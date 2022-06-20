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小红书严打买卖帐号及刷量作弊行为 处罚4家MCN机构

2022-06-20 17:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日，小红书发布了MCN机构买卖帐号刷量作弊行为处置公示，其中有4家MCN机构和44个创作者遭到处罚。

小红书表示，将对MCN机构买卖帐号、刷量作弊等行为进行持续管理，构建更加健康，公平的商业环境。

近期小红书监测发现，杭州邻家网络科技有限公司、聚微传媒、美趣文化、熊小婴MCN机构和创作者存在买卖帐号、发布大量水文、利用非正常手段获取大量粉丝和为笔记刷赞等作弊行为，严重伤害了小红书用户体验、品牌方利益以及社区生态。

现根据《小红书用户服务协议》、《小红书社区公约》、《小红书品牌合作功能协议》及《小红书MCN机构合作协议》约定，做出如下处置:

对存在买卖帐号、严重刷量作弊行为的美趣文化予以冻结蒲公英平台接单权限处置，调整旗下所有作者信用等级为Lv0;杭州邻家网络科技有限公司等3家机构及旗下作者纳入平台重点监管范围，视整改情况做后续处理;

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对存在发布大量水文、严重刷量作弊行为的Ltende*99、糯米小*余、田*炫、跳芭蕾的*珂、旺仔*妹、雾*尧等44个创作者予以私信禁言和禁发笔记处置。

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小红书强调，为了遵守这份约定小红书会持续管理违规行为，希望MCN机构积极履行起对旗下帐号管理与监督的义务，与平台携手共建真诚分享的社区氛围，健康公平的商业环境。

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  • iQOO10电池能用几个小时？

    4G Volte通话最长可达14.1小时iQOO10的电池大小预计和上一代的iQOO9差不多，为4700mAh左右，甚至是高于5000mAh，因此在续航方面也会有提升。去年的iQOO9理论4G Volte通话时长：最长可达14. 1 小时，因此今年的iQOO10续航有可能会提升2小时以上。加上今年的iQOO10快充速度进一步提升，最高可支持200W的有线快充，因此十分基本上不用担心一天的续航问题。

    iQOO 10

  • RTX 4080性能怎么样？

    有爆料称RTX4080比RTX3080快23%。英伟达 GeForce RTX4080据爆料用的是AD103图形处理器，基于5纳米工艺，支持 DirectX12Ultimate。AD103图形处理器是一个大芯片，芯片面积为380mm²。它具有9728个着色单元、304个纹理映射单元和96个 ROP。还包括304张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有76个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将16GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4080配对，使用256位内存接口连接。在本次爆料中还提到GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口，该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。

    RTX 4080

  • iQOO10Pro有ip68防水吗？

    没有iQOO10系列手机不支持IP68级别的防尘防水。IP68级别的防尘防水是可以在比较浅的水中停留半小时左右，如果时间太长手机十分容易进水。一般日常生活中的水、饮料等泼溅一般不会造成手机进水。但不建议将手机带入到浴室或桑拿房内，这些地方的水蒸气更易进入手机，造成内部的腐蚀短路。

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  • 红米k50有没有红外线功能？

    有手机的红外线功能并不会经常使用。只有恰好某个遥控器找不到的话可以救急使用。对于多数人来说，都不需要纠结这个功能的。但是这款红米k50 是支持着红外遥控功能的 ，通过发射红外线遇到物体反射并接收后感知物体与手机的距离，用来触发一系列的功能(如：接电话时手机靠近人脸自动熄屏)。但是在使用过程中不能有障碍物。红米k50 红外遥控感应器与麦克风、扬声器一起并列在机身顶部。

