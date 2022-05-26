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京东618预售4小时家电金额达去年全天3倍 同比增长270%

2022-05-26 10:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:日前，京东618预售全面开启。从5月23日-5月24日预售28小时的战报数据来看，电视、冰洗、空调、电视、厨卫、小家电等多个家电品类预售金额迎来新高点。

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统计数据显示，5月23日晚8点预售开启后4小时，京东家电预售金额达去年全天的3倍。截至5月24日24点，整体预售金额较去年同期同比增长270%。家电新品1小时预售金额超去年首日全天，中高端产品预售金额占比超6成。

电视品类预售金额同比增长超3倍;游戏电视预售成交量超去年同期全月;空调品类预售金额同比增长460%;新风空调预售金额为去年同期10倍;冰洗品类预售金额同比增长280%，冰洗套装预售金额超去年同期全月;厨卫品类预售金额同比增长超5倍，嵌入式洗碗机预售数量超万台;小家电品类预售金额是去年同期的3倍。

此外，伴随着Z世代主流消费群体崛起，多品类精致小家电掀起一股风潮。射频美容仪预售金额同比增长10倍;空气炸锅预售金额是去年同期10倍;加热净水器预售金额同比增长近200%;自清洁扫地机器人预售金额同比增长超6倍。

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