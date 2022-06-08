何小鹏谈苹果CarPlay：这一代汽车中非常好的解决方案

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:6月7日凌晨，苹果公布了CarPlay在iOS16的新功能，iOS16 的CarPlay可以同时连接车辆内的多块显示屏，用户通过CarPlay可以自定义布局小组件、查看天气、音乐和APP速览等。

同时，CarPlay还可以获得车辆行驶速度、燃油余量、车内温度、油耗、转速等数据。

据苹果透露，目前支持CarPlay的汽车品牌有路虎、奔驰、保时捷、日产、福特、林肯、奥迪、捷豹、讴歌、沃尔沃、本田、雷诺、英菲尼迪、Polestar极星等。

就在今日，小鹏汽车创始人何小鹏公布自己对更新后CarPlay的看法。

何小鹏表示，对iOS来说，是扩展生态体系，也为苹果汽车打前站;对iPhone用户来说，绝对是体验和场景的明显增强，部分车厂做手机也有类似的判断;

而对于智能汽车来说，CarPlay是智能座舱的子集，智能座舱是智能汽车交互系统的子集，智能汽车在自动驾驶向无人驾驶转变的过程中，会出现非常高集成度和扩展想象力的硬件+软件变革，用原来的汽车集成研发模式是无法实现的，这也是智能汽车的下一代想象力，这也可能是苹果想自己进入智能汽车时代的原因。

何小鹏总结，所以说，CarPlay是在这一代汽车中非常好的解决方案，而下一代的智能汽车解决方案需要更全面的全栈自研和生态建设。

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