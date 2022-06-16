大疆发布大疆图传DJI Transmission 可达6公里地面端超远传输距离

站长之家（ChinaZ.com）6月16日消息:日前大疆正式推出为专业影像创作者打造的大疆图传DJI Transmission、全能型摄影机拓展平台DJI RS3Pro以及专业微单稳定器DJI RS3。

图片来自大疆

据介绍，大疆图传DJI Transmission由先进的大疆天空端图传技术演进而来。大疆图传DJI Transmission采用O3Pro图传技术，可达6公里地面端超远传输距离，同时具备1080p/60fps的画面传输规格，支持16-bit48kHz实时音频监听，即使在远距离拍摄场景下也能获得卓越的监看与监听体验。

RS3Pro作为RS2的全新升级，通过Pro级的设计、跟焦、图传和拓展将手持稳定器性能推至新高度，进化为全能型摄影机拓展平台，可搭载大疆图传DJI Transmission，实现一体化协同作业。RS3承载空间大，机身重1.3千克、负重可达3千克，可承载索尼 A7S3、佳能 R5搭配24-70mm F2.8镜头等主流组合，得益于RS第三代增稳算法，RS3防抖性能相比上一代提升20%，在低角度、奔跑或高低机位切换时都能从容应对。

大疆图传DJI Transmission套装官方售价13499元，内含DJI图传发射器、DJI图传高亮监视器、电池转接板、智能电池、充电管家等配件。DJI图传发射器单品售价5999元，DJI图传高亮监视器单品售价7999元。

DJI RS3Pro官方售价5499元，内含DJI RS3Pro云台主体、便携收纳包、BG30电池手柄、镜头固定支架、手柄延长脚架、双层快装板、手提转接手柄、相机控制线等配件。DJI RS3Pro套装版官方售价6999元，额外附有Ronin图传（原鹰眼图传）、跟焦电机、下层快装板(加长版)、手机夹、HDMI线等配件。

DJI RS3官方售价2999元，内含DJI RS3云台主体、BG21电池手柄、双层快装板、镜头固定支架、手柄延长脚架、相机控制线等配件。DJI RS3套装版官方售价3899元，额外附有跟焦电机、跟焦电机齿条、手提转接手柄、便携收纳包等配件。

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