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新东方5万月薪招聘双语主播；腾讯下架QQ影音所有版本；热门中概股周一收盘普跌

2022-06-14 10:04 · 稿源：站长之家

百度度晓晓艺术数字藏品上线 6月6日10点，由百度数字人度晓晓创作的「无界」系列数字藏品（《无界·自然与虚拟》《无界·火星上的月亮》《无界·沙漠中的孤岛》《无界·颜色与星空》）在百度APP开启限时抢购。

天猫618最后一波大额券已经上线 天猫618最后一波开买时间已锁定6月15日晚上8点。在天猫618领券中心页面看到，从6月14日0点起，每位88VIP用户都能同时领两张券:满5000减400、满1500减120，合计可抵扣520元，可使用的时间是6月15日晚上8点到6月20日23点59分。

极狐阿尔法S华为HI版7月开启交付ARCFOX极狐官微宣布，极狐阿尔法S华为HI版在今年七月开启面向全款及大定用户的交付，9月进入大批量交付期。

天眼企服将暂停运营天眼查旗下企业服务平台“天眼企服”发布停服公告称，将在7月停止运营。具体为:自2022年7月15日24时起，用户将不能再在平台下单或发布任何需求。平台商家将于2022年7月22日前退出平台，平台将向商家退回保证金，不再以保证金方式提供担保。

小鹏汽车发文提醒油价或突破十元 今日午间，小鹏汽车官微发布文章:“今晚，95号汽油或将突破十元”。还列出了“不油自主”，“听天油命”，“无油无虑”，“不油心动”等疑似嘲讽“高油价”的词汇。

任泽平称当下不投新能源就像20年前没买房 经济学家任泽平发布文章称，在当下，新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域，从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。

微信增设群聊消息置顶功能微信新增“群聊消息置顶”功能，群主和群管理员长按一条消息，在弹出菜单中选择“置顶”，就能将消息固定到顶部。

抖音集团成立2家今日头条新公司 天眼查App显示，6月13日，深圳今日头条信息技术有限公司、上海今日头条互联网科技有限公司成立，法定代表人均为罗立新，注册资本100万人民币，经营范围均含技术推广;广告设计、代理;广告制作、发布等。

喜马拉雅引入《哈利·波特》中文有声书 喜马拉雅宣布与Pottermore Publishing达成战略合作，引进《哈利·波特》中文有声作品版权。

旷视首席科学家孙剑去世今日，旷视科技发布讣告称，旷视首席科学家、旷视研究院院长孙剑博士因突发疾病抢救无效，于2022年6月14日凌晨去世。

华为智选车与奇瑞江淮合作 华为智选车已经在行业里大范围铺开，其在金康新能源之外，已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车，以及极狐汽车等敲定智选车业务合作。

B站两家公司被小红书起诉近日，小红书关联公司行吟信息科技（上海）有限公司与B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、上海宽娱数码科技有限公司网络侵权责任纠纷新增开庭公告，原告为行吟信息科技(上海)有限公司，案件将于7月18日在上海市嘉定区人民法院开庭。

新东方5万月薪招聘双语主播BOSS直聘显示，目前东方甄选招聘岗位中，双语主播月薪5万到6万元，带货老师、主播月薪是2万-4万元不等。

索尼PS推新款游戏订阅服务 PlayStation周一上线了改版后的电子游戏订阅服务，为会员提供数百款新老游戏。

腾讯下架QQ影音所有版本 QQ影音在其官网上已经显示多个版本无法下载，包括PC、Mac、安卓、iOS版本现在已经无法从QQ影音的官网下载，显示为“敬请期待”状态。

微信加强治理恶意对抗等违规行为 微信表示，为规范微信个人帐号的信息发布行为，保障微信用户的信息安全及合法权益，微信团队拟对采取技术手段恶意对抗、重复违规、以及违规情节严重的帐号主体责任人采取强有力处理措施:

新东方主播董宇辉回应爆火 作为新东方旗下东方甄选直播间的带货主播，近日，针对新东方双语直播爆火的情况，董宇辉表示:“作为一名曾经的老师，和现在的网络销售员，传递知识，让人喜欢阅读，最终热爱生活，这是我的福气。”

快狗打车6月24日上市快狗打车发布公告称，香港IPO招股价每股21.5港元，共发行3120万股，预计6月24日上市。

热门中概股周一收盘普跌 周一收盘，热门中概股普跌。其中，叮咚买菜跌超14%，报4.24美元，总市值10.02亿美元，寺库跌近11%，阿里巴巴、每日优鲜、途牛跌超10%，阿里巴巴报98.52美元，总市值2670.79亿美元。新东方走出独立行情，股价逆势涨超5%。

