微念起诉李子柒公司案将开庭 故事终于要结束了吗？

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:千万粉账号已停更近一周年，李子柒和微念的纠纷终于要有个结局了吗?企查查信息显示，杭州微念品牌管理有限公司与四川子柒文化传播有限公司案件新增开庭公告，杭州微念品牌管理有限公司为原告方，案件将于7月4日在四川省绵阳市中级人民法院开庭。

据悉，四川子柒文化传播有限公司由杭州微念品牌管理有限公司和李佳佳（李子柒）分别持股51%、49%。

据了解，双方合作始于2016年。2017年，双方合资成立了四川子柒文化传播有限公司。李子柒负责视频内容的策划和制作，微念负责公司的商业运营。

2021年10月，李子柒将微念告上法庭。今年1月27日、3月10日，杭州微念分别在绵阳市涪城区法院和绵阳市中级人民法院起诉四川子柒文化。

从李子柒和微念冲突爆发后，李子柒停更已经接近一年的时间，B站数据显示，李子柒账号上一条内容视频还是在去年的7月14日发出。

在此之前，李子柒定期发布摘花、烹饪、泡茶等农村田园生活，因其描绘了一幅美好的田园生活画面而在国内外走红。在Youtube，李子柒也有众多的追随者。

而因陷入纠纷的她已经断更了近一年，这对于短视频网红来说是致命的。随着快餐文化的盛行，短视频领域的网红更新迭代的速度非常快，即使李子柒今年能够结束这场闹剧，属于她的“繁荣”恐已不在。

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