滴滴公告：将推进从纽交所退市

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日 消息:滴滴发布公告称，将推进ADS从纽约证交所退市。滴滴计划于6月2日或之后向美国证券交易委员会递交F0RM25表格，以将其美国存托凭证从纽约证券交易所除名。
财报显示，滴滴2021年第四季度实现营收407.77亿元人民币，较去年同期减少59.22亿元，滴滴第四季度净亏损额为1.71亿元。滴滴全年营收为1738.27亿元人民币，净亏损同比扩大至493.34亿元。
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5月23日消息，滴滴将推进从美国退市。滴滴计划于6月2日或之后向美国证券交易委员会递交F0RM25表格，以将其美国存托凭证从纽约证券交易所除名。
据媒体报道，英语教育科技公司流利说被纽交所强制退市，因其市值过低，不符合纽交所上市要求...今年4月，流利说发布公告，纽交所已开始启动流利说美国存托股票暂停交易及摘牌程序，已于4月7日美股收盘后暂停交易...公告中提到，纽交所监管局根据纽交所上市公司手册第802.01B条做出上述决定，因为该公司已低于纽交所持续上市标准，要求上市公司在连续30个交易日内保持全球平均市值至少1500万美元...
财报显示，Q1逸仙电商营收8.91亿元，同比下降38.3%;经调整后净亏损1.556亿元，亏损同比收窄33.6%...逸仙电商预计，2022年第二季度总净营收将达到8.083亿元至9.608亿元，同比下滑37%至47%...数据显示，2018年至2021年，逸仙的营销费用分别为3.09亿元、12.51亿元、34.12亿元、40.06亿元...财报显示，逸仙电商护肤品牌的总净收入从上年同期的1.08亿元增长68.4%至1.83亿元，占总收入的比例从7.5%上升至20.5%......
财报显示，2020年公司总营收达10.31亿元，同比增长35.9%;净亏损却达到2.22亿元，同比扩大319.15%...《白皮书》还提到，2023年，全球LGBTQ群体人数预计将达到5.91亿，人口占比上升至约7.4%;全球LGBTQ在线社交市场规模将达到38.42亿美元，MAU将达到10.30亿（包含泛社交平台及LGBTQ群体垂直社交平台）......
据界面新闻消息，游戏设备品牌雷蛇宣布，私有化建议获得了计划股东批准，预计将在5月13日正式从港交所退市...雷蛇在去年 12 月曾发出公告，称由于上市股份流动性低、股价持续受压，未能达成当初公开发售的目标，希望解除上市的规则限制以发展高风险业务，将以每股 2.82 港元私有化，从香港联合证券交易所退市...
2017年11月13日，雷蛇在港交所主板上市，交易代码1337，被称为“电竞第一股”...多款旗舰键盘和鼠标系列产品上市，使其周边设备业务在美国、欧洲及亚太地区的游戏周边设备市场保持领先；巴塞灵刃14、15和17系列等核心产品的推出保证了电脑系统业务的增长...2017年11月，雷蛇在港交所挂牌上市，发行价3.88港元，当日报收4.58港元，较发行价上涨约18.04%，市值达到405亿港元......
此前因为业绩造假21亿而被美国处罚并强制退市的瑞幸咖啡竟然扭亏为盈了，有着”国产星巴克之称的瑞幸今天发布了Q1财报，疫情影响下依然能实现业绩大涨89.5%的奇迹...据瑞幸报告，一季度总净营收为24.046亿元，与上年同期的12.687亿元相比增长89.5%...瑞幸咖啡2021财年GAAP经营亏损为5.39亿元人民币，与2020财年的25.87亿元相比，经营亏损大幅减少......
游戏设备商雷蛇的私有化建议获得了计划股东批准...去年12月，雷蛇发公告以每股2.82港元、 现金支付不超过107.88亿港元将公司私有化...雷蛇表示，其股份在港交所长期的低成交量给股价带来了负面影响，并且在近期不会看到有任何明显改善，而成为私有企业有利于公司灵活开展新业务...雷蛇以游戏鼠标起家，之后逐渐覆盖游戏和电竞周边硬件领域，包括鼠标、键盘、电竞座椅等等...
Netflix的封闭式字幕、聋哑人字幕和音频描述（AD）都是强大的工具，旨在帮助残疾人更容易获得电影和电视节目...庆祝残疾之维 的功能与该平台的其他特别系列很相似，这些特别系列来自Netflix的现有内容目录，目的是在用户浏览服务时促进其可见性...Netflix表示，其全球用户群中有40%的人经常使用字幕，人们在观看《路西法》、《奥扎克》和《宋飞》等节目时，已经打开了音频描述，价值数十万小时......
