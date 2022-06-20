小红书严打买卖帐号及刷量作弊行为 处罚4家MCN机构

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日，小红书发布了MCN机构买卖帐号及刷量作弊行为处置公示，其中有4家MCN机构和44个创作者遭到处罚。

小红书表示，将对MCN机构买卖帐号、刷量作弊等行为进行持续管理，构建更加健康，公平的商业环境。

近期小红书监测发现，杭州邻家网络科技有限公司、聚微传媒、美趣文化、熊小婴MCN机构和创作者存在买卖帐号、发布大量水文、利用非正常手段获取大量粉丝和为笔记刷赞等作弊行为，严重伤害了小红书用户体验、品牌方利益以及社区生态。

现根据《小红书用户服务协议》、《小红书社区公约》、《小红书品牌合作功能协议》及《小红书MCN机构合作协议》约定，做出如下处置:

对存在买卖帐号、严重刷量作弊行为的美趣文化予以冻结蒲公英平台接单权限处置，调整旗下所有作者信用等级为Lv0;杭州邻家网络科技有限公司等3家机构及旗下作者纳入平台重点监管范围，视整改情况做后续处理;

对存在发布大量水文、严重刷量作弊行为的Ltende*99、糯米小*余、田*炫、跳芭蕾的*珂、旺仔*妹、雾*尧等44个创作者予以私信禁言和禁发笔记处置。

小红书强调，为了遵守这份约定小红书会持续管理违规行为，希望MCN机构积极履行起对旗下帐号管理与监督的义务，与平台携手共建真诚分享的社区氛围，健康公平的商业环境。

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