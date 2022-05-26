京东618预售4小时家电金额达去年全天3倍 同比增长270%

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:日前，京东618预售全面开启。从5月23日-5月24日预售28小时的战报数据来看，电视、冰洗、空调、电视、厨卫、小家电等多个家电品类预售金额迎来新高点。
热门会场：
|会场
|优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|部分食品定金膨胀 50 倍
|爆款清单
|官方内部放价清单
|万券齐发
|618 早鸟券包 1 分抢
|家电预售
|预售单单补贴、领 50 元立减金
|手机预售
|爆款预售定金膨胀 1.5 倍起
|电脑数码
|京东 1 元抵 618 元、价保 30 天
|京东服饰
|预售抢免定金
|家居家装
|定金膨胀至高 100 倍
|运动户外
|限时抢免定金
|图书文娱
|自营好书预售买 1 赠 2
统计数据显示，5月23日晚8点预售开启后4小时，京东家电预售金额达去年全天的3倍。截至5月24日24点，整体预售金额较去年同期同比增长270%。家电新品1小时预售金额超去年首日全天，中高端产品预售金额占比超6成。
电视品类预售金额同比增长超3倍;游戏电视预售成交量超去年同期全月;空调品类预售金额同比增长460%;新风空调预售金额为去年同期10倍;冰洗品类预售金额同比增长280%，冰洗套装预售金额超去年同期全月;厨卫品类预售金额同比增长超5倍，嵌入式洗碗机预售数量超万台;小家电品类预售金额是去年同期的3倍。
此外，伴随着Z世代主流消费群体崛起，多品类精致小家电掀起一股风潮。射频美容仪预售金额同比增长10倍;空气炸锅预售金额是去年同期10倍;加热净水器预售金额同比增长近200%;自清洁扫地机器人预售金额同比增长超6倍。
（举报）