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  • 腾讯下架QQ影音所有版本 曾于2008年推出

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  • 新东方双语带货出圈，4天涨粉200，知识主播带货会成为新趋势吗？

    大家在六月的清晨点进直播间，看着我像兵马俑一样的脸型，感受到了人生的无常和命运的不公，但这时你发现和我一样脸型的还有这款299元牛排送你的这口锅，这个锅你得背...不仅是董宇辉，东方甄选直播间里的每一位主播，都是有梗有料，以双语带货，把讲课融入带货中...与其说被双语带货吸引，还不如说有丰富知识储备的人永远迷人...没有看到产业链对新东方的支持，没有看到新东方整合产业链的能力，资本市场的股票是不会轻易大涨的...让新东方的年轻段子手老师上，真的是让东方甄选的直播间占尽了人和......

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  • 腾讯下架QQ影音所有版本 老网友唏嘘：本地播放器越来越没有人用了

    腾讯于2008年推出QQ影音，上线后用户口碑一直都挺不错，小体量以及自带硬件加速能力，播放视频还没有广告，拥有相当高的用户基数，而现在的情况，也是让一众老网友唏嘘，虽然暂时还无法确实它到底是不是凉了，但是后面的结果已经可想而知了...有专家表示，随着网络高速发展，大家的宽带速度大幅提升，已经能非常流畅地观看在线视频，使用本地播放器的人就越来越少了...更重要的是，短视频的火爆，更是让越来越多的用户忘记了本地视频，而在电脑上刷视频、刷剧的也是越来越少，所以视频播放器也没有排上用场的机会，更是没有存在的机会了......

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  • 华为P60支持微信运动吗？

    支持华为P60系列有多个健康功能，其中也包括微信运动等数据统计，需要用户在手机内开启微信运动功能。打开P60的设置，点击【应用和服务】选项——应用和服务页面——进入权限管理——权限——【健身运动】——健身运动页面——打开【微信】按钮，这样就可以将微信运动的数据进行同步，可以快速的查看到自己的步行等一些系列的数据信息。

    华为P60

  • 骁龙8 Gen1 Plus和骁龙8gen1有什么区别？

    主要是功耗降低了30%，性能提升了10%。从配置参数上来说，骁龙8 Gen1 Plus依然是1+3+ 4 三丛集架构，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710 和小核Cortex A510 组成，其中的最大主频是3.2GHZ。官方测试数据来看，骁龙8 Gen1 Plus比骁龙8gen1游戏时长增加快一个小时，视频观看时间超过80分钟。骁龙8 Gen1 Plus更换了代工厂，换成了台积电的4纳米工艺。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 华为P60支持双微信吗？

    支持华为P60系列支持应用分身功能，也就是可以双开微信APP，这样就可以同时登录两个不同的微信账号，无需在一个微信内来回切换账号，方便的同时还节省了很多的时间。具体操作方法：进入手机设置界面——点击应用和服务——应用和服务页面——点击应用分身——页面跳转，打开微信分身，这样就可以在同一个手机内打开两个微信APP

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  • 小米12 Ultra摄像头参数是多少

    5000万主摄、4800万超广角和4800万潜望长焦小米12Ultra 将是最好的高端旗舰智能手机，也有望成为首批搭载骁龙8+ Gen1SoC 的智能手机之一。著名泄密者 Yogesh Brar2022年6月14日分享了小米 Mi11Ultra 继任者的可能规格，如前所述，小米12Ultra将搭载骁龙8+ Gen1SoC，据说该智能手机提供8/12GB 的 LPDDR5RAM 以及256/512GB 的内部存储。这款手机没有任何 microSD 卡插槽，但该设备将配备双 nano-SIM 卡插槽，两张 SIM 卡均支持5G 网络。据说小米11Ultra 的继任者配备了一块6.7英寸 QHD+ 分辨率的大型 AMOLED 显示屏，具有120Hz 的刷新率和 LTPO 技术，可提供出色的电池寿命和流畅的刷新率。小米12Ultra 可能会配备带有打孔切口的曲面显示屏，并且该显示屏还有望配备最新的康宁大猩猩玻璃保护膜。在相机方面，据说小米12Ultra 的背面配备了三摄像头设置，一个50MP 主传感器、一个48MP 超广角镜头和一个支持5倍光学变焦的48MP 远摄镜头。预计相机模块还将具有 ToF 或飞行时间传感器以及激光自动对焦传感器。据说小米12Ultra 配备20MP 自拍相机，支持高分辨率视频录制。根据软件部分，据说小米12Ultra 搭载 Android12操作系统，顶部有定制的 MIUI13皮肤，预计该手机将在发布后收到 Android13操作系统更新。最后，据说小米12Ultra 配备4，800mAh 电池，支持通过 USB Type-C 端口进行67W 快速充电以及支持50W 无线充电。该设备也可能支持某种反向无线充电。就定价而言，小米12Ultra 有望成为有史以来最昂贵的小米智能手机之一。

