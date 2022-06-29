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微念起诉李子柒公司案将开庭 故事终于要结束了吗？

2022-06-29 17:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:千万粉账号已停更近一周年，李子柒微念的纠纷终于要有个结局了吗?企查查信息显示，杭州微念品牌管理有限公司与四川子柒文化传播有限公司案件新增开庭公告，杭州微念品牌管理有限公司为原告方，案件将于7月4日在四川省绵阳市中级人民法院开庭。

法院 犯罪 违法 案件

据悉，四川子柒文化传播有限公司由杭州微念品牌管理有限公司和李佳佳（李子柒）分别持股51%、49%。

据了解，双方合作始于2016年。2017年，双方合资成立了四川子柒文化传播有限公司。李子柒负责视频内容的策划和制作，微念负责公司的商业运营。

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2021年10月，李子柒将微念告上法庭。今年1月27日、3月10日，杭州微念分别在绵阳市涪城区法院和绵阳市中级人民法院起诉四川子柒文化。

从李子柒和微念冲突爆发后，李子柒停更已经接近一年的时间，B站数据显示，李子柒账号上一条内容视频还是在去年的7月14日发出。

在此之前，李子柒定期发布摘花、烹饪、泡茶等农村田园生活，因其描绘了一幅美好的田园生活画面而在国内外走红。在Youtube，李子柒也有众多的追随者。

而因陷入纠纷的她已经断更了近一年，这对于短视频网红来说是致命的。随着快餐文化的盛行，短视频领域的网红更新迭代的速度非常快，即使李子柒今年能够结束这场闹剧，属于她的“繁荣”恐已不在。

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  • 荣耀 X40电池容量是多少毫安时？

    5450mAh荣耀 X40电池容量是5450mAh，在同级别和尺寸的手机中算是比较大的电池容量，基本上可以保持一整天的使用也足够使用。另外它使用的是66W的有线快充，充电速度也是千元机中比较快的。目前在安卓手机阵营中，快充速度基本上在60W以上，部分中高端手机已经使用100W甚至是150W以上的快充，但66W的快充也是可以满足大多数人的需求。

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  • 佳能EOS 850D是入门级的吗？

    是的佳能EOS850D是一款入门级的单反相机，虽然是单反相机但是在配置上，850D是妥妥的中端单反水准，DIGIC8图像处理器、45点全十字型对焦系统+全像素双核对焦技术让对焦更准确和迅速。另外7.5fps的连拍性能过去也只是高端单反的配置，现在入门级的850D也拥有了。EOS850D搭载了APS-C画幅2410万像素传感器，高像素大尺寸传感器可以带来更为细腻的成像，照片中小动物的毛发根根分明，甚至眼中的反光也都清晰可见。JPEG直出色彩好。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40有没有otc？

    有荣耀 X40支持OTG功能。OTG是一种USB传输技术，通过OTG功能可以让手机访问U盘，数码相机或键盘，鼠标等外接设备，进行高清视频输出等操作，目前这种功能在很多智能手机上都已经实现，可以让手机变身移动的存储设备，快速的传输数据或者是作为播放设备来使用，可以大大提升工作学习效率。

    荣耀 X40

  • 荣耀 X40是曲面屏吗？

    不是荣耀 X40使用的是直屏屏幕，并不是曲面屏屏幕。荣耀 X40使用的是LCD材质的屏幕，支持120Hz的刷新率，挖孔设计，屏幕分辨率是1080P，前置单摄像头，没有屏下指纹解锁功能。从屏幕参数来看，荣耀X40的参数在千元机中算是不错的，提供了高刷新率，但缺少了屏下指纹识别，它使用了侧面指纹识别方式。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D存储卡读取速度？

    存储卡速度如下：4K（23.98P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快;全高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清（29.97P/25P/23.98P）/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清（29.97P/25P）/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清（59.94P/50P）/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40有没有闪光灯？

    有荣耀 X40在机身的背部摄像模块上有一个闪光灯。荣耀 X40采用的是后置三摄组合，主摄为5000万像素镜头，前置摄像头是1600万像素，拍照能力在千元机中算是比较不错的水平。同时它还提供多种的拍摄模式，包括高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影等，基本上可以满足大多数消费者对于摄影的需求。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D是什么卡口？

    EF卡口佳能EOS850D是一款半画幅单反相机，卡口类型使用EF卡口，镜头可以使用可以使用EF镜头、EF-S镜头。EF系列镜头为佳能标准卡口的镜头，佳能的EF镜头可以适用所有的佳能EOS系列的机身。EF-S镜头系列镜头为佳能为APS-C幅数码单反生产的，EF-S镜头不能用在全幅机子上。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40是曲面屏还是直屏？

    直屏荣耀 X40的屏幕是一块直屏LCD屏幕，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率，前置为 1600 万像素摄像头，没有屏下指纹解锁。在千元机市场中，荣耀X40的配置还是十分不错，尤其是支持了120Hz的刷新率，可以在玩游戏和看电影的时候获得更好的体验。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D可实现多角度拍摄吗？

