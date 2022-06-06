首页 > 业界 > 关键词  > 腾讯云最新资讯  > 正文

玩转618！腾讯云2核4G服务器 每月仅10元

2022-06-06 16:43 · 稿源：站长之家

一年一度的618大促又来了，除了淘宝、京东等电商平台外，腾讯云也推出了618活动优惠。产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。

image.png

腾讯云618采购季活动点此进入

【618礼券】

据了解，腾讯云618年中大促活动的预热期为5月19日-5月31日。预热期间，企业新用户可领取总价值1206元的618礼券，其中包含总价值618元的预热专享早鸟券和总价值588元的企业新用户礼券。

image.png

预热专享早鸟券共3张，分别为188元（满480元可用）、200元(满800元可用)和300元(满1200元可用)。

企业新用户礼券共3张，分别为120元（满150元可用）、200元(满255元可用)和268元(满350元可用)。

【入门云服务器低至1.2折】

5月19日-5月31日，每日9:00，腾讯云入门云服务器限量抢购。其中，2核2G4M服务器3个月18元，每个月约6元;2核2G5M服务器3个月30元，每个月约10元;CVM2核2G1M服务器3个月99元，每个月约99元。

image.png

【轻量应用服务器首购低至0.8折】

5月19日-5月31日，轻量应用服务器2核2G4M带宽45元一年，2核4G6M带宽120元一年，4核8G10M带宽366元一年;腾讯云服务器CVM标准型S3实例2核4G配置399元一年，更多4核8G、8核16G、16核32G配置报价参考下表:

image.png

image.png

image.png

注意，“产品首单”商品仅限腾讯云产品新用户（该产品无订单记录或累计订单金额为0）购买，同一实名认证主体限购1次，如相同实名认证主体的其他账号已购买过同类产品，则不支持再次购买。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 5月优惠大放送！腾讯云24G服务器一个季度50元

    5月优惠大放送，腾讯云新一波福利来了...2核4G服务器3个月只需50元，折算下来，一个月只需16.67元...还有云数据库等多款热卖云产品也推出了优惠活动，价格低至19.9元每年，企业首购低至1.1折...9、为保证活动的公平公正，腾讯云有权对恶意刷抢活动资源、长期资源闲置、利用资源从事违法违规行为的用户收回云资源;...10、腾讯云可以根据运营情况对活动进行变更或调整，包括不限于活动规则、商品价格、商品数量等，请以页面最新内容为准......

    ​腾讯云 ​服务器 ​数据库

  • 淘特618改版升级10元店 将上线8大购物场景

    淘特宣布10元店改版升级...之前，淘特公布618玩法，规则也十分简单，只有三个信息点:全场直供百万款10元商品;满30减5上不封顶;5月31日20点开启...淘特618项目负责人表示，淘特618门槛低，价格低，满30减5上不封顶，消费者可轻松享受优惠...根据阿里巴巴2022财年第四季度及全年财报，截至2022年3月31日止12个月，淘特的年度活跃消费者实现超过3亿的里程碑，单季净增加超过2，000万;淘特的支付订单数分别同比增长超过100%和35%...

    ​淘特 ​618大促 ​淘特电商

  • 淘特618玩法：直供百万款10元商品 满30减5上不封顶

    据天下网商消息，淘特今日公布618玩法，规则也十分简单，只有三个信息点:全场直供百万款10元商品;满30减5上不封顶;5月31日20点开启...淘特618项目负责人表示，淘特618门槛低，价格低，满30减5上不封顶，消费者可轻松享受优惠...其中淘特10元店定位于覆盖各个生活场景的小物件小商品，可实现N元N件、工厂直供、入仓全检、一站式购齐、一个包裹发货...

    ​淘特 ​618大促 ​淘宝特价版

  • 每人最高可领510元！拼多多为上海用户发放30亿618消费券

    6月2日消息，据媒体报道，为落实《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，拼多多今日宣布，将为所有上海用户派发规模超过30亿元的专属618消费优惠券。具体来看，所有上海用户即日起至6月18日，均可领取最高每人510元的拼多多消费优惠券，其中包括上海用户专属的100元复工福利券”以及所有地区用户均可领取的410元优惠券。据报道，在618大促期间，这些消费券可用于购买百亿补贴频道的所有品牌好货，包括3C、家电、生鲜、食品、母婴、美妆、服饰、图书等类目。据拼多多百亿补贴相关负责人介绍，在百亿补贴+专属消费券”的加持下，618期间，上

    ​拼多多 ​电商平台 ​生鲜食品

  • 腾讯云5月续费福利大放送 云服务器续费低至1折！

    最近，腾讯云更新活动频繁，除了一些爆款云产品的限时优惠活动外，腾讯云还上线了5月续费专场，让老用户也可以享受双重福利，云服务器续费低至1折（最高可享受500元优惠）...云服务器续费6个月可享7.5折优惠，1年可享6.5折优惠，个人用户限优惠续费1次，企业用户可为2台不同的实例各续费1次;......