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  • 骁龙8 Gen1 Plus发热严重吗？

    这代比前一代的功耗降低了30%左右，发热并不严重。由此可见，骁龙8Gen1Plus吸取了上一代的教训，在功耗的问题上下了功夫，所以本代虽然在性能方面没有很明显的提升，但是功耗方面却是大大的降低了。骁龙8Gen1Plus对比上代提升了10% CPU 性能和30% 的 CPU 能效提升。此外，该平台还提供额外的节能和全面的性能扩展——包括超过80分钟的视频流和超过50分钟的网页浏览。

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  • 华为P60支持两张电信卡吗？

    不支持华为P60系列支持双卡双待，但不能支持两张电信卡，如果都是插入电信卡，其中只有一张电信卡可以正常工作。建议使用两个不同运营商的电话卡使用。P60系列支持网络频率主卡:LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28（上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz; TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41UMTS(WCDMA）/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA（主副卡二选一）:BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900MHz); 网络频率副卡:LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28（上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz）; TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; CDMA: BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门)); GSM: B2/B3/B5/B8(1900/1800/850/900MHz)

    华为P60

  • 骁龙8 Gen1 Plus和天玑9000哪个好？

    相差不多，就跑分而言天玑9000略胜一筹。天玑9000采用台积电4纳米工艺制程、Armv9架构，采用“1+3+4三丛集旗舰架构，超大核为1×Arm Cortex-X2，频率3.05吉赫兹，提升性能;大核为3×Arm Cortex-A710，频率2.85吉赫兹，处理重载应用和多任务较为高效;能效核心为4×Arm Cortex-A510，频率1.8吉赫兹。而骁龙8Gen1Plus最大主频是3.2GHZ，不过通过Geekbench5CPU测试得知天玑9000的单核成绩为1287，多核成绩为4474，而骁龙8Gen1Plus单核得分为1311，多核得分4070。所以就跑分而言骁龙8Gen1Plus和天玑9000单核差不多，多核方面天玑9000更强。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 华为P60支持NFC功能吗？

    支持华为P60系列内置了NFC功能，可以用来刷公交、地铁，也可以支持支付、门禁卡，eID，电子车钥匙等。NFC开启方法:设置>其他无线连接>NFC，即可开启NFC开关NFC功能目前是比较常见的功能，尤其是很多场景中已经逐渐开始支持NFC，同时越来越多的手机厂商和商家也推广这一方式，具备快捷的使用方法，以及相当高的安全性。

    华为P60

  • 华为P60支持红外遥控吗？

    支持华为P60系列有红外传感器，可以用来红外遥控，比如控制很多红外的家用设备，如空调等等。红外遥控是比较早就开始应用的一种通信和控制手段，结构相对简单、功耗低、抗干扰能力强、可靠性高以及成本低等特点，在很多家用电器设备、工业控制和仪器中较为广泛的使用。

    华为P60

  • 骁龙8 Gen1 Plus支持蓝牙5.3吗？

    是支持的。 Wi-Fi/蓝牙系统: Qualcomm Fast Connect6900峰值速度: 3.6 Gbps标准: Wi-Fi 6E、802.11ax、802.11ac、802.11a/b/g/nWi-Fi 频段: 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz峰值 QAM: 4K QAMWi-Fi 特性: OFDMA（上行和下行）、4 流双频同步 (DBS)、MU-MIMO(上行和下行)

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 骁龙8 Gen1 Plus主频是多少？

    骁龙8Gen1Plus最大主频是3.2GHZ。骁龙8Gen1Plus CPU 性能提高10%，电源效率提高30%，最大主频CPU速度高达3.2GHz，延长从游戏和流媒体到摄影和网页浏览的优质设备体验，与前代产品相比，第7代高通® AI 引擎的速度提升高达4倍，每瓦性能提升高达20%，此外，得益于重新架构的低功耗 AI 系统，第三代 Qualcomm® Sensing Hub 始终保持感知、始终高效。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 华为P60有哪些拍摄模式？

