快手快分销推出“精锐品牌货主成长计划” 提供流量等多维扶持

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:近日，快手电商快分销正式推出“精锐品牌货主成长计划”。在2022年5月1日至6月30日期间，快手快分销面向已经完成入驻分销库的精锐品牌货主推出尊享成长计划，为品牌提供专属流量激励、达人撮合、专享权益等多维扶持。

据悉，该计划采用定向邀约的形式，满足品牌等级和店铺类型的货主可自动参加。

品牌货主在规定时间内达成目标分销GMV，可获磁力金牛奖励，单账号奖励上限为15万元;品牌还可在大促、品类IP、主题活动等多类型活动中，获得专属流量助力;同时，品牌商品将拥有实在好货、常态化入口等曝光机会，优享快手电商中心化流量。

平台还将签约头部主播，面向精锐品牌释放官方坑位;对于中腰部主播，平台则通过提供选品中心和定制供给策略的方式促成合作。此外，快分销提供新品打标，还有平台专业运营指导，解读成功案例，为品牌提供分销方法论加持。

在2021年11月的升级发布会上，快手快分销宣布，快分销推广达人规模达到350万+，破亿GMV商家超1000+，分销三级类目数量超1000+。未来，快分销的阶段目标是打造10个10亿+品牌，100个过亿商家，1万个爆款百万单品，100个破亿团长。

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