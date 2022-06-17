微博：发布唐山打人事件谣言320个微博账号被关闭

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:近日，“唐山烧烤店打人”事件引发关注热议。
今日，@微博辟谣公布数据称，依据《微博社区公约》等相关规定，清理相关谣言内容672条，并对320个恶意发布谣言信息的账号采取关闭措施。对352个违规用户予以禁言180天的处置。
微博强调，网络不是法外之地，造谣传谣需承担法律责任。请广大网民不造谣、不传谣、不信谣，以官方发布信息为准。
（举报）
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抖音表示，小*儿”、腾****星”、唐***帅”等账号故意蹭热相关事件，对受害者发表不负责任的观点，已对上述61个存在不当言论的账号，分别给予封禁、禁播、禁言等处罚...抖音称，平台在巡查中发现，在一些广受关注的社会热点事件中，少数账号为博取关注，或进行仿冒、蹭热等行为，或借机发布煽动对立内容，或鼓动他人实施违法行为...快手表示，通过巡查发现，在部分社会热点事件中，个别用户为博眼球蹭流量，更改相似昵称，冒充当事人制造虚假信息混淆视听，这极大的影响了平台良好的网络环境......
昨天锤子科技CEO罗永浩的个人微博改名交个朋友直播间，与此同时罗永浩注册了@产品经理罗永浩的微博账号，微博认证信息是产品经理、产品设计师，目前已完成认证，这个号将进行业务相关的交流和辟谣。值得注意的是，原微博ID为产品经理罗永浩”的账号现已更名为罗永浩的辟谣号”，虽然该账号未发微博，但是粉丝数已经积累了3.5万。罗永浩在接受采访时表示，本人退出全部社交平台，未来几年原则上不会再接受媒体采访，罗永浩希望通过此举排除外界的干扰，埋头从事下一代智能平台产品的研发。罗永浩透露还完债后将开始AR创业，在罗永浩看来，A
大批网友涌入BOY LONDON的抖音直播间，在评论区留言“劳改服”“谁穿谁进局子”“据说穿BOY打人厉害得很”，怒意来势汹汹...品牌直播间既能载舟，亦能覆舟...总结来说，直播间风险需要前置解决，评论区维护需要以销售为导向...@小宇@婷婷，两位均为淘宝直播数据平台“直播眼”运营经理，服务品牌包括元气森林、北海牧场等...开播后，维护评论区的工作，主要由主播负责...比如单人直播，主播自己就管了...管理评论区，是主播团队必备的能力...评论区好的节奏能帮助直播间做提升，坏的节奏也能导致直播间流量跑光，直接影响到销售前端转化..
就在6月1日晚，反诈老陈”陈国平在社交平台发视频，就直播事件道歉，表示上期直播目的只是为了反诈，为了使内容不显得过于严肃，自己就尝试加入一些轻松的元素...此前在一场抖音直播连麦中，反诈老陈不停用手托在胸部两侧，表示自己PK打暗示女主播是靠身材赢得投票，在输掉PK后，老陈表示自己的才艺是吹牛”，暗示女主播的胸是自己吹出来的”...反诈老陈称在直播间相互调侃、开玩笑很正常，如果将完整视频发出来，大家反应不会那么强烈......
昨晚接近午夜，罗永浩在个人微博宣布即将退出微博等所有社交平台，今后将正式埋头再次创业...明天（6月13日）我就正式退出微博和所有社交平台，再次埋头创业去了...
表面原因是6月8日集度汽车做了成立以来的第一次大型发布会，一般车企有新车发布或者技术分享会都会对企业的网络热度有很大的影响，但像集度这种“拔地而起“式的增长确实不多见...最后老板一拍大腿，既然都是封，那就不如搞个“业内首创”的数字发布，发布会场是数字的，发布产品是数字的，发布主理人是数字的，首位车主也请数字的!“...如果点转评赞过万，三天之内带来同样精彩的下半部分，《论一个新生品牌如何打造过一场能上微博热搜的发布会解析2》，为大家带来汽车圈对于集度新车的热议......
