淘宝上线国货超市 半个月成交额同比增长超5倍

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:最近，在国货热潮的推动下，淘宝上的上百家国货品牌在短短一周内涨粉超过百万。

淘宝紧急上线了 “国货超市”，其中包括了日用护肤、美妆、食品、服饰等各个品类的国货品牌。这些国货品牌在过去半个月的成交额同比增长超过5倍，受到了消费者的支持。

在淘宝天猫上，国货占到了成交额的75%，年轻人对国货的支持度也不断提高。

此次国货热潮在淘宝的生活季中得到了进一步的推动，淘宝还将推出横跨中秋国庆亚运等热点节日的系列活动，以满足消费者的多重需求。

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