    ​腾讯云 ​云服务器 ​腾讯

  • 干货丨保姆级攻略，带你玩转抖音电商618

    文章的核心内容来自卡思学苑、巨量学认证讲师羽川老师，希望能真正帮助处于流量迷途的你，当然，你也可以搜索抖音号“羽川（直播电商运营）”，每晚20时，羽川老师会定时出现在直播间，连麦回答学员们提出的各类问题...所谓组品，是通过对不同规格的商品进行重新组合、包装，来打乱消费者对于原有商品价格体系的认知...从5月下旬起，也建议陆续拉长直播时长，因为有效直播时长对于直播间整体的曝光，场观会带来直接助力，但切记不要盲目拉时长，在拉时长的过程之中也应准备相应的刺激流量的手段......

    ​抖音 ​抖音电商 ​抖音618

  • 韵达召开618活动服务保障启动会议

    据韵达速递官微消息，韵达通过在线方式召开618活动服务保障启动会议...5月20日，申通快递对外公布了今年618大促快递服务保障举措，在价格保障、履约保障、防疫保障、客服保障四大基础保障上，全面升级八大举措，以精细化服务和数智化技术，为前端商家以及终端客户提供高质量的快递服务......

    ​韵达 ​申通 ​疫情

  • 京东618活动攻略 京东618京享红包在哪领？618京享红包领取入口

    京享受红包是一种现金红包，可用于京东平台购物现金抵消（无现金提取），无门槛全平台实物商品，订单可与任何折扣叠加，订单可同时叠加多个红包...部分常规抽奖&红包加码场景领取的红包，使用时间为领取后2个自然日内，如2022年6月1日领取的红包，使用时间截止至2022年6月3日23:59:59;...京东用户每人每天有3次领取红包的机会，领取完这3个红包之后，可以邀请好友助力再开启额外的2给红包，最高可获得6元红包...同时京东618期间还会有每日任务，持续完成每日任务可再领取6.18元助力红包......

    ​京东618 ​京享红包 ​618

  • 天猫618红包领取入口在哪？京东618红包怎么领19618

    大家在每天领取完 618 红包之后，即可进入攒能量兑红包的活动页面，就是通过做任务的形式获得能量值，达到一定能量值就可以兑换对应的红包金额，小编简单操作了一下就获得了 2 元现金红包，还是非常值得大家去玩一下的，每人最多可以获得 26 元的现金红包哈...通过每日任务-邀请好友，还可以每天领取2个助力红包，最高6元;持续完成每日任务还可以再领取6.18元额外助力红包......

    ​天猫 ​天猫618 ​京东

  • 京东618预售今晚20点开启：定金1元抵618

    一年一度的618年中大促即将上演，今年京东618将于今晚（5月23日）20开启，分为预售期”、开门红”、场景期”、高潮期”四个阶段。节奏方面，今年京东618将延续晚8点”不熬夜体验。现在，京东618狂促现已开启预热，全场可领大额券 + 预付定金膨胀 + 直减新低：点此前往主会场。1、预售玩法（第一波：5月23日20:00-5月31日19:59，5月31日20:00-6月3日付尾款；第二波：6月10日-6月15日20点）今年京东618全商城的预售活动和去年相比时间线上有所提前，5月23日20点正式开启，持续到5月31日19:59；而这次预售结束则立即进入付尾款环节，发货更快

    ​年中大促 ​互联网电商 ​京东券

  • 富士X-T4无法上传图像怎么办？

    按照以下方法进行操作。智能手机已连接至其他设备：智能手机和相机一次只能连接一个设备。中断连接并重试（智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote）。附近有多个智能手机：尝试重新连接。多个智能手机的存在可能会导致连接困难（智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote）。图像是在其他设备上所创建：本相机可能无法上传在其他设备上所创建的图像。图像为动画：上传动画需要一些时间。此外，上传的动画如果是以其不支持的格式录制，智能手机可能无法接收。

    富士X-T4

  • 小米12Ultra是屏下摄像头吗？

    不是小米12Ultra采用的是和上一代一样的挖矿屏设计，前置摄像头位于顶部中间，并不是屏下摄像头，前置摄像头预计是3200万像素。小米12Ultra屏幕为双曲面屏，支持屏下指纹解锁功能。

