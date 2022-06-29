有赞白鸦：2022微信视频号618成绩非常好

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:在今天的有赞MENLO2022发布会上，有赞创始人&CEO白鸦表示，今年微信视频号618成绩非常好，爱逛也迎来了大幅成长。
此前，微信视频号官方公布了最新的“微信视频号618活动服务商排行”（从6月1日到6月18日数据）。榜单显示，智微盟位列视频号618电商服务商新主播榜单第一，排名前五的还有锦绣山河、针宇、零一裂变，有赞。
（举报）
腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
此次视频号为618准备的官方激励共包含了四个部分，分别是“卖货越多，流量越高”、“预约越多，奖励越高”、“发布种草视频，获最高30万流量奖励”，以及“发现页推荐、主会场展示”...当然，微信的谨慎也并非没有道理，毕竟不同于抖音和快手，视频号的电商生态当下还尚显稚嫩，微信的电商生态暂时主要还建立在小程序上，可小程序与视频号尽管都在微信这个平台上，但两者却是完全不同的物种......
据微信官方数据，从2021年初至2021年末，视频号直播带货销售金额增长15倍，私域占比50%，客单价超过200元，复购率达到60%...618期间，C级商家的要求从单月销售额20万元起，被提高至200万元起，而S级商家的标准被提高至活动期间累计2000万元以上，S级商家数量上百位...据夏恒透露，618期间，视频号签约商家岚迪英语单场直播销售额近200万元，是日常的两倍多，目前在教培类目中排名第三......
微信视频号首次针对618筹备了直播好物节活动，对视频直播进行流量激励...此次微信视频号的激励分为四个部分，分别从预约、卖货、种草等维度对商家直播进行激励...通过种草视频等方式，被引导预约进入直播间的粉丝数量越多，商家就能获得越多的流量奖励；而如果转化率足够高，则能够得到额外的公域流量奖励...完成引流后，在单场直播中，商家只要完成指定的销售金额目标，就能够获得对应档位的流量奖励，该奖励将在直播结束后，以流量券的形式发放给商家...
榜单显示，智慧商业服务商微盟位列视频号618电商服务商新主播榜单第一，排名前五的还有锦绣山河、针宇、零一裂变，有赞...此次“618视频号直播好物节”，微盟联合视频号官方为微盟商家带来了大量奖励措施...
中信证券此前预计，视频号将于2022年底开启信息流广告变现，参考朋友圈广告和快手广告收入规模预测，2023年视频号广告有望贡献370亿元左右增量收入...首先是视频号自身河道变宽...腾讯官方未曾公布过视频号的日活和用户时长数据，在2021Q4财报电话会上，管理层是这么说的:第四季度，每个DAU花费的视频账户时间和观看的视频总数均同比翻了一番以上，2022Q4财报中的说法则是，视频播放量及使用时长同比大幅增长...短视频平台的强生态正建立在弱聚焦的基础之上，演唱会这种长视频，与短视频吸引用户粘性的本质是背离的......
大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元......
榜单显示，智慧商业服务商微盟位列视频号 618 电商服务商新主播榜单榜首，位列视频号电商培训指导服务商榜单第二，表现十分抢眼...最终，基于视频号直播、小程序商城及公私域联动，联想乐呗 3 周年视频号专场直播累计观看人数达到35W+，小程序整体成交额突破3304万，单品-拯救者R7000P售出 1550 台，取得不俗战绩......
618 红包活动最后一波了，还没领的小伙伴们可不要错过哦...大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元......
榜单显示，智慧商业服务商微盟位列视频号618电商服务商新主播榜单第一，位列视频号电商培训指导服务商榜单第二...微盟是国内智慧商业服务提供商，香港主板上市企业（股票代码:2013.HK），致力于为商家打造去中心化的数字化转型SaaS产品及服务，助力商家经营可持续增长，为众多商家提供海量应用与产品服务，并面向电商零售、商超生鲜、餐饮、跨境、美业等行业提供数字化升级解决方案...