6月12日晚间，锤子科技CEO罗永浩在个人微博宣布，本人将退出微博和所有社交平台，再次埋头创业，此时此刻距离罗永浩加入微博已经过去将近13年时间...明天（6月13日）我就正式退出微博和所有社交平台，再次埋头创业去了...罗永浩退出微博后将开始AR创业，新公司不再以锤子”命名...这次罗永浩创业项目是AR，数据显示，2021年，全球VR/AR行业整体投融资总额达556.0亿元，同比增长128%...
5月21日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克发微博作出两个承诺。第一个是，对我们不利的案件如果是公正的，我们永远不会寻求胜利，即便我们会赢。第二个是，对我们不利的案件如果是不公的，我们也永远不会投降或妥协，哪怕我们会输。据美国CNBC网站报道，标准普尔道琼斯指数公司日前宣布，将美国电动汽车公司特斯拉剔除出标准普尔ESG指数。据悉，ESG指数提倡可持续发展和更好的环境、社会、企业治理标准。标准普尔道琼斯指数公司称，特斯拉标榜在尽力推动世界向可持续能源转型，但事实上其设在美国的工厂却遭到种族歧视与工作环境恶劣等多项投诉。
今天，茶颜悦色在官方微信公众号中宣布，茶颜悦色将南京定为在江浙首开的城市，开业时间预计在8月中旬...此前茶颜悦色于2021年4月份在深圳开店，但不久就撤离了深圳...这次茶颜悦色在南京开店，是茶颜悦色品牌首次在江浙一带开设门店...
罗永浩宣布退出微博等社交平台，罗永浩当晚在交个朋友直播间表示，彻底离开微博，心情真的特别特别的好...罗永浩在接受采访时表示，本人退出全部社交平台，未来几年原则上不会再接受媒体采访，罗永浩希望通过此举排除外界的干扰，埋头从事下一代智能平台产品的研发...罗永浩微博账号已正式更名为交个朋友直播间”...
7999元iPhone14Max是今年的标准版的大屏型号，它的定位也是比较入门的，因此价格不会太贵，128GB的价格预计是7299元，256GB价格预计是7999元，512GB的价格预计是8999元。这个价格会高于相同存储版本的iPhone14，低于iPhone14Pro。iPhone14Max主要是给那些比较喜欢大屏手机，但是又对摄像头、高刷新率屏幕追求不高的用户设计的，同时苹果也是借此来争夺安卓的大屏手机市场份额。
有以下区别。骁龙870巅峰版是vivo S15独家定制的，搭配vivo自研VMET内存增强技术、电竞级散热系统等，提升了编解码加速器、VMET内存增强技术、异构计算系统，此外还提高了内存的访问速度。其他的地方是和骁龙870没有什么特殊的改变，根据vivo的介绍Geekbench5跑分骁龙870巅峰版比普通版本高了100分，此外原神的1小时平均的帧率都提高了14%。总而言之，骁龙870巅峰版是vivo自己优化的版本，比起普通版是好上一些。
处理器、屏幕、摄像头、机身材质等不同处理器：iPhone14Max是满血版的A15处理器，台积电5nm工艺；14promax处理器是A16，台积电4nm工艺屏幕：iPhone14Max是6.7英寸的OLED屏幕，60Hz刷新率，刘海屏设计；14promax是6.7英寸的OLED屏幕，120Hz刷新率，药丸屏设计摄像头：iPhone14Max是后置双摄镜头；14promax是后置三摄镜头，还有一颗激光雷达机身材质：iPhone14Max机身边框是铝金属，后壳是玻璃材质；14promax边框是不锈钢，机身后面是磨砂材质
72.57万分左右。骁龙870CPU得分为195574，GPU得分为243038，内存得分为129731，用户体验得分为157396分，合计72.57万分。骁龙870是1+3+4架构，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，其他方面如 Adreno650和 X555G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect6800。