    小米12Ultra

  • 富士X-T4闪光灯不闪光怎么办？

    检查以下问题。闪光灯禁用：调整设定（闪光灯功能设置）。电池电量已耗尽：将电池充电或插入充满电的备用电池（电池充电）。相机处于包围或连拍模式：选择单幅画面模式（驱动拨盘）。

    富士X-T4

  • 小米12Ultra是曲面屏吗？

    是小米12Ultra将采用居中挖孔双曲面屏幕，与上一代的小米11Ultra外观设计会差不多，但在边框会更窄，视觉上屏占比会更高。同时小米12Ultra也继续使用顶部中间挖孔的设计，单开孔的前置摄像头，支持屏下指纹解锁功能。

    小米12Ultra

  • 富士X-T4未检测到脸部怎么办？

    未检测到脸部有以下问题需要解决。1.拍摄对象的脸部被太阳镜、帽子、长发或其他物体遮挡：移开障碍物（脸部识别/眼睛识别设置）。2.拍摄对象的脸部仅占画面的小部分区域：改变构图以使拍摄对象的脸部占画面的大部分区域（脸部识别/眼睛识别设置）。3.拍摄对象的脸部未面对相机：让拍摄对象面对相机（脸部识别/眼睛识别设置）。4.相机倾斜：使相机保持水平位置。5.拍摄对象脸部光线不足：在明亮光线下进行拍摄。

    富士X-T4

  • 小米12Ultra屏幕尺寸多大？

    6.73英寸小米12Ultra的屏幕是6.73英寸，屏幕分辨率达到了2K级别，同时120Hz高刷率，屏幕的材质是E5 OLED屏幕。小米12Ultra的屏幕还支持屏下指纹解锁，屏幕的中间顶部还是采用挖孔屏设计。

    小米12Ultra

  • 小米12Ultra屏幕参数怎么样？

    2K级别的E5 材质OLED屏幕，支持120Hz高刷新率小米12Ultra采用6. 73 英寸OLED柔性曲面屏，前置摄像头是居中布置，拥有2K分辨率的高清显示屏幕，支持LTPO2.0技术和120Hz的高刷新率。

    小米12Ultra

  • 富士X-T4指示灯亮但是未充上电怎么办？

    请按照以下方法进行检查。电池端子上有脏物：用柔软的干布清洁电池端子（插入电池）。电池已经过无数次充电：选择 电池寿命 查看电池使用年限；若电池已老化，请更换新的电池（电池寿命）。如果电池仍然无法充电，请与 Fujifilm 销售代理商联系（Fujifilm 的配件）。

    富士X-T4

  • 小米12Ultra参数配置怎么样？

    搭载骁龙8Gen1Plus处理器，相机方面与徕卡合作小米12Ultra屏幕将使用6.73英寸2K级别、120HZ高刷新率的E5OLED屏幕，处理器为高通骁龙8Gen1+，4900mAh电池容量，120W快充，相机是小米12Ultra的亮点，将于徕卡合作，相机的主要参数为后置5000万（索尼IMX989+OIS防抖）+4800万超广角(OIS防抖)+4800万长焦(120倍变焦)+ToF四摄设计

    小米12Ultra

  • 富士X-T4显示屏无法开启怎么办？

    按照下面方法进行检查。若在相机关闭后迅速开启相机，显示屏可能不会开启。半按住快门按钮，直至激活显示屏。

    富士X-T4

  • 荣耀70Pro有长焦吗？

    有荣耀70后置摄像头组合分别是5400 万像素IMX800 视频主摄像头（f/1. 9 光圈）+5000 万像素超广角微距主摄像头（f/2. 2 光圈）+800 万像素 3 倍光学变焦摄像头（f/2. 4 光圈，OIS防抖）；后置摄像头支持最大 30 倍数字变焦

    荣耀70

  • 富士X-T4相机无法开启怎么办？

    请检查如下问题。1.电池电量已耗尽：将电池充电或插入充满电的备用电池（电池充电）。2.电池未正确插入：按照正确方向重新插入电池（插入电池）。3.电池盒盖未关好：关好电池盒盖（插入电池）。

    富士X-T4

  • 荣耀70Pro有ip68级防尘防水吗？

    没有荣耀70Pro的防水级别为IP53级别IP53 级别是指设备在各垂直面在 60 度范围内淋雨都不会受到影响。或是放在水流量10L/min环境中实验 10 分钟，设备也不会受影响。如果是日常使用环境来看，一般的雨水滴溅大多数情况是没问题的，但是不能长时间浸泡在水中，或者是携带进入到浴室，尤其是在浴室中手机十分容易进入水蒸气，造成内部电路故障