C级商家的要求也从此前单月销售额20万元起，被提高至200万元起，而S级商家的标准被提高至活动期间累计2000万元以上，S级商家数量上百位...在这次视频号618活动期间，第一时间旗下签约商家岚迪英语增加了客单价2000多的课程，主要针对老用户做转化，单场直播销售额近200万元，是日常的两倍多......
LCD荣耀 X40预计会继续使用LCD屏幕，它的屏幕预计是一块6.78英寸LCD直面屏，支持P3 广色域，2400× 1080 分辨率，居中挖孔， 1670 万色，DC调光，最高120Hz动态刷新率，240Hz触控采样率。荣耀X40的屏幕虽然是LCD材质，但好处不会出现烧屏现象，也不用担心闪屏的问题，这也是LCD的优点之一。
半画幅佳能EOS850D是半画幅相机，佳能EOS850D是一款单反相机功能丰富，与之前的相比，在性能方面有了大幅的提升。佳能的全画幅单反为单位数:旗舰机全画幅为1D系列，中端全画幅为5D系列，入门全画幅单反为6D系列。这款佳能EOS850D是APS-C画幅高端入门单反。
不可以荣耀 X40不支持插入内存卡，它没有内存扩展插槽，无法使用扩展内存。荣耀 X40提供了6GB、8GB和12GB三种内存选项，但是该系列手机支持智慧运存扩展技术，该技术可以调用2G存储内存作为运行内存，从而达到在原来运存的基础上再扩展2G运存。
台积电。根据外媒报道相较于三星的5纳米工艺，台积电的良品率更高，所以苹果会选择台积电作为代工的原因就是这个。苹果A14Bionic由苹果公司推出并搭载于iPad Air（第四代）和iPhone12系列手机 ，采用台积电 5nm工艺，集成了118亿晶体管。相对上一代的改进是神经网络引擎:全新的16核架构，相比A13的8核心数直接翻倍，能够提供高达11Tops的算力。另外，这次苹果也为A14Bionic 引入了和A12Z 类似的机器学习加速器结构， 获得了更快的矩阵运算速度。
根据自己的需求选择1、佳能EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM；这个镜头对于新手来说非常友好，可以用来拍风景、人像、特写。相机的第一个功能就是记录生活、记录旅游中的美好瞬间，佳能EF-S 18-135mm的焦段非常广，很容易上手。2、佳能EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM；如果在自己有限的预算了，是比较推荐这个镜头的，缺点是没什么新的特色，后续还是需要升级其他镜头。3、佳能EF 50mm F1.8 STM；这款是拍人像必备，便宜又实惠，可以用它练习拍人像，也可以当做日常挂机头。4、佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM；如果你已经入了标准变焦和定焦人像，那下一个镜头比较推荐4.5-5.6 IS STM，10-18mm的广角变焦头，能够带来不一样的视角享受。5、适马Art 18-35mm F1.8 DC HSM；这款有恒定大光圈，适合拍风景、星空、人像！
三款荣耀X40系列分别有三款型号，从低到高配置分别是荣耀X40i、荣耀X40和荣耀X40 Max，同时荣耀X40 Max的尺寸也最大，超过了7英寸。X40 Max预计还会支持高刷新率的屏幕，电池荣耀达到5500mAh，另外还可能配备66W的快充。作为入门级的大屏手机，荣耀X40 Max的价格预计会十分有吸引力，预计起步售价在2500元左右。
官方建议 5799 起售佳能EOS 850D是佳能 2020 年上市的一款微单相机，机身约 515 克（含电池、存储卡），很小乔，方便携带，适合旅游摄影、户外旅行等，拍出来的颜色也很鲜艳。镜头旁边的环是扭动可以调色，好操作，而且手机跟相机可以互相传视频，是一看比较推荐的单反相机。
