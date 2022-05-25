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微信状态支持网易云音乐一键分享功能

2022-05-25 12:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:就在刚刚，微信官方宣布，微信状态可以支持网易云音乐一键分享功能。

QQ截图20220525121812.jpg

在“网易云音乐”APP，选择你喜欢的歌，点击“分享”，就可以一步直达，直接分享到“微信状态”。

QQ截图20220525121822.jpg

据介绍，目前有多套微信状态封面模版可以选择，包括了:歌曲封面（默认）、经典黑胶盘、歌曲歌词、鲸云音效、播放控件、私人FM及音乐心情。

歌曲成功设为状态后，只要下拉微信个人主页即可播放。

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