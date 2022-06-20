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1688宣布数字营销全店管家产品下线 并调整厂货通商品支付交易方式

2022-06-20 14:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日，1688平台发布通知称，为了提升商家获取核心推广流量的机会，更有效地保障商家推广需求，1688数字营销将对目前全店管家产品（以下简称“全店管家”）进行调整。

具体节奏如下:

1.自2022年7月5日起，平台将下线商家后台订购入口，不再支持商家订购全店管家。

2.2022年7月8日起，全店管家入口将迁移至“数字营销后台”-“营效宝”-“全店管家”，已订购全店管家的商家可前往新入口查看、编辑、关闭计划（订购入口下线后将无法重新订购）。

3.2022年7月4日（含）前订购全店管家计划的商家将于收到平台通知的终止服务之日关闭计划，商家亦可自行前往原产品入口(7月8日前)或迁移后的新入口(7月8日起)提前关闭全店管家计划。

由于全店管家产品会陆续进行入口下线、计划关闭，为保障商家的推广需求，建议使用中的商家可以使用“一键推广”、“智能组件”等其他数字营销产品进行引流推广。

此外，1688还发布通知称， 随着厂货通业务发展带来了平台功能的升级改造，平台于2022年6月起陆续对买卖双方就厂货通订单的交易方式进行如下调整（进行中的订单不受影响）:

卖家的厂货通商品将不再支持买家使用账期交易下单。此外，针对厂货通商品订单以及批量下单中含有的厂货通商品订单，若买家使用商买专属融易收账户进行结算，也将不再支持对公转账的方式。

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  • iQOO10是ufs3.1吗？

    是iQOO10系列使用的是ufs3.1，同时RAM是LPDDR5四通道，存储版本最高可选12GB+512GB，几乎可以满足绝大多数消费者的需求。UFS3.1读写速度，写速最高可达800MB/s，除了电子消费品之外，ufs3.1也在物联网和汽车领域有着不错的前景和机会。目前几乎大多数的旗舰智能手机都使用了ufs3.1，随着5G的逐步覆盖，ufs3.1读写的高性能也可以发挥作用

    iQOO 10

  • RTX 4070性能怎么样？

    汇总一下4070性能参数爆料。从 GPU 配置开始，据说 NVIDIA GeForce RTX4070系列显卡使用了 AD104GPU 内核。据说 GPU 的尺寸约为300平方毫米，将采用台积电4纳米工艺，这是台积电为英伟达团队设计的5nm的优化版本。NVIDIA Ada Lovelace AD104GPU 预计将配备多达5个 GPC（图形处理集群）。这是比 GA104GPU 少一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM(流式多处理器)将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。Ada Lovelace GPU 上还将注入最新的第4代 Tensor 和第3代 RT（光线跟踪）内核，这将有助于将 DLSS 和光线跟踪性能提升到一个新的水平。NVIDIA GeForce RTX4070将是一种精简配置，其核心数量略高于 RTX3070TI（6144个核心），为未来的全脂配置“Ti”升级版留出了一些空间。GPU 将配备48MB 的二级缓存和高达160的 ROP。内存规格，预计 GeForce RTX4070将拥有12GB GDDR6容量，这可能会在192位总线接口上以更快的18Gbps 速度提供。这将提供高达432GB/s 的带宽。从理论上看，GeForce RTX4070显卡与其前身相比，计算性能提升了80% 左右，这还没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能，预计它们各自的部门也将获得重大提升。

    RTX 4070

  • 红米K50和红米Note11T Pro区别？

    区别如下:同为天玑8100处理器，红米K50和红米Note11T Pro有哪些区别。屏幕材质:红米K50采用三星E4材质的2K屏，支持3200X1440的分辨率;红米Note11T Pro+LCD屏，支持120Hz七档变速高刷。镜头模组:红米K50前摄镜头有一定优势，后置主摄支持OIS光学防抖，成像稳定性更高。电池和充电:红米K50采用5500mAh电池搭配67W闪充，前置的充电速度比较快;红米Note11T Pro+采用4400mAh电池搭配120W超级闪充。价格:相同存储版本下，两款机型大概有200块钱左右的差价

