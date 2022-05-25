微信状态支持网易云音乐一键分享功能

5月16日，iOS版网易云音乐推送了最新的版本升级，带来了一个全新的功能桌面歌词”...更新版本之后，在播放页面的设置中，可以看到打开桌面歌词”的选项，开启之后回到桌面就能看到一个长条形的歌词在桌面上方悬浮，同时还能进行切歌和暂停操作...这次桌面歌词的实现是用到了iOS 14开始普及的画中画”功能，可以通过小窗口看视频，同时还能其他操作...网易云音乐新版的歌词功能可以简单的理解成是一个小的视频悬浮窗，本质上还是无法突破iOS原有的限制，直接实现悬浮歌词......