马斯克发布推特称，昨天推特的CEO公开拒绝出示虚假、垃圾邮件账户小于5%的证明...针对推特收购交易，特斯拉CEO埃隆马斯克周一表示，以更低的价格达成可行的交易并非“不可能”，这引发了外界对他可能寻求重新磋商收购价格的猜测...
一年一度的618就要来了，随着元宇宙概念的火爆，今年淘宝也将试水元宇宙购物”...为了备战此次618，淘宝内部成立了元宇宙专项项目组，正连夜优化虚..
苹果公司引用了一对研究报告，显示其AppStore应用程序商店现在支持了美国220多万个工作岗位，并使小型开发者的收入增加了118%。这两项研究中的第一..
5月25日消息，日前，中国民用航空局发布了《关于为江苏京东货运航空有限公司（筹）颁发公共航空运输企业经营许可证的公示》公告。公告显示，中国民..
日前网络流传比亚迪公司2022年校招薪资表，其中硕士最高年薪可达27万元，比亚迪已经向中国证券报辟谣，称网传信息不实...5月25日，网传一张比亚迪..
截至到2021年底，已经有2.2万个UP主和4200个商家入驻了商业合作平台“花火”，其中中腰部UP主的接单率涨幅超过100%...对小丹尼来说，这是个“适合..
财报数据显示，第一季度，知乎总营收为7.432亿元，同比增长55.4%...一季度，知乎付费会员人数达689万，同比增长72.8%，付费率为6.8%...截止2022年..
随着多年来一起令人痛心的法庭案件的结束，不怀好意者被判处监禁，强奸未遂的幸存者讲述了她如何使用iPhone紧急求救功能获得帮助。苹果公司的紧急..
今天上午，有报道称搜狐全体员工在5月18日早晨收到一封来自搜狐财务部”名为《5月份员工工资补助通知》的邮件。结果遭遇诈骗，这是一封入侵了企业..
据媒体报道，目前iPhone 14的进展正让苹果焦头烂额...简单科普，苹果硬件产品的开发通常有四大阶段，依次分别是ANPP、EVT、DVT和PVT，其中EVT期间..
今年小米Redmi发布会正式开始，发布产品前，Redmi卢伟冰官方宣称Note系列全球累计销量已经突破了2.8亿台。而昨晚小米Redmi正式发布了Redmi Note 1..
今天苹果终于官宣了WWDC22的发布时间，iOS 16将于北京时间6月7日凌晨1点正式发布！等待了许久终于官宣了。此次发布会预热海报的主题为“码上就位”..
在昨晚的小米Redmi发布会中，正式推出了Redmi K50的12+512G的新版机型，该机除了提升了存储配置，也是目前行业中唯一采用2K屏幕的天玑8100旗舰机，..
阿里健康晚间发布公告，阿里健康董事会已决议提供资金，于适当时按现行市价于市场上购入本公司股份用于股份奖励计划，购入的股份将不超过已发行股..
去年8月发布的三星Galaxy Z Fold3可折叠智能手机预计将在2022年第三季度迎来继任者，它被称为Galaxy ZFold4。一些关于Galaxy Fold4的信息已经泄露..
今年iQOO的618预售购机福利格外给力，像iQOO9系列、iQOO Neo6、iQOO Z5系列等机型在这次活动均有优惠，福利包括至高直降1400、加赠半年延保、1000..
今天，有媒体放出了戴尔XPS系列新款电脑的多张渲染图。从渲染图来看，这款电脑将采用可拆卸键盘的二合一设计，用户既可以将其作为笔记本电脑，也能..
所以如何突破价格的壁垒，就成了行业需要共同面临的重要问题...对比市场上其他品牌同价位产品，例如海信U7G Pro、索尼X95J、创维Q41Pro等，TCL C1..
知乎发布2022年第一季度未经审计的财务报告，财报显示，知乎一季度总营收为7.432亿元，同比增长55.4%；净亏损为6.143亿元...付费会员业务收入达2...
#今天是喜羊羊二十四岁生日#登上了热搜，对于不少人来说这多少有点意外。喜羊羊是中国动画片《喜羊羊与灰太狼》系列中的主角。他是青青草原羊村的..
截至2022年3月31日止12个月，阿里健康总收入为205.8亿元人民币，同比增长32.6%；毛利41.1亿元，同比增长13.6%...报告期内，阿里健康医药自营业务收..