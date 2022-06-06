玩转618！腾讯云2核4G服务器 每月仅10元

一年一度的618大促又来了，除了淘宝、京东等电商平台外，腾讯云也推出了618活动优惠。产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。
据了解，腾讯云618年中大促活动的预热期为5月19日-5月31日。预热期间，企业新用户可领取总价值1206元的618礼券，其中包含总价值618元的预热专享早鸟券和总价值588元的企业新用户礼券。
预热专享早鸟券共3张，分别为188元（满480元可用）、200元(满800元可用)和300元(满1200元可用)。
企业新用户礼券共3张，分别为120元（满150元可用）、200元(满255元可用)和268元(满350元可用)。
5月19日-5月31日，每日9:00，腾讯云入门云服务器限量抢购。其中，2核2G4M服务器3个月18元，每个月约6元;2核2G5M服务器3个月30元，每个月约10元;CVM2核2G1M服务器3个月99元，每个月约99元。
5月19日-5月31日，轻量应用服务器2核2G4M带宽45元一年，2核4G6M带宽120元一年，4核8G10M带宽366元一年;腾讯云服务器CVM标准型S3实例2核4G配置399元一年，更多4核8G、8核16G、16核32G配置报价参考下表:
注意，“产品首单”商品仅限腾讯云产品新用户（该产品无订单记录或累计订单金额为0）购买，同一实名认证主体限购1次，如相同实名认证主体的其他账号已购买过同类产品，则不支持再次购买。
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