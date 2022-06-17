抖音禁止发布监听窃视、侵犯隐私等相关商品及服务

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:6月16日，抖音发布关于侵犯他人隐私的相关商品、信息及服务类商品规则解读，明确禁止发布“涉及欺诈、盗窃、作弊、骚扰他人等商品或服务类”信息和侵犯他人隐私的相关商品、信息及服务类”信息。

其中，侵犯他人隐私的相关商品、信息及服务类商品包括:

1、 用于监听、窃取隐私、泄露个人私密资料、手机监听器或机密的软件及设备等。

2、 用于非法摄像、录音、取证等用途的设备等。

3、 盗取或破解账号密码的软件、工具、教程及产物等。

4、个人隐私信息及企业内部数据，提供个人手机定位、电话清单查询、银行账户查询等服务。

5、手机破解类商品或服务。

涉及欺诈、盗窃、作弊、骚扰他人等商品或服务类商品包括:

1、走私、盗窃、抢劫等非法所得;

包括但不限于:

偷盗、抢劫所获得的物品;

走私、海关罚没的商品及相关服务;

2、身份证、护照、社会保障卡等依法可用于身份证明的文件等;

包括但不限于:

身份证

护照

社会保障卡等依法可用于身份证明的文件;

3、伪造变造国家机关或特定机构颁发的文件、证书、公章、防伪标签等，非法或仅限国家机关或特定机构方可提供的服务;

4、尚可使用或用于报销的票据（及服务），尚可使用的外贸单证以及代理报关、清单、商检、单证手续的服务;

5、未公开发行的国家级正式考试的试卷、答案，考试替考服务;

包括但不限于:

应年四六级英语

中高考、公务员考试等考前、考中答案及替考服务

6、学业研究、学业任务代写、辅助服务;

包括但不限于:

代写论文

毕业设计

作业

研究课题

开题报告

论文辅导

修改润色

代查询文献资料

7、具有欺诈风险的商品及服务;如点赞软件、变声软件、改号软件、IP修改软件、代练陪玩等

8、秒杀器及用于提高秒杀成功概率的相关软件或服务;

9、卫星信号收发装置及软件; 用于无线电信号屏蔽的仪器或设备;

10、 一卡多号，有蹭网功能的无线网卡以及可于蹭网的设备等;

11、对消费者进行欺骗性销售诱导、排除或限制消费者合法权益的服务;

12、撬锁工具、开锁服务及其相关教程、书籍等;

13、偷电设备、蹭网卡、蹭网器、拨号器、破网等;

14、物流包裹单、面单、单据凭证、单号、单号生成器等;

15、含有扣费项目不明确、恶意扣费、暗设扣费程序或含有盗号、窃取密码等恶意程序的商品;

16、利用电话线路上的直流馈电发光的灯。

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