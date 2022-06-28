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虚拟主播直播2小时收入超百万元 你会为虚拟主播买单吗？

2022-06-28 15:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:如果是以前，你可能很难想象人们会愿意为那些摸不着的无实物产品买单。而随着元宇宙、虚拟人等新概念的流行，虚拟主播开始在直播行业占据一定市场。

据AI财经社报道，近日，一位来自海外的虚拟主播Shoto霸榜了B站全站排行榜，直播两小时收入达百万元。有2677人加入了Shoto的大航海（B站的月票机制）。有粉丝对比统计出他在Youtube首播SC(super chat，超级弹幕留言)的收入，折合人民币约为2.5万元。

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资料显示，今年5月9日，虚拟主播Shoto首次在B站亮相，其首秀视频虽然只有48秒，但一经发布就冲上了B站当日全站排行榜第一。

伴随着技术的迭代，虚拟人在今年迎来应用的井喷。但多位受访者表示，虚拟主播依旧是头部的天下，赚不到钱的大有人在，更多的虚拟人则成为了品牌营销的工具人。

统计数据显示，截至2021年8月，B站有3.6万多名虚拟主播，一半以上的月收入为0，前120名虚拟主播拿走了九成以上收入。也就是说，0.3%的头部用户吃掉了市场几乎全部份额。约2/3虚拟主播粉丝数量在1万以下，粉丝数量在50万以上的头部虚拟主播，仅占比约1%。

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