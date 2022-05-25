微信状态支持网易云音乐一键分享功能

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:就在刚刚，微信官方宣布，微信状态可以支持网易云音乐一键分享功能。
在“网易云音乐”APP，选择你喜欢的歌，点击“分享”，就可以一步直达，直接分享到“微信状态”。
据介绍，目前有多套微信状态封面模版可以选择，包括了:歌曲封面（默认）、经典黑胶盘、歌曲歌词、鲸云音效、播放控件、私人FM及音乐心情。
歌曲成功设为状态后，只要下拉微信个人主页即可播放。
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5月25日，微信官方表示，微信状态可以支持网易云音乐一键分享功能了...在网易云音乐”APP，选择你喜欢的歌，点击分享”，就可以一步直达，直接分享到微信状态”...目前有多套微信状态封面模版可以选择：歌曲封面（默认）、经典黑胶盘、歌曲歌词、鲸云音效、播放控件、私人FM及音乐心情...歌曲成功设为状态后，只要下拉微信个人主页即可播放...根据网易最新财报，2022年，网易云音乐在线音乐服务月活跃用户数为1.82亿，日活跃用户数/月活跃用户数比率稳定维持在30%以上，平台用户黏性较高...
该功能于网易云音乐8.7.51版本更新，用户可通过点击网易云音乐听歌页面中右上角的分享按钮，选择“微信状态”卡片，进行详情编辑并设置为微信状态...通过网易云音乐分享微信状态，即可向微信好友展示网易云音乐专属听歌状态...
该功能于网易云音乐8.7. 51 版本更新，用户可通过点击网易云音乐听歌页面中右上角的分享按钮，选择“微信状态”卡片，进行详情编辑并设置为微信状态...如需体验网易云音乐微信状态，用户需将网易云音乐APP升级至8.7. 51 版本...
5月16日，iOS版网易云音乐推送了最新的版本升级，带来了一个全新的功能桌面歌词”...更新版本之后，在播放页面的设置中，可以看到打开桌面歌词”的选项，开启之后回到桌面就能看到一个长条形的歌词在桌面上方悬浮，同时还能进行切歌和暂停操作...这次桌面歌词的实现是用到了iOS 14开始普及的画中画”功能，可以通过小窗口看视频，同时还能其他操作...网易云音乐新版的歌词功能可以简单的理解成是一个小的视频悬浮窗，本质上还是无法突破iOS原有的限制，直接实现悬浮歌词......
网易云音乐“云随机”功能为流媒体行业首次实现用户可掌控的“随机播放模式”，实现了用户听歌场景定制化需求的又一突破，并已注册相关产品、技术、设计专利...网易云音乐推出“云随机”功能，可根据用户不同需求定制随机偏好，实现“用户掌控感”主导的随机播放...网易云音乐始终把“用户喜欢”做为产品第一目标，“云随机”实现了用户听歌场景定制化需求的又一突破，率先踏出了用户全面自定义的第一步...
截至发稿，港股网易云音乐尾盘持续拉升，现涨超37%，报80.5港元/股...5月24日，网易云音乐披露2022年第一季度财报称，该季度营收为21亿元，同比增长38.6%;经调整净亏损1.5亿元，亏损同比收窄46.6%...
为此，网易云音乐力邀多位资深编曲、制作、音乐人等组成行业评审团，其中包括了华语流行音乐顶级词曲作者兼制作人陈耀川、知名作曲家兼金曲奖得主制作人秦四风以及活跃于各大音乐节目的著名音乐制作人关天天等行业资深人士...2021年11月29日，网易云音乐就发布了内容创作者扶持计划“云梯计划2022”，除了宣布将进一步加大流量和收益激励力度，还拓展了音乐人认证范畴，除词曲作者外，编曲、制作人也可以入驻并认证音乐人身份;词、曲、唱三方可以协商分配比例参与作品分成......
网易云音乐正式宣布登陆零跑汽车，双方将携手为用户打造车载音乐新体验，共同探索车载音乐市场新空间...网易云音乐与零跑汽车的此次合作，旨在为用户提供更加智能、更加个性化的车载音乐体验...事实上，作为国内领先的音乐社区和最受年轻一代喜爱的音乐平台，网易云音乐的用户群一向以年轻人为主体...此次网易云音乐又与零跑汽车展开合作，双方不仅用户属性相匹配，对网易云音乐来说，这拓展了网易云音乐在汽车市场的用户数量，也丰富了网易云音乐平台的合作产品线，创造了更丰富的车机娱乐用户体验...
4月27日消息，针对网易云音乐起诉腾讯音乐不正当竞争一事，腾讯音乐品牌公关负责人陈默在朋友圈发文回应称，“大家还是继续专注做正确的、有助于行业发展的事儿吧，无视事实、来碰瓷无助于音乐行业的发展，我们也不会加入打嘴架的行列，毕竟TME的小伙伴是一群真正尊重和热爱音乐的人。相关证据早已留存，该发起的诉讼也早已陆续发起，相信法律的公正。”今日上午，网易云音乐发布起诉腾讯音乐不正当竞争的声明。声明指出，网易云音乐已就腾讯音乐娱乐集团（含QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐等产品）的部分不正当竞争行为正式提起诉讼。网易云
网易云音乐正值九周年，官方在最近开启了活动，可以免费的领取黑胶会员，很多人还不清楚在哪领取，下面就来为大家详细的介绍一下。
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