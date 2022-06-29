有赞白鸦：2022微信视频号618成绩非常好

有以下功能。PSVR2的控制器名称为PlayStation VR2Sense控制器，通过触觉反馈、自适应扳机、精准跟踪及手指触摸侦测，以令人惊艳的全新方式与虚拟世界互动，这全都整合于一个以人体工学设计的独特外型中。（图来自PSVR2官网）球状设计握着使用方式直觉的全新PS VR2Sense控制器，通过具有优异平衡且符合人体工学的设计，享受自由的移动和逼真自然的游戏体验，让您能舒适地专注探索身处的游戏世界。模拟操作杆和按键使用分布于两个控制器上的传统模拟操作杆和动作键，以及选项键和创建键，进一步掌控您在游戏内的动作和装备。除了自适应扳机，两个控制器也具有“抓取”键，可让您用来抓取游戏内的物体1。手指触摸侦测手指触摸侦测1让PS VR2Sense控制器能复制自然的动作和手势，即使您并未实际按下按键，仍可自然地与游戏内的物品及环境互动，亲身接触虚拟世界。触觉反馈感受您游戏内动作真实且细致的反应1。无论是细微精确的震动，还是强烈的脉搏，游戏世界中的各种感官感受都能确实传递到您手中。在使用不同武器开火或打击、制作工具、触摸不同的环境纹理，以及穿越高低起伏的地形时体验各种丰富感受。自适应扳机和游戏中的装备及周遭环境展开互动，感受不断变化的力量和张力1。不论是向后拉动逐渐绷紧的弓弦、用手压碎物体，或是在激烈的战斗中感受到武器卡弹，自适应扳机都能让您与画面上的动作紧密连结，带来深刻的沉浸感。