京东618消费新趋势 今年近300个趋势品类增速超

京享受红包是一种现金红包，可用于京东平台购物现金抵消（无现金提取），无门槛全平台实物商品，订单可与任何折扣叠加，订单可同时叠加多个红包...部分常规抽奖&红包加码场景领取的红包，使用时间为领取后2个自然日内，如2022年6月1日领取的红包，使用时间截止至2022年6月3日23:59:59;...京东用户每人每天有3次领取红包的机会，领取完这3个红包之后，可以邀请好友助力再开启额外的2给红包，最高可获得6元红包...同时京东618期间还会有每日任务，持续完成每日任务可再领取6.18元助力红包......