    可以佳能EOS850D可以进行多角度拍摄，因为850D配备了可旋转液晶监视器，便于进行自拍、低角度和高角度等非常规角度的拍摄。在相机上安装三脚架上时，也能从侧面确认画面。而且携带相机时可以把液晶监视器朝向内侧收纳，以防屏幕损伤。

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  • 荣耀 X40有哪些拍照模式？

    延时摄影、夜景模式、人像模式等荣耀 X40可以提供的拍照模式有：高像素模式、延时摄影、大光圈、双景录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、超级微距，笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等;前置摄像头：人像模式、夜景模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D主要参数？

    主要参数如下:传感器:22.3×14.9mm有效像素:2410万显示屏尺寸:3英寸显示屏像素:104万像素液晶屏连拍速度:支持（最高约7张/秒）快门速度:1/4000至30秒电池类型:锂电池续航能力:约1200张外观:机身面板绝大部分是1块3英寸，大的可翻转的104万像素，LCD触摸显示屏，正上方为一块可实现0.82倍率放大的光学取景器。相机机身四周分别置有内置的麦克风和扬声器，方便实时拍摄和预览。一块LP-E17充电锂电池，正常状态下可支持1240张照片的拍摄。对焦:采用了45个十字型自动对焦感应器，对焦速度快且精准，连拍速度达到了7张每秒，搭配上快速的眼部检测对焦能力，可以捕捉运动中的宠物、人像。还支持3957个手动自动对焦点的选择。照片:使用了2，410万像素的APS-C画幅传感器搭配上佳能的DIGIC8图像处理器，在拍摄大尺寸照片时，可以将动物的毛发，植物的细节表现的清晰可见。视频:佳能支持4K24p Full hd60P视频的拍摄，搭配上双核全像素对焦系统可以实时稳定的手持拍摄视频，并得到较为清晰的画质。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以微信分身吗？

    可以荣耀 X40可以使用微信分身功能。具体的开启方法是：打开手机内的【设置】——【应用】——【应用分身】——【微信】——开启即可。应用分身功能基本上在安卓手机中比较普遍，可以双开微信、QQ、微博等社交账号，让用户可以在同一台手机内就操作两个账号，而不用来回切换账号。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D拍照时能检测到人物面部吗？

    可以佳能EOS850D采用了约22万像素 RGB+红外 测光感应器以及高性能的DIGIC8数字影像处理器，导入以往专业机型才有的“EOS iTR AF（面部优先）”功能，在使用光学取景器拍摄时可检测人物面部，提高了清晰拍摄人物面部的可能性与拍摄便捷性。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以用鸿蒙系统吗？

    不能荣耀 X40不可以升级到鸿蒙系统，目前鸿蒙系统仅支持华为旗下的手机、平板、智能家居设备、车载系统等，或者是和华为合作的品牌，荣耀已经从华为独立出来，使用的是基于安卓定制的系统，无法升级到鸿蒙系统。如果真的想要使用鸿蒙系统，那么只能购买华为手机才可以。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D多重？

    仅机身约471克佳能EOS850D重量仅机身约471克;含电池、存储卡重量约515克。EOS850D的机身以入门机来说不算大也不算小，但机身上有一些以往高阶机才会见到的操作按钮和转盘。首先是机背新增的速控转盘，可快速调整拍摄设定并在播放时快速转动浏览相片。这转盘可说是 EOS 单反的招牌，用料及手感当然不能跟 EOS5D、7D 系列等高阶机相提并论，但用起来还是挺方便的。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以设置门禁卡吗？

    不可以荣耀X40不可以设置门禁卡，因为它没有NFC功能，无法通过NFC设置门禁。NFC功能还可以用来支持公交地铁卡、银行卡、支付等功能，目前在很多中高端智能手机中均有这一功能，但入门级的智能手机可能支持NFC的很少。但现在有不少的家用智能设备和门，也可以通过APP或其他的智能功能来控制，因此NFC并不是唯一可以配合门禁卡的方式。

    荣耀 X40

  • 荣耀 X40是什么屏幕？

    LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。

    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D是全画幅还是半画幅？

    半画幅佳能EOS850D是半画幅相机，佳能EOS850D是一款单反相机功能丰富，与之前的相比，在性能方面有了大幅的提升。佳能的全画幅单反为单位数:旗舰机全画幅为1D系列，中端全画幅为5D系列，入门全画幅单反为6D系列。这款佳能EOS850D是APS-C画幅高端入门单反。

    佳能EOS 850D

  • 荣耀 X40可以插内存卡吗？

    不可以荣耀 X40不支持插入内存卡，它没有内存扩展插槽，无法使用扩展内存。荣耀 X40提供了6GB、8GB和12GB三种内存选项，但是该系列手机支持智慧运存扩展技术，该技术可以调用2G存储内存作为运行内存，从而达到在原来运存的基础上再扩展2G运存。

    荣耀 X40

  • 苹果A14是三星还是台积电代工？

    台积电。根据外媒报道相较于三星的5纳米工艺，台积电的良品率更高，所以苹果会选择台积电作为代工的原因就是这个。苹果A14Bionic由苹果公司推出并搭载于iPad Air（第四代）和iPhone12系列手机 ，采用台积电 5nm工艺，集成了118亿晶体管。相对上一代的改进是神经网络引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。

    苹果A14

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