看个人需求。买任何东西都是看个人需求去的，如果你家里是有PS5，又打算尝试玩玩VR游戏的话，那么PSVR2是绝对值得购买的，如果你之前还尝试过PSVR一代的话，也抱有想买的态度，那么就不用有什么疑虑，毕竟利弊对于已经尝试过PSVR的人来说已经很清楚了。如果你家里没有PS5，但是想买PSVR2的话，那么你就考虑一下你当前的经济状况能不能够支撑你花大几千的价格买PS5+PSVR2了，目前日版的PS5是4K多左右，PSVR2还未发售，但是价格也至少是几千块，外加上游戏的价格，所以还是价格考虑的因素比较多，但是PSVR2肯定是值得买来玩玩看的。
后置三摄荣耀 X40使用的是后置三摄，前置单摄的配置。上一代的荣耀X30后置摄像头是48M (主摄，f/1. 8 光圈)+2M（景深，f/2. 4 光圈）+2M（微距，f/2. 4 光圈），前置摄像头是1600 万像素，f/2. 45 光圈，预计荣耀X40的前后摄像头参数会稍微提高一点，预计主摄的像素是5000万左右。
预测为399美元。就定价而言，最初的 PSVR 最初以499美元的全套价格推出，这对于当时的普通消费者来说有点贵。它现在已降至349美元，与较新的 PlayStation VR 游戏（如 Iron Man VR）一起打包。仅带有耳机的核心套装便宜了100美元。索尼不太可能再次发布价格高于之前的PlayStation VR，Oculus Quest2的价格相对实惠，为299美元，而 Oculus Rift S 的价格为399美元，感觉新的 PlayStation VR2可能不会突破499美元。索尼很可能会直接与 Oculus 竞争，并以399美元的价格发售。再加上 PS5本身500美元的价格，这仍然使整个下一代 PlayStation VR 平台的价格低于 Valve Index 的价格，其中配件和追踪器的价格可能高达999美元。我们只能希望，等到它发布的时候，全球芯片短缺的情况会有所改善，下一代PSVR（PSVR2）不会受到黄牛定价的影响。
2020年2月13日佳能EOS850D是佳能2020年2月13日推出的一款单反相机产品。机身尺寸约131×102.6×76.2毫米，重量约515克，机身并不厚重，拿起来很小巧，方便携带。采用2410万有效像素APS-C画幅CMOS图像传感器以及DIGIC8图像处理器，具备45个十字型自动对焦点，光学取景拍摄时连拍可达7张/秒，在视频方面，支持4K25P的拍摄能力。
支持。PSVR2通过最高120fps的4K高动态范围视觉效果，体验清晰无比且令人屏息的虚拟现实环境。两个2000x2040的OLED显示器将提供原始PlayStation®VR头戴设备四倍以上的分辨率。此外PSVR2还宣称有更佳的舒适度，可以利用有宽广的110度视野、轻巧且具备良好平衡的菲涅耳透镜享受舒适的游戏体验。透镜调整装置可让您根据眼睛位置调整镜片间的距离，获得最佳观影体验。该头戴设备还包括一个通风口，允许气流拂过透镜，减少雾化，提高玩家的舒适度。
是荣耀 X40支持5G双卡双待，支持移动、联通和电信三网的5G网络。需要注意的是，如果两张都是电信卡，如果副卡开启VOLTE则可以同时使用，否则只有一张电信卡可以使用；5G网络支持NSA和SA两种网络制式；实际网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。
支持佳能 EOS5D Mark IV可以拍摄分辨率为4096×2160的4K短片，具备专业规格的影院级4K分辨率。EOS5D Mark IV在拍摄时能利用全像素双核CMOS AF的相差检测方式进行自动对焦，即便单人操作也能拍出合焦锐利的高品质4K短片。另外，高清分辨率下的拍摄功能也大幅强化。拍摄全高清短片时最高帧频可达约60/50fps，高清短片时支持约120/100fps的高帧频。还支持HDR短片和延时短片拍摄，大幅拓展了短片拍摄的表现力。高分辨率可应对电影、广告影像制作等专业级需求。