    红米K50

  • RTX 4080用多大的电源？

    950W到1100W左右。如果GPU小道消息很准确的话，英伟达的 RTX 4080 显卡可以将功耗提高到比 RTX 3080 多 100W，Nvidia 建议RTX 3080GPU的系统电源为不少于850W，那么最终RTX 4080要使用大概950W左右的电源。这个还是得根据你个人需求来看，还一个功耗的大头就是CPU了，所以你需要把你的配置单里的配件功率都算一遍，然后把这个功率加上一点数值，才能决定你最后买的电源瓦数多少，建议还是不要在电源上省钱，不然算的很极限的话，万一配件烧了，到时候不止是麻烦，你换一个配件的钱都是几千，可能血亏。

    RTX 4080

  • iQOO10可以插内存卡吗？

    不可以iQOO10系列不支持内存卡的设计，无法插入内存扩展卡。iQOO10系列可以提供128GB、256GB和512GB不同的存储版本，对于绝大多数用户来说应该是足够使用的。尤其是现在只能手机内的运行内存都是ufs3.1，可以快速的读写，比较符合高性能手机的特点，如果使用内存卡，速度会明显下降，也会占用大量的内部空间。建议需要大存储的用户，直接购买高存储的版本

    iQOO 10

  • RTX 4080显卡功耗是多少？

    400-450瓦。虽然最初有报道称 Nvidia GeForce RTX4080将采用 AD102芯片，但新的爆料消息指向 RTX4080基于 AD103GPU，该信息来自可靠的爆料者 Kopite7kimi。Kopite还为我们提供了有关显卡内存配置的更新信息。RTX4080将配备16GB GDDR6X，与上一代 RTX3080中使用的10GB GDDR6X 相比有了相当大的提升。AD103GPU 还配备了256位内存总线，据说具有64MB 的二级缓存。Kopite 还表示 AD103的功耗 （TGP） 应该与 GA102GPU 相似，这将使 RTX4080的功率约为350-450瓦。内存频率也可能约为20Gbps。

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  • iQOO10支持无线充电吗？

    不支持iQOO10系列都不支持无线充电方式，基本款的iQOO10使用100W有线充电，高配版本的iQOO10Pro将使用200W的有线充电。据悉100W有线充电可以给手机5分钟充电50%，同等容量下最快的超百瓦可以5分钟70%。按照这个充电速度，iQOO10Pro可能在10分钟左右充至100%。在目前安卓手机普遍的有线充电是60W-100W的情况下，iQOO10系列的快充速度是非常快的，甚至要比苹果iPhone的充电快10倍。

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  • 红米K50 Pro性能如何？

    性能参数爆料。红米K50Pro搭载天玑9000八核处理器，采用的台积电4nm工艺相比三星4nm工艺具有技术优势。安兔兔评测室温环境直接跑出100万分开外的成绩，综合各子项得分来看，CPU方面的分数比新骁龙8手机要高，GPU方面得分进步很大，与骁龙平台的差距在缩小，但论及性能依旧还有10%左右的差距。3DMark稳定性测试成绩为67.2%，可以长时间的保持在高性能输出上，稳定性方面更出色。游戏实战，王者荣耀30分钟游戏平均帧率117.5帧，帧率表现十分稳定，但并没有跑满。机身温度控制也很好，正面温度仅40度，完全不对游戏手感产生影响。《原神》极高画质30分钟高负载游戏场景平均帧率49.9帧，在保持了近13分钟的60帧运行后，开始出现发热锁帧的情况，但在短时间的低负载场景后就能恢复满帧运行。测试后期的低负载场景下，更是几乎稳定在60帧。总体来看，Redmi K50Pro具有相当均衡的表现，在性能方面的表现尤其强悍，尤其是稳定性表现上更为突出。

