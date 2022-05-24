京东618消费新趋势 今年近300个趋势品类增速超

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:京东发布了《京东618消费新趋势》，揭示五大趋势消费新方向，即“通感体验”、“细分掌控”、“灵活重组”、“体感日常”、“乐活觉醒”，帮助品牌商家理解不断变化的消费者趋势主张，发现品牌增长的新可能。
报告称，2022年1月至今，京东已经挖掘500多个趋势品类，其中近300个趋势品类增速超100%，新风空调、角鲨烷面霜、全餐代餐等产品增长迅速。
结合去年底发布的《2022零售行业消费趋势新主张》以及京东对消费趋势的洞察，《京东618消费新趋势》指出，在“情绪过载”、“慢性失控”、“空间交融”、“日常回归”、“未雨绸缪”五种消费者新“生活状态”变化的催生下，消费市场呈现出“通感体验”、“细分掌控”、“灵活重组”、“体感日常”、“乐活觉醒”五个消费趋势变化方向。
京东销售数据显示，近一年，融蜡灯同比增速达到17倍，“混合口味”饮料同比增速达110%，亲肤肌底衣增速达到26倍。游戏电视品类在过去一年的销售实现了同比增长了500%，产妇湿巾销售增速达到11倍。
近一年，免煮速食产品销售增速超过230%，研磨手冲一体杯销售增速高达10倍，智能床头柜同步增速670%，番茄种植盆栽同比增速超12倍。
过去一年，露营常备的天幕帐篷增速达到270%，更具沉浸体验感的VR一体机同比销售增速将近100%。另外，梨膏糖销售增速达15倍，零压睡眠床垫增速达300%， 轻滋补养生产品、低糖低卡食品、助眠居家产品、环保家装、节能家电等与健康养生及国潮息息相关的品类潜力巨大。
京东表示，今年京东618带来的新品占比较去年将提升20%以上。平台还将带来超10000份一元大牌试用新品，搜“618大势新品赏”就有机会瓜分千万京豆。
（举报）