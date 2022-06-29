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苹果自研5G芯片或已失败 高通2023年盈利预期提高

2022-06-29 15:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:今天，“苹果5G芯片研发失败”的话题冲上微博热搜。苹果分析师郭明錤称苹果自研的iPhone5G基带芯片开发可能已经宣告失败，这意味着苹果在接下来的时间里还得继续依赖高通。

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郭明錤预测，高通（QCOM）将继续成为2023年新 iPhone的5G芯片独家供应商，供应份额为100%。这可能会使高通公司2023年和2024年初的收入和盈利预期更高。

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该消息也推动了今天高通股价的上涨，截至收盘，高通股价涨3.48%，收于131.60美元。苹果股票下跌3% 至137.44美元。

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多年来，Apple 一直致力于创建自己的调制解调器以用于其硬件，以便更好地控制组件的功能并降低成本。然而，虽然取得了进展，但据称这些结果不足以在“ iPhone15”中引入调制解调器。

虽然该公司之前的估计是高通公司为2023年型号提供了大约20% 的调制解调器，但新的估计是高通公司拥有“100% 的供应份额”。

郭明錤仍然认为苹果将继续开发其5G 调制解调器芯片，但认为这不会对高通未来的收入产生巨大影响。分析师写道:“等到苹果成功并可以取代高通时，高通的其他新业务应该已经增长到足以显着抵消 iPhone5G 芯片订单流失带来的负面影响。”

高通正在将其业务从主要为智能手机制造无线芯片转向为大量物联网设备制造无线芯片。这包括用于汽车、基于 Arm 的个人电脑以及虚拟现实和增强现实耳机的芯片。

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    苹果A14

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    佳能EOS 850D

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    荣耀 X40

  • 佳能EOS 850D多少钱？

    官方建议 5799 起售佳能EOS 850D是佳能 2020 年上市的一款微单相机，机身约 515 克（含电池、存储卡），很小乔，方便携带，适合旅游摄影、户外旅行等，拍出来的颜色也很鲜艳。镜头旁边的环是扭动可以调色，好操作，而且手机跟相机可以互相传视频，是一看比较推荐的单反相机。

    佳能EOS 850D

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