    红米K50

  • RTX 4080显卡价格是多少？

    外网爆料为1199美元，约等于8000元。Nvidia 以699美元的相同价格推出了 RTX2080和 RTX3080，甚至更旧的 Pascal GTX1080也以这个价格推出。不过这次爆料的RTX4080的价格已经高达1199美元，快提高了一倍。所以现在有很多网友是质疑这个爆料价格的，毕竟贵了太多，现在也不是前几年挖矿潮兴起的时候，疫情相对也没那么严重，芯片的产量逐年都在上升中，所以本次RTX4080显卡的价格合理猜测的话，是在999美元左右，也就是6K多元。毕竟台积电最近宣布5nm和7nm的价格提高10-20%，所以肯定是会比699美元高，具体涨幅多少还不好说。

    RTX 4080

  • iQOO10能反向充电吗？

    能iQOO10系列手机可以支持反向充电，但提供OTG反向充电。开启OTG功能后，使用OTG连接线，可以让手机变成充电宝，为其他电子设备(包括手机)充电。这种OTG反向充电方式，是指On-The-Go技术，主要应用于各种不同的设备联接和数据交换。而除了连接设备的功能外，OTG也支持用内部的电向外输出，即反向充电。

    iQOO 10

  • RTX 4080显卡什么时候上市？

    2022年9月或者是10月左右。英伟达通常大约每2年推出一次新的GPU阵容，所有爆料信息都指向 GeForce RTX4000系列在2022年9月或者10月左右推出。Twitter爆料者Gremon55还表示预计Ada将于9月推出。尚未确认 GeForce RTX4080是否会与 GeForce RTX4090同日推出，但请注意Nvidia 推出 RTX3000系列的模式，其中 GeForce RTX3080于2021年9月17日推出，而 GeForce RTX3090于24日后一周推出。

    RTX 4080

  • 红米K50电竞版和K40游戏增强版区别？

    区别如下:核心性能:红米K50电竞版搭载高通骁龙8Gen1处理器+LPDDR5+UFS3.1的核心配置中;红米K40游戏增强版搭载联发科天玑1200处理器+LPDDR4X+UFS3.1的核心配置。两者相对比，显然红米K50电竞版整体性能更出色。屏幕:红米K50电竞版搭载6.67英寸华星光电OLED柔性直屏，分辨率为1080P，支持120H屏幕刷新率与480Hz触控采样率，支持1920Hz高频PWM调光、HDR10/10+视频、视频MEMC、视频超分，搭载康宁第七代大猩猩玻璃;红米K40游戏增强版采用6.67英寸的华星光电OLED柔性直屏，分辨率为1080P，搭载康宁第五代大猩猩玻璃，支持120H屏幕刷新率与480Hz三指触控采样率，支持DC调光。。两者相对比，显然红米K50电竞版屏幕更出色。电池:红米K50电竞版内置了4700mAh电池，标配120W充电器，兼容PD充电协议，采用L型数据线，支持JBL认证的对称式四单元宽频扬声器和CyberEngine超宽频X轴马达;红米K40游戏增强版内置5065mAh电池，标配67W充电器，兼容PD充电协议，采用L型数据线，支持JBL认证的立体声双扬声器和X轴线性马达，两者对比，红米K40游戏增强版续航更出色。摄影:红米K50电竞版选用的是6400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头;红米K40游戏增强版采用后置三摄，包括6400万像素超清主摄+800万像素的120° 超广角镜头+200万像素微距镜头，以及前置1600万高清相机。两者对比，红米K50电竞版影像实力更出色。

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  • iQOO10有双扬声器吗？

    有iQOO10有双扬声器。双扬声器的设计，可以让用户在视听、游戏外放声音的时候，会更加的声场更广，同时还能智能适应场景。iQOO10系列还支持Hi-Fi，可以进入手机内设置：在【设置】——【声音和振动】——【Hifi设置】——开启和关闭。部分耳机型号可以直接连接手机时就启用HiFi功能

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  • RTX 4070玩游戏够用吗？

    足够用了。RTX 4070的性能是完全能够应付市面上的全部单机游戏的，这里的游戏还包括未来几年发售的新游戏，毕竟RTX 4070是新系列的显卡。如果你想特效全开，RTX 4070也足以应付大部分单机了，就算是新游戏也是一样，这点也可以参照一下30系显卡，基本上跑市面上的游戏都是无压力。