    荣耀70

  • 荣耀70Pro支持无线充电吗？

    不支持荣耀70系列手机都不支持无线充电，仅支持有线充电。其中荣耀70充电速度为66W有线，荣耀70Pro和荣耀70Pro+充电速度为100W。

    荣耀70

  • 富士X-T4电量耗电很快怎么办？

    可能有以下问题需要检查。电池过冷：将电池放在衣袋中或其他温暖的地方以使其回暖，然后在即将拍摄前将电池重新插入相机。电池端子上有脏物：用柔软的干布清洁电池端子。GAF/MF 设置 > PRE-AF 选为 开：关闭 PRE-AF（PRE-AF）。电池已经过无数次充电：选择 电池寿命 查看电池使用年限；若电池已老化，请更换新的电池。

    富士X-T4

  • 佳能EOS RP用什么存储卡最好

    支持SD/SDHC/SDXC 存储卡佳能 EOS RP与佳能 EOS R一样，有一个用于支持 UHS-II 速度的 SD 卡的存储卡插槽。由于佳能 RP 可以录制4K 视频，因此快速卡对于能够达到所需的写入速度以避免视频问题至关重要。EOS RP 实际上与佳能 EOS R 具有相同的要求。IPB4K23.98p/25p – 最低要求是 UHS-I、UHS 速度等级3或更高。IPB FullHD59.94p/50p – 最低要求是 SD Speed Class10或更高。IPB FullHD 29/97p/25p – 最低要求是 SD Speed Class10或更高。IPB HD59.94p/29.97p – 最低要求是标清速度等级10或更高。由于佳能 EOS RP 支持 UHS-I 和 UHS-II 卡。UHS-II 卡速度更快，并且对于更高比特率的视频模式总是能更好地工作。您可以通过 UHS-II SD 卡背面的第二排引脚来区分两张卡之间的区别。这允许更快的数据传输。佳能关于佳能 EOS RP 兼容卡的注释中最相关的变量是速度等级要求。对于4K 视频模式，您需要支持 Speed Class3或更高级别的卡。这由 SD 卡上的 U3符号表示。我还建议寻找专为4K 录制而设计的 V90卡。U3表示最低写入速度为30Mbps，对于市面上的大多数相机来说，这实际上已经足够了。对于全高清59.94p/50p 佳能状态，该卡必须为 Speed Class10或更高，由内部带有 C 和10的符号表示。

    佳能EOS RP

  • 富士X-T4怎么清洁图像传感器？

    请活用设置进行清洁。富士X-T4配有超声波振动系统，多张照片在相同的位置出现斑点或污点表明图像传感器上可能存在灰尘。请使用用户设置 > 传感器清洁 清洁传感器。

    富士X-T4

  • iQOO10是搭载屏下镜头吗?

    不是iQOO10系列和上一代的机型应该都是搭载了屏幕指纹识别和Face Wake面部识别，即屏下指纹解锁和挖孔屏的面部解锁方式。

    iQOO 10

  • 佳能EOS RP的4k视频裁剪是多少

    1.76 倍裁剪 EOS RP 可以以高达 25fps 的 4K 速度拍摄，但会失去双像素 CMOS AF，并且在这样做时会遭受大约1.76 倍的裁切。在 1080p 中，它可以拍摄高达 50fps，无需裁剪，并具有双像素自动对焦的优势。

    佳能EOS RP

  • 佳能EOS RP可以拍摄4K 60 fps视频吗？

    不行对于视频，RP 可以以24和25fps 录制4k 视频，这非常棒，但有一些限制。RP 还能以25、30、50和60fps 的 FULL HD 或1080P 拍摄视频。如果您不熟悉帧速率，则取决于您喜欢什么样的视频风格。如果您喜欢更具电影感的外观，您可以使用24fps，如果您喜欢更清晰、更清晰的风格，您可以使用60fps。如果您像我一样以30fps 的速度编辑视频，则可以以30fps 的速度播放60fps 的 SL3素材，并且可以将速度减慢50%。因此，通过删除佳能制作的1080p 的24fps 选项，如果您想获得最具电影感的外观，您必须以4k 拍摄。回到4k，RP 可以以24/25fps 的速度拍摄4k，但与佳能 M50和 SL3一样，还有额外的裁切。

    佳能EOS RP

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM