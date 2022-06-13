支付宝推出 “三零服务” 降本提效举措面向超8000万小微商家

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:继推出“繁星计划2.0”百亿流量补贴后，为了助力商家数字化降本提效，支付宝再添新举措:6月10日，支付宝开放平台宣布面向小微商家推出“三零服务”，平台通过提现免费、被盗全赔、免费权益等为小微商家降本提效，其中降费举措已为小微节省成本超过50亿元。

据了解，目前”三零服务”主要分三方面:降费方面，支付宝收钱码提现免费再延长三年，且不设单笔上限和单日上限，无需用户额外申请;在积分权益上，商家用支付宝收钱码获得的商家积分，可兑换数十种经营物资。此外，支付宝还将延续一直以来的承诺“你敢扫我敢赔”，为商家提供安全保障，如收钱码被恶意替换、调包，收钱码账户的资金被盗，商家可获赔最高200万元。

自2017年推出低门槛数字化经营工具“收钱码”以来，支付宝已经服务了超过8000万小微商家，相继推出“多收多贷”、“多收多保”、“多收多赚”等系列服务。据了解，支付宝商家服务开放近2000个数字工具，大部分为免费工具，供商家数字化经营。

去年，人民银行等四部委发布关于降低小微商户支付手续费的通知，中国支付清算协会等行业协会也发出降费倡议，支付宝率先响应并提前两个月落实降费措施，平台通过提现免费、被盗全赔、免费权益等举措为小微商家节约成本，其中，提现免费、网络支付服务费打折等举措实施半年来，已为商家节省成本超过50亿元。

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