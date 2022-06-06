玩转618！腾讯云2核4G服务器 每月仅10元

不行对于视频，RP 可以以24和25fps 录制4k 视频，这非常棒，但有一些限制。RP 还能以25、30、50和60fps 的 FULL HD 或1080P 拍摄视频。如果您不熟悉帧速率，则取决于您喜欢什么样的视频风格。如果您喜欢更具电影感的外观，您可以使用24fps，如果您喜欢更清晰、更清晰的风格，您可以使用60fps。如果您像我一样以30fps 的速度编辑视频，则可以以30fps 的速度播放60fps 的 SL3素材，并且可以将速度减慢50%。因此，通过删除佳能制作的1080p 的24fps 选项，如果您想获得最具电影感的外观，您必须以4k 拍摄。回到4k，RP 可以以24/25fps 的速度拍摄4k，但与佳能 M50和 SL3一样，还有额外的裁切。