是荣耀X40是双扬声器配置，双扬声器的配置可以让手机在外放音频的时候更有立体音效，尤其是对于进场看电影、电视剧等作品的用户来说，双扬声器立体声音效带来的效果是远大于普通的单扬声器设计。双扬声器的设计一般将扬声器设计在手机的底部和顶部两个位置，在使用过程中注意不要将手压倒扬声器开孔位置。
宣传为《地平线山之呼唤》。PSVR2目前的独占游戏是索尼PSVR2官网宣传的《地平线 山之呼唤》，这是个以《Horizon》世界为背景的独特体验，由Guerrilla和Firesprite Games专为PS VR2打造。不过就算是独占游戏也不知道未来会不会引进到PC上，毕竟此前很多PS主机宣传的独占游戏最后也都上了PC平台，目前来看就是《地平线 山之呼唤》是说专门为PSVR2打造。这款由Guerrilla和Firesprite正为PlayStation VR2开发的全新地平线冒险类游戏将提供独特的游戏体验，将硬件技术、创新能力和游戏玩法发挥到极致。精彩绝伦的视觉效果和全新的PS VR2Sense控制器可以让您完全沉浸到地平线的世界中。故事将通过一位全新的角色娓娓道来，您还会遇到埃洛伊、其他熟悉的面孔以及一些新角色。
有以下功能。PSVR2的控制器名称为PlayStation VR2Sense控制器，通过触觉反馈、自适应扳机、精准跟踪及手指触摸侦测，以令人惊艳的全新方式与虚拟世界互动，这全都整合于一个以人体工学设计的独特外型中。（图来自PSVR2官网）球状设计握着使用方式直觉的全新PS VR2Sense控制器，通过具有优异平衡且符合人体工学的设计，享受自由的移动和逼真自然的游戏体验，让您能舒适地专注探索身处的游戏世界。模拟操作杆和按键使用分布于两个控制器上的传统模拟操作杆和动作键，以及选项键和创建键，进一步掌控您在游戏内的动作和装备。除了自适应扳机，两个控制器也具有“抓取”键，可让您用来抓取游戏内的物体1。手指触摸侦测手指触摸侦测1让PS VR2Sense控制器能复制自然的动作和手势，即使您并未实际按下按键，仍可自然地与游戏内的物品及环境互动，亲身接触虚拟世界。触觉反馈感受您游戏内动作真实且细致的反应1。无论是细微精确的震动，还是强烈的脉搏，游戏世界中的各种感官感受都能确实传递到您手中。在使用不同武器开火或打击、制作工具、触摸不同的环境纹理，以及穿越高低起伏的地形时体验各种丰富感受。自适应扳机和游戏中的装备及周遭环境展开互动，感受不断变化的力量和张力1。不论是向后拉动逐渐绷紧的弓弦、用手压碎物体，或是在激烈的战斗中感受到武器卡弹，自适应扳机都能让您与画面上的动作紧密连结，带来深刻的沉浸感。
有佳能 EOS5D Mark IV相机具备外接麦克风端子。通过安装支持3.5毫米直径立体声微型插孔的麦克风便可以进行双声道录音。录音电平除可以自动调整外，还可以手动进行64级调整。同时，相机还具备衰减器功能，当突然出现无法预计的大音量时，能够有效防止破音的出现。另外，配备了3.5毫米直径立体声微型插孔规格的耳机端子。录音中的情况可以通过耳机进行监听。耳机的音量可以进行调整。
没有荣耀 X40使用的是侧面的指纹解锁方式，不是屏下指纹解锁。侧边指纹解锁也是实体电容指纹解锁的一种，它将指纹解锁和电源键结合在一起，日常使用的时候十分的方便，也是千元机经常使用的一种方式。至于屏下指纹解锁，通常在中端以上的智能手机中才会使用，成本要比侧面指纹解锁更高，因此很少有千元机使用屏下指纹解锁。
有的。PSVR2输入设置中是有内置麦克风，此外输出接口是立体声耳机插口，PSVR2还带有Tempest3D音效技术，游戏内音效会持续根据您的位置和头部动作调整，让您置身于无比真实的声景当中。在其他角色于您耳边低语时感受到他们的存在、通过枪声或脚步声掌握好友及敌人的位置，并体验有威胁从各方慢慢逼近的恐惧。