iPhone13promax配置更好iPhone14Max和13promax处理器都是满血版的A15，电池容量也差不多，续航也会差不多，但在屏幕、摄像头、机身材质等方面，13promax完胜iPhone14Max屏幕方面:iPhone14Max是60Hz刷新率屏幕，13promax则拥有ProMotion 自适应刷新率技术，提供120Hz刷新率摄像头:iPhone14Max后置双摄，且没有激光雷达功能，缺少了3D方面的能力，13promax是后置三摄，也有激光雷达，在拍照成像方面远超iPhone14Max机身材质:iPhone14Max的机身边框是铝材质，13promax边框是不锈钢，更加坚固而且美观从上述各方面来比较，13promax的配置是完胜了iPhone14Max
骁龙870更好。天玑1300于2022年3月1日联发科联发科发布。将于2022年第一季度至第二季度上市。采用台积电6nm 工艺打造，拥有八核 CPU，包括3GHz 的超大核 Arm Cortex-A78、三个 Arm Cortex A-78大核和四个2GhzArm Cortex A-55效率内核。骁龙870于2021年1月19日正式发布，基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心。安兔兔跑分上看，骁龙870总分为72.57万，天玑1300为68.28万，Geekbench5跑分来看，骁龙870单核1005，多核3387分，天玑1300单核得分944，多核得分3189，所以性能上来说的话骁龙870是更好的。
不是iPhone14Max的处理器是满血版的A15，就是iPhone13Pro和iPhone13Pro Max上同款的处理器。A16则是被使用在iPhone14Pro系列上。满血版的A15主要参数是：工艺制程台积电N5P，CPU架构 2×Avalanche+4×Blizzard，GPU架构 Apple Custom 4/5 Cores，内存支持 LPDDR 4x，晶体管数量 150 亿，AI性能为16 Cores Neural Engine，15.8TOPs，Geekbench5跑分成绩是，以iPhone 13 Pro Max为例的跑分是单核1735，多核4647
中高端芯片。骁龙870于2021年1月19日正式发布，是基于台积电 7nm 工艺制成，Kryo585CPU 在前代产品的基础上进行了改进，可在高达3.2GHz 的频率下执行密集的移动计算，Snapdragon X555G 调制解调器-RF 系统可实现极快的5G 连接，峰值速度高达7.5Gbps。此外，它还提供广泛的可访问性，支持 mmWave、Sub-6GHz、TDD、FDD 和动态频谱共享 （DSS）。目前骁龙870跟顶级的苹果A15、天玑9000、骁龙8 Gen Plus比是差了有一段距离，所以并不算是真正顶级的芯片，但是要排进高端芯片其实也是可以的，因为真正的低端芯片都是几十纳米工艺，一般都不用于手机上，目前骁龙870的手机还是有在售卖，算是一个性价比很高的选择。
差距可以说非常小。1.制作工艺:骁龙870基于台积电 7nm 工艺制成，骁龙865骁龙865是8核64位处理器，采用7纳米FFP工艺制程。2.Geekbench5跑分:骁龙870单核998，多核3396分，骁龙865单核跑分912，多核跑分3397，基本上性能上来看的话，骁龙870就好了骁龙865一丢丢。3.CPU:骁龙870包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77(2.42GHz)大核以及四颗 A55(1.8GHz)效能核心，骁龙865是一个2.84GHz的Cortex A77大核和三个2.42GHz的Cortex A77普通大核以及和四个Cortex A55@1.8GHz小核心。
6个颜色iPhone14Max会推出6个颜色，分别是黑色、白色、红色、蓝色、粉色、紫色。高配版本的iPhone14Pro系列会有5个颜色，石墨黑、金色、银色是固定颜色，大概率保留远峰蓝，最后还有一个新的配色。目前猜测今年iPhone14主打的颜色是紫色，之前苹果还未曾将紫色作为主打颜色，但受欢迎程度还是比较高，因此紫色的概率十分大。
性能差距不是特别大。就性能上来说的话，从Geekbench5的跑分可以看的出来，骁龙888的单核分数为1145，多核分数为3727，而骁龙8Gen1Plus单核1311，多核得分4000多分。但是从功耗上来说的话，高通表示骁龙8Gen1Plus会比骁龙骁龙8Gen1效率提升30%，发热情况应该会和骁龙888拉开差距，具体还是得等到骁龙8Gen1Plus产品出来才会得到详细的数据结果。