    红米K50

  • iQOO10有3.5mm耳机孔吗？

    没有iQOO10系列没有3.5mm耳机孔，耳机插入的是Type-C接口，和充电接口一样。目前绝大多数的智能手机都已经放弃了3.5mm耳机接口，这样可以给手机留出更多的内部空间，也可以让手机的密封性更好，有助于防水性能。同时现在不少品牌推出无线蓝牙耳机，也推动了手机厂商取消3.5mm耳机孔，让更多人选择购买无线蓝牙耳机。

    iQOO 10

  • 天玑9000+和苹果A14哪个好？

    天玑9000+更好。由于天玑9000+的产品还未公布，所以拿天玑9000作为和苹果A14的对比，天玑9000+在参数上仅仅是提高了一个超大核的主频，从3.05GHZ提升到了3.2GHZ。对比苹果A14联发科天玑9000的优点:比苹果A14支持41%更高的内存带宽（60对42.7GB/s）显示明显更好（高达42%）安兔兔9得分 –1015K 与717K具有更小尺寸的晶体管（4对5纳米）更好的指令集架构GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:天玑9000单核1269，多核4267，苹果A14单核1593，多核是4080。安兔兔跑分:天玑9000跑分为1015038分，苹果A14跑分为717022，天玑9000跑分大约多苹果A14有40%。

    天玑9000+

  • iQOO10有红外吗？

    没有iQOO10系列没有红外功能，无法通过红外遥控空调等操作。红外遥控功能是指实现对被控目标的遥远控制，在工业控制、航空航天、家电领域应用广泛。但目前在家电设备中，不少设备已经可以通过联网方式，在APP上控制开关等操作，或者是购买网关来实现相同的功能。另外也有不少设备开始支持NFC控制，也可以实现一定程度的智能化。

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  • 天玑9000+玩游戏怎么样？

    非常合适。天玑9000+目前是联发科最好的移动芯片，天玑9000都很好跑市面上的所有手游，更何况是升级版的天玑9000+，所以天玑9000+是带的动市面上的所有手游无压力的。并且天玑9000+采用联发科HyperEngine5.0游戏引擎全方位升级智能手机的游戏体验，新一代旗舰Mali-G71十核GPU，强悍为旗舰手机带来次世代游戏图形处理速度。智能调节内容、内容、系统多方面通过游戏运行的方式。 AI 渲染动画技术，动画动画，自动调节画面，调整业务，渲染，优化1%。（*数据优化约1） MediaTek实验室);根据游戏CPU线程，充分发挥多核能力;智能动态稳定帧技术，根据温度预测决策系统调配，游戏稳定效率提升帧内容，进行更优化。移动图像渲染图像的引擎，充分利用绘图能力，同时，结合器，实现更优质的GPU渲染游戏后处理移动轨迹的双声道媒体引擎。引擎:智能显示屏同步刷新率2.0，显示屏同步，媒体更新率2。触屏快速稳定，画面出招更频繁。

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  • iQOO10是超声波指纹解锁吗？

    是普通版的iQOO10没有超声波指纹解锁，高配版本的iQOO10Pro是超声波指纹解锁。iQOO10Pro是一块2K+120Hz LTPO高刷柔性屏，拥有大区域超声波屏下指纹。iQOO10Pro的屏幕将会是三星的E5 材质OLED柔性曲面屏，支持100%P3 广色域覆盖和10bit色彩深度，HDR10/10+，全局最高亮度1000nit，局部峰值亮度1500nit，前置单摄像头，挖孔屏幕

