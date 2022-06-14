新东方5万月薪招聘双语主播；腾讯下架QQ影音所有版本；热门中概股周一收盘普跌

百度度晓晓艺术数字藏品上线 6月6日10点，由百度数字人度晓晓创作的「无界」系列数字藏品（《无界·自然与虚拟》《无界·火星上的月亮》《无界·沙漠中的孤岛》《无界·颜色与星空》）在百度APP开启限时抢购。

天猫618最后一波大额券已经上线 天猫618最后一波开买时间已锁定6月15日晚上8点。在天猫618领券中心页面看到，从6月14日0点起，每位88VIP用户都能同时领两张券:满5000减400、满1500减120，合计可抵扣520元，可使用的时间是6月15日晚上8点到6月20日23点59分。

极狐阿尔法S华为HI版7月开启交付ARCFOX极狐官微宣布，极狐阿尔法S华为HI版在今年七月开启面向全款及大定用户的交付，9月进入大批量交付期。

天眼企服将暂停运营天眼查旗下企业服务平台“天眼企服”发布停服公告称，将在7月停止运营。具体为:自2022年7月15日24时起，用户将不能再在平台下单或发布任何需求。平台商家将于2022年7月22日前退出平台，平台将向商家退回保证金，不再以保证金方式提供担保。

小鹏汽车发文提醒油价或突破十元 今日午间，小鹏汽车官微发布文章:“今晚，95号汽油或将突破十元”。还列出了“不油自主”，“听天油命”，“无油无虑”，“不油心动”等疑似嘲讽“高油价”的词汇。

任泽平称当下不投新能源就像20年前没买房 经济学家任泽平发布文章称，在当下，新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域，从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。

微信增设群聊消息置顶功能微信新增“群聊消息置顶”功能，群主和群管理员长按一条消息，在弹出菜单中选择“置顶”，就能将消息固定到顶部。

抖音集团成立2家今日头条新公司 天眼查App显示，6月13日，深圳今日头条信息技术有限公司、上海今日头条互联网科技有限公司成立，法定代表人均为罗立新，注册资本100万人民币，经营范围均含技术推广;广告设计、代理;广告制作、发布等。

喜马拉雅引入《哈利·波特》中文有声书 喜马拉雅宣布与Pottermore Publishing达成战略合作，引进《哈利·波特》中文有声作品版权。

旷视首席科学家孙剑去世今日，旷视科技发布讣告称，旷视首席科学家、旷视研究院院长孙剑博士因突发疾病抢救无效，于2022年6月14日凌晨去世。

华为智选车与奇瑞江淮合作 华为智选车已经在行业里大范围铺开，其在金康新能源之外，已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车，以及极狐汽车等敲定智选车业务合作。

B站两家公司被小红书起诉近日，小红书关联公司行吟信息科技（上海）有限公司与B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、上海宽娱数码科技有限公司网络侵权责任纠纷新增开庭公告，原告为行吟信息科技(上海)有限公司，案件将于7月18日在上海市嘉定区人民法院开庭。

新东方5万月薪招聘双语主播BOSS直聘显示，目前东方甄选招聘岗位中，双语主播月薪5万到6万元，带货老师、主播月薪是2万-4万元不等。

索尼PS推新款游戏订阅服务 PlayStation周一上线了改版后的电子游戏订阅服务，为会员提供数百款新老游戏。

腾讯下架QQ影音所有版本 QQ影音在其官网上已经显示多个版本无法下载，包括PC、Mac、安卓、iOS版本现在已经无法从QQ影音的官网下载，显示为“敬请期待”状态。

微信加强治理恶意对抗等违规行为 微信表示，为规范微信个人帐号的信息发布行为，保障微信用户的信息安全及合法权益，微信团队拟对采取技术手段恶意对抗、重复违规、以及违规情节严重的帐号主体责任人采取强有力处理措施:

新东方主播董宇辉回应爆火 作为新东方旗下东方甄选直播间的带货主播，近日，针对新东方双语直播爆火的情况，董宇辉表示:“作为一名曾经的老师，和现在的网络销售员，传递知识，让人喜欢阅读，最终热爱生活，这是我的福气。”

快狗打车6月24日上市快狗打车发布公告称，香港IPO招股价每股21.5港元，共发行3120万股，预计6月24日上市。

热门中概股周一收盘普跌 周一收盘，热门中概股普跌。其中，叮咚买菜跌超14%，报4.24美元，总市值10.02亿美元，寺库跌近11%，阿里巴巴、每日优鲜、途牛跌超10%，阿里巴巴报98.52美元，总市值2670.79亿美元。新东方走出独立行情，股价逆势涨超5%。

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