TrendForce：2022年第一季全球智能手机生产量季减12.8%

站长之家（ChinaZ.com）6月2日消息:据TrendForce集邦咨询表示，受到传统淡季的加乘效应，使得2022年第一季智能手机生产表现更显疲弱，全球产量仅达3.1亿支，季减12.8%。预估第二季全球智能手机生产量约3.09亿支，与第一季约略持平，但不排除该季后续仍有下调可能。

iPhone13系列持续热销以及新机SE3助攻，苹果（Apple）第一季生产量达6，000万支，成就历年同期的最佳表现，年增长11.1%，主要是承接了来自华为(Huawei)高端机种的转单，同时也补足俄乌冲突下对俄罗斯暂停外销手机的损失。值得一提的是，苹果今年下半年推出的iPhone14系列将同样推出四款新机，有别于以往，当中较受瞩目的是仅于Pro系列采用最新处理器，除了顾及终端价格策略外，也更能突显市场定位差异，在高通胀引起消费行为改变的趋势下，可望广纳更多客源。

TrendForce表示，尽管生产目标不断调整，但5G手机仍稳健成长，5G手机自2019年发布以来，受惠中国政府积极推动商转，2021年全球市占已达38%，随着中国5G手机市场愈趋饱和，后续5G手机的成长动能将转由中国以外的市场带动，伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升，预估2022年5G手机全球市占将达50%，约当6.61亿支，其中苹果蝉联冠军。

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