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  • 红米K50 Pro和iQOO Neo6哪个好？

    屏幕、性能、拍照、电池和充电等屏幕:红米K50Pro三星E4材质，2K屏;iQOO Neo6三星E4材质的直面屏。性能:红米K50Pro天玑9000处理器;iQOO Neo6高通骁龙8处理器。拍照:红米K50Pro采用HM2的一亿像素主摄，支持OIS光学防抖;iQOO Neo6是三星GW1P的6400万像素主摄，支持光学防抖。电池和充电:红米K50Pro是5000mAh电池搭配120W超级闪充;iQOO Neo6采用4700mAh电池搭配80W闪充。

    红米K50

  • 天玑9000+相当于麒麟多少？

    虽然比麒麟9000好，但是没可比性。天玑9000+是联发科在2022年6月22日发布的，而麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日发布的，可惜被美国制裁。麒麟9000芯片的Geekbench5跑分，CPU单核分数是1020，多核分数是3820，采用台积电5纳米工艺。天玑9000+目前没有跑分数据，单从天玑9000的成绩看，也是比麒麟9000好，CPU单核分数是1261，多核分数是4302，采用台积电4纳米工艺，而天玑9000+的分数只会比天玑9000高。

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  • iQOO10会有肩键吗？

    没有iQOO10系列没有肩键的设计。在上一代的iQOO9中已经取消了肩键的设计，但加入了压感触控功能，可以模仿肩键的效果，在游戏的时候通过按压来快捷操作。使用压感触控功能需要在手机内进行设置，设置步骤为：手机底部拉出菜单栏，打开【游戏魔盒】——在界面左侧右划呼出【游戏魔盒侧边栏】——点击【压感按键】，屏幕会出现压感按键指示图标，A代表左键，B代表右键，拖动图标A和B在想要映射的位置区域，点击保存修改即可

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  • iQOO10会搭载天玑9000吗？

    可能不会iQOO10系列目前的信息来看，搭载的处理器是高通骁龙8Gen 1 Plus，和它天玑9000处理器的性能相当，部分参数甚至要更好一点点。天玑9000处理器对标的是骁龙8Gen 1，这两个处理器都是2022年上半年主力安卓旗舰机搭载的首选，但是在下半年，高通会推出骁龙8Gen 1 Plus，联发科会推出天玑9000 Plus，主要针对下半年的安卓市场。作为将在7月份发布的新机型，iQOO10系列搭载骁龙8Gen 1 Plus的可能性最大，但不排除会推出天玑9000 plus版本。

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  • 天玑9000+功耗怎么样？

    比起天玑9000小幅上升。6月22日，联发科发布天玑9000+，详细的参数已经公布，其中对比天玑9000，仅仅是把一个超大核的主频从3.05GHZ提升到了3.2GHZ，其它的参数没怎么变化，不过联发科声称比起天玑9000来说，CPU 性能提升了5%，GPU 性能提升了10%。所以功耗上肯定是会比天玑9000大一点点，应该是不会相差太多,详细的数据还需要等到相对应的产品出来才能知道。

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  • 红米K50 Pro几个摄像头？

    三摄。红米K50 Pro后置了⼀亿像素的超清三摄组合，主摄为三星S5KHM2+ OIS 光学防抖， ⽀持9合1⾄2.1um⼤像素，800万像素超广角镜头:119°FOV，200万像素微距镜头，前置搭载2000万索尼IMX596高清相机。前置:1080p（1920×1080，30帧/秒）视频录制;720p（1280×720，30帧/秒）视频录制;慢动作720p（1280×720，120帧/秒）视频录制后置:4K（3840×2160，30帧/秒）视频录制;1080p(1920×1080，60帧/秒，30帧/秒)视频录制;720p(1280×720，30帧/秒)视频录制;慢动作1080p（1920×1080，960帧/秒，120帧/秒）视频录制;慢动作720p（1280×720，960帧/秒，240帧/秒，120帧/秒）视频录制

