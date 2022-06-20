1688宣布数字营销全店管家产品下线 并调整厂货通商品支付交易方式

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日，1688平台发布通知称，为了提升商家获取核心推广流量的机会，更有效地保障商家推广需求，1688数字营销将对目前全店管家产品（以下简称“全店管家”）进行调整。

具体节奏如下:

1.自2022年7月5日起，平台将下线商家后台订购入口，不再支持商家订购全店管家。 2.2022年7月8日起，全店管家入口将迁移至“数字营销后台”-“营效宝”-“全店管家”，已订购全店管家的商家可前往新入口查看、编辑、关闭计划（订购入口下线后将无法重新订购）。 3.2022年7月4日（含）前订购全店管家计划的商家将于收到平台通知的终止服务之日关闭计划，商家亦可自行前往原产品入口(7月8日前)或迁移后的新入口(7月8日起)提前关闭全店管家计划。

由于全店管家产品会陆续进行入口下线、计划关闭，为保障商家的推广需求，建议使用中的商家可以使用“一键推广”、“智能组件”等其他数字营销产品进行引流推广。

此外，1688还发布通知称， 随着厂货通业务发展带来了平台功能的升级改造，平台于2022年6月起陆续对买卖双方就厂货通订单的交易方式进行如下调整（进行中的订单不受影响）:

卖家的厂货通商品将不再支持买家使用账期交易下单。此外，针对厂货通商品订单以及批量下单中含有的厂货通商品订单，若买家使用商买专属融易收账户进行结算，也将不再支持对公转账的方式。

（举报）