美团民宿与爱彼迎中国达成协作 启动“无忧迁移”计划

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:5月24日，旅行房屋租赁APP爱彼迎中国宣布，由于业务调整，将于2022年7月30日起，暂停支持境内游房源、体验及相关预订。

据了解，爱彼迎于2016年启动中国大陆业务。不过就在过去几年时间里，中国平台在整个公司的收入中只占到大约1%。

就在今日，美团民宿宣布与爱彼迎中国达成协作，启动“无忧迁移”计划。

1. 经营信息“一键迁移”:保留各位房东伙伴在原有爱彼迎经营过程中积淀的经营信息，提供包含“房源信息、评价信息、销量信息、超赞房东身份”等在内的“一键迁移”功能。其中，评价信息和“超赞房东”身份在美团民宿上的迁移展示，将于今日即刻上线;

2. 新入驻房东专项服务:针对由爱彼迎迁移至美团民宿的新入驻房东伙伴，将有专属的服务团队，帮助大家进行极速审核，并提供平台经营专项课程，帮助大家快速了解美团民宿的平台经营规则，实现快速融入;

3. 房东权益保障升级:为促进房东自主经营的权益保障，合住房东等特殊类型房东可进行待客选择设置;同时，我们将持续优化双向评价机制等平台规则，促进双向权益保障。

以下为相关问题Q&A:

Q1:我在哪里使用“一键迁移”功能?“一键迁移”涵盖了哪些内容?

所有在爱彼迎平台有过经营的房东伙伴，都可以在2022年7月25日前，前往爱彼迎房东端“我的”页面—“迁移计划”，进行迁移授权。针对已有美团民宿账号的房东，授权后，包括房源、评价、超赞房东在内的各项爱彼迎原有信息和权益，都将迁移至美团民宿平台，与现有账号合并;针对未有美团民宿账号的房东，我们将以房东的爱彼迎账号（手机号账号）为准，创建美团民宿账号，迁移相关经营档案。

如果在此之前，你已手动将爱彼迎房源上线美团民宿，也可使用此功能，迁移相关信息。

Q2:我是双平台经营房东，原有的爱彼迎账号及房源会和我已有的美团账号合并吗?

爱彼迎经营信息的“一键迁移”，将以手机账号为准。

因此，如果你在爱彼迎绑定的手机号与美团一致，两个账号及相关经营信息将作合并。

如果你在两个平台的手机账号不一致，使用“一键迁移”将为你创建美团新账号，并完成相关房源经营信息迁移，同时我们正在加速开发相关举措，帮助各位房东伙伴实现双平台账号信息统一。

Q3:我在爱彼迎中国是“超赞房东”，相关权益也会保留吗?

是的。在第三季度即将上线的新版激励规则中，爱彼迎“超赞房东”权益将与美团民宿“超赞房东”权益合并。其中“超赞房东”身份在美团民宿平台的信息展示，将于今日上线。

Q4:之前在爱彼迎中国上交易表现优质的民宿，在美团民宿平台也能卖得好吗?

美团民宿平台的用户覆盖了不同年龄、兴趣、消费力的广泛消费者，我们正持续推进具有独特性体验的“品质民宿打造计划”。此外，我们也将持续拓展与美团大平台的渠道资源，拓宽流量来源，帮助大家获得更多的订单。

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