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  • iQOO10是直屏吗？

    是iQOO10的屏幕是直屏，iQOO10Pro的屏幕是双曲面屏。两款手机手机屏幕类型不同，但他们都是120Hz刷新率，iQOO10Pro的屏幕还达到了2K级别，支持HDR，屏幕的素质还是非常不错的。如果你仅仅考虑到日常使用和游戏来看，iQOO10的直屏可能会更适合大多数人，主要是很多用户对曲面屏的使用体验不好，会容易误触和显示内容不全。建议在线下门店体验机型后才决定购买直屏还是曲面屏。

    iQOO 10

  • 天玑9000+相当于苹果A几？

    苹果A15。在天玑9000+还未发布时，天玑9000就经常被拿来和苹果A15作为比较。天玑9000+采用新一代Armv9架构，比起天玑9000而言，最高主频从3.05GHZ提升到了3.2GHZ，CPU 性能提升了5%，GPU 性能提升了10%，采用台积电4nm 制程，带来性能、功耗方面的进一步强化。天玑9000+采用MediaTek HyperEngine5.o游戏引擎，支持AI-VRS 可变渲染技术，面向游戏开发者的移动端光线追踪开发工具移动端游戏超分技术AI-SR，MediaTek FastPath"M快速通道，Wi-FI网络延迟更低-Wi-Fi蓝牙双连抗干抗2.0。

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  • iQOO10是什么处理器？

    骁龙8Gen 1 PlusiQOO10系列处理器将是高通骁龙8Gen 1Plus，该处理器也是高通2022年下半年的主打旗舰处理器。该处理器的主要参数为台积电4nm工艺，采用 "1+3+4" 三丛集架构，由超大核 Cortex X2、大核 Cortex A710 和小核 Cortex A510 组成，CPU 主频为 2.99GHz，GPU 有小幅升级。与骁龙8Gen 1主要区别是，工艺从三星的4nm换成了台积电的4nm，CPU和GPU频率各提升 10％ 左右，功耗降低 30% 左右，能效提升 30％ 左右。

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  • 天玑9000+手机有哪些？

    天玑9000+手机第三季度才会公布。6月22日，联发科在这天刚刚发布天玑9000+并且宣布天玑9000+相关的手机产品将会在第三季度公布，所以目前还未可知有哪些旗舰机会搭载天玑9000+。不过目前仅知道天玑9000的手机有:Redmi K50ProOPPO Find X5Pro天玑版vivo X80/ X80Pro天玑版荣耀70Pro+一加10

    天玑9000+

  • iQOO10是2K屏吗？

    是iQOO10系列的屏幕分辨率达到了2K级别，其iQOO10屏幕的主要参数是6. 78 英寸，分辨率2400×1080，屏幕色彩1670 万色，P3 色域，最高120Hz刷新率；iQOO10Pro屏幕是6. 78 英寸，分辨率3200 x 1440，屏幕色彩10. 7 亿色，P3 色域，支持HDR，最高120Hz刷新率。两款型号的屏幕都是屏下指纹识别，iQOO10是直屏，iQOO10Pro是双曲面屏

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  • 红米K50pro和红米K50电竞版区别？

    外观、芯片、摄影、电池续航等。外观差异:红米K50Pro外观设计超薄超轻，塑料中框; 红米K50电竞版带游戏实体肩键功能，带呼吸灯，中框为金属。芯片配置:红米K50Pro搭载联发科天玑9000;红米K50电竞版搭载高通骁龙Gen1芯片。摄影:红米K50Pro1.08亿像素加支持OIS光学防抖主镜头;红米K50电竞版6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头。电池续航:红米K50Pro配备5000mAh电池，支持120W快充;红米K50电竞版电池容量为4700毫安，支持120W的有线快充。这两款手机相对来说，针对的人群不一样，如果只是玩游戏不是功能性游戏，建议选择红米K50Pro，2K的屏幕用起来比较舒畅;如果玩吃鸡游戏类似电竞类的比较推荐红米K50电竞版，肩键及X轴马达配合对称式四单元宽屏扬声器用起来更有很好的体验感。

    红米K50

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