    人像模式、微电影模式等P60系列手机后置摄像功能：AI微动瞬间、长焦画中画、微电影、音频变焦、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍； 前置拍摄功能： 自拍慢动作、智能广角切换、眼部追焦、人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照

    华为P60

  • 骁龙8 Gen1 Plus跑分是多少？

    Geekbench5跑分结果为单核得分为1311，多核得分4070。作为骁龙8 Gen 1的升级款都是“1+3+4”的三丛集架构，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。不过就跑分方面而言，对比竞争对手天玑9000，单核的跑分相差不多，多核跑分还是比天玑9000略低，CPU最大主频是3.2GHZ。

    高通骁龙 8 Gen1 Plus

  • 华为P60是立体声双扬声器吗？

    是华为P60系列是华为Histen音效技术， 支持立体声。此外华为近期的多款产品还与哈曼卡顿合作进行了音效的调教，在外放的时候音效会更加优秀。华为Histen可以在手机内设置，在手机设置中点击【声音和振动】-【Huawei Histen音效】-从智能、3D沉浸、保真、普通四种播放模式中选择一种即可

    华为P60

  • 华为P60支持人脸解锁吗？

    支持华为P60系列都支持面部人脸解锁方式。P60系列除了可以屏下指纹解锁，也可以面部解锁。面部解锁的安全性可能不如指纹解锁，但在不少时候可以解锁的更快速，随手抬起手机就可以解锁屏幕，十分的方便。人脸解锁方式目前主要分为2D解锁和3D解锁，其中苹果的Face ID解锁方式是属于3D解锁，识别率和安全性都是这一种解锁方式的顶尖水平。

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  • 天玑9000支持蓝牙5.3吗？

    支持蓝牙5.3。天玑9000采用新一代无线网络连接技术，游戏、流媒体和视频会议等关键应用更流畅。支持蓝牙5.3。支持 Wi-Fi6E2x2MIMO。支持蓝牙 LE Audio，提供双链路真无线立体声音频体验。支持新型北斗 III代-B1C GNSS。

    天玑9000

  • 华为P60是鸿蒙系统吗？

    是华为P60系列将会预装鸿蒙系统3.0。鸿蒙3. 0系统发布会预计在2022年7月或8月发布。华为鸿蒙OS 3. 0较比2.0版本会有比较大的变化，将剔除2 0中非常臃肿部分，日用会更加流畅，并且精简后也会有很多老机型因此受益。首批鸿蒙3.0的适配机型基本确定，分别是 Mate Xs 2、Mate X2、Mate 40 全系、P50 系列，P60系列在出厂时也将自带鸿蒙3.0系统。

    华为P60

  • 天玑9000基带信号好吗？

    非常好。天玑9000集成的5G 调制解调器 MediaTek M80符合3GPP R16标准，支持 Sub-6GHz5G全频段网络。3CC 多载波聚合300MHz下行速率理论峰值7Gbps ，超乎想像的 Sub-6GHz5G 网络连接，率先支持 R16超级上行，包括补充上行和上行载波聚合两种技术方案，速率更快。率先带来多制式双卡双通技术，支持双5G 和4G 的多种组合，让通话时刻在线。

    天玑9000

  • 华为P60支持多少倍变焦？

    至少50倍数字变焦，高端版支持100倍数字变焦华为P60系列将继续保持华为手机在影像方面的能力，包括后置摄像头支持100倍数字变焦，另外P60Pro+还有潜望式长焦镜头，对于长距离的景物拍摄能力也十分优秀。去年的华为P50Pro+就已经提供8000 万像素主镜头+ 4000 万像素电影镜头+ 2000 万像素潜望式长焦镜头+ 1200 万像素景深镜头+3D深感镜头的后置摄像头组合，其在摄影能力上与其他安卓旗舰手机拉开了不少距离，因此P60系列手机在今年的发挥也会有不少提升。

    华为P60

  • 天玑9000是华为设计的吗？

    并不是。天玑9000是MediaTek（联发科）于2021年12月16日在“天玑旗舰战略暨新平台发布会”上发布的移动平台处理器。华为设计的是麒麟系列的芯片，并不是天玑系列。联发科技股份有限公司（MediaTek Inc.）是全球第四大晶圆厂半导体公司，在移动终端、智能家居应用、无线连接技术及物联网产品等市场位居领先地位，一年约有15亿台内建MediaTek芯片的终端产品在全球各地上市。

    天玑9000

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