2个iPhone14Max的后置摄像头是2个，前置摄像头是1个。iPhone14Max后置摄像头包括一个主摄和一个超广角镜头，摄像头采用了对焦分部设计。其中主摄可支持4K的视频拍摄，但像素上对比iPhone13没有太大提升，在拍摄模式上或许会有一些增加。考虑到iPhone14Max定位是入门的基本款，因此摄像头不是这个机型的主要卖点
骁龙8Gen1Plus更好。首先得说，苹果的A13都是2019年的产品了，但是骁龙8Gen1Plus是2022年的产品，相差近3年，所以拿来对比也不合适。从Geekbench5的跑分来看的话，骁龙8Gen1Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4000多分，苹果A13单核分数1332分，多核分数为3447分，所以多核分数相差还是很大的，自然骁龙8Gen1Plus更好。
没有iPhone14Max的屏幕是60Hz，6.7英寸，没有Pro系列上的ProMotion屏幕技术，因此无法支持120Hz的刷新率。同时它的屏幕还是使用了刘海屏的设计方案，而非新的药丸屏设计。可以将iPhone14Max看作是6.1英寸iPhone14的放大版本，它们在主要的核心配置上没有太大区别，主要的不同是屏幕的尺寸大小、电池容量，是针对大屏手机用户设计的一款基本型号手机。
苹果A15更好。目前手机芯片的天花板是苹果A15，而高通公司最好的芯片是骁龙8 Gen1 Plus，所以自然有人对这两个芯片进行对比，从Geekbench5跑分上来看的话，苹果A15的单核分数为1724分，多核分数为4625左右，而骁龙8 Gen1 Plus有媒体爆料单核分数为1311，多核得分4070分。再结合高通公司自己说明，骁龙8 Gen1 Plus对比前一代的性能提高了10%，那么这个爆料分数还是很靠谱的，所以两者的分数对比，苹果A15完胜。
7299元左右iPhone14Max是iPhone14系列新推出的一个机型，定位是标准版的大屏手机。它的屏幕尺寸为6.7英寸，和14Pro Max大小一样，但是它没有120Hz的高刷新率，屏幕依旧采用了刘海屏的设计，并不是药丸屏，这也是和Pro系列拉开差距的主要配置。iPhone14Max因为价格更便宜，它的摄像头和外观也和iPhone14一样是入门的配置，包括了后置双摄镜头，机身边框是铝金属材质，手机背部是玻璃而非是磨砂材质。
不会很长一段时间都传闻智能手机和银行卡、公交卡放在一起时间久了会消磁，但苹果官方曾表示，对于银行卡和公交卡这种磁性较强的卡类，影响不大，但是如果是房卡则可能有影响。另外苹果现在的iPhone14也有MagSafe磁吸功能，搭配苹果自己推出的MagSafe卡包的话，可以有效的降低消磁的风险，消费者可以在苹果官网、直营店或电商平台上搜索和购买这种MagSafe卡包。
根据官方描述比骁龙8Gen1优化了30%，如果属实的话就不高。高通公司表示:高通骁龙移动平台是我们最新的高端产品。高通Adreno™ GPU 提供10% 的 GPU 时钟速度提升和30% 的 GPU 功耗降低，而高通Kryo™ CPU 提供10% 更好的 CPU 性能和30% 的 CPU 电源效率提升，峰值 CPU 速度高达3.2GHz。延长从游戏和流媒体到摄影和网页浏览的优质设备体验。
IP68级别防尘防水，但也会进水iPhone14支持IP68级别的防尘防水，在最深6米的水下停留时间最长可达30分钟，但是即使达到这一级别，也是有可能出现进水的情况。IP68级别的防尘防水可以防护日常的泼溅或者饮料滴漏情况，也可以在水池中停留30分钟，但不能进入到桑拿房或浴室中，因为这些地方的水蒸气十分容易进入到手机内。需要注意的是，苹果虽然宣传中标注了IP68的防尘防水，但是根据苹果的保修政策，如果iPhone手机进水是不在保修范围内，所以使用手机时需要注意防水。
天玑9000。本身高通骁龙8Gen1Plus对标的产品就是天玑9000，自然两者的差距是不会很大的，目前的跑分来看的话，天玑9000的单核成绩为1287，多核成绩为4474，而骁龙8Gen1Plus被爆料的分数单核得分为1311，多核得分4070。总体而言的话还是天玑9000稍微优秀一点，这次骁龙8Gen1Plus的重点是在功耗上，比起骁龙8Gen1优化了30%，可以说是下了苦功夫了。