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  • iQOO10是ufs3.1吗？

    是iQOO10系列使用的是ufs3.1，同时RAM是LPDDR5四通道，存储版本最高可选12GB+512GB，几乎可以满足绝大多数消费者的需求。UFS3.1读写速度，写速最高可达800MB/s，除了电子消费品之外，ufs3.1也在物联网和汽车领域有着不错的前景和机会。目前几乎大多数的旗舰智能手机都使用了ufs3.1，随着5G的逐步覆盖，ufs3.1读写的高性能也可以发挥作用

    iQOO 10

  • RTX 4070性能怎么样？

    汇总一下4070性能参数爆料。从 GPU 配置开始，据说 NVIDIA GeForce RTX4070系列显卡使用了 AD104GPU 内核。据说 GPU 的尺寸约为300平方毫米，将采用台积电4纳米工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD104GPU 预计将配备多达5个 GPC（图形处理集群）。这是比 GA104GPU 少一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM(流式多处理器)将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。Ada Lovelace GPU 上还将注入最新的第4代 Tensor 和第3代 RT（光线跟踪）内核，这将有助于将 DLSS 和光线跟踪性能提升到一个新的水平。NVIDIA GeForce RTX4070将是一种精简配置，其核心数量略高于 RTX3070TI（6144个核心），为未来的全脂配置“Ti”升级版留出了一些空间。GPU 将配备48MB 的二级缓存和高达160的 ROP。内存规格，预计 GeForce RTX4070将拥有12GB GDDR6容量，这可能会在192位总线接口上以更快的18Gbps 速度提供。这将提供高达432GB/s 的带宽。从理论上看，GeForce RTX4070显卡与其前身相比，计算性能提升了80% 左右，这还没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能，预计它们各自的部门也将获得重大提升。

    RTX 4070

  • 红米K50和红米Note11T Pro区别？

    区别如下:同为天玑8100处理器，红米K50和红米Note11T Pro有哪些区别。屏幕材质:红米K50采用三星E4材质的2K屏，支持3200X1440的分辨率;红米Note11T Pro+LCD屏，支持120Hz七档变速高刷。镜头模组:红米K50前摄镜头有一定优势，后置主摄支持OIS光学防抖，成像稳定性更高。电池和充电:红米K50采用5500mAh电池搭配67W闪充，前置的充电速度比较快;红米Note11T Pro+采用4400mAh电池搭配120W超级闪充。价格:相同存储版本下，两款机型大概有200块钱左右的差价

    红米K50

  • iQOO10有3.5mm耳机孔吗？

    没有iQOO10系列没有3.5mm耳机孔，耳机插入的是Type-C接口，和充电接口一样。目前绝大多数的智能手机都已经放弃了3.5mm耳机接口，这样可以给手机留出更多的内部空间，也可以让手机的密封性更好，有助于防水性能。同时现在不少品牌推出无线蓝牙耳机，也推动了手机厂商取消3.5mm耳机孔，让更多人选择购买无线蓝牙耳机。

    iQOO 10

  • 天玑9000+和苹果A14哪个好？

    天玑9000+更好。由于天玑9000+的产品还未公布，所以拿天玑9000作为和苹果A14的对比，天玑9000+在参数上仅仅是提高了一个超大核的主频，从3.05GHZ提升到了3.2GHZ。对比苹果A14联发科天玑9000的优点:比苹果A14支持41%更高的内存带宽（60对42.7GB/s）显示明显更好（高达42%）安兔兔9得分 –1015K 与717K具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）更好的指令集架构GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:天玑9000单核1269，多核4267，苹果A14单核1593，多核是4080。安兔兔跑分:天玑9000跑分为1015038分，苹果A14跑分为717022，天玑9000跑分大约多苹果A14有40%。

    天玑9000+

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