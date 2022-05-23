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滴滴公告：将推进从纽交所退市

2022-05-23 21:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月23日 消息:滴滴发布公告称，将推进ADS从纽约证交所退市。滴滴计划于6月2日或之后向美国证券交易委员会递交F0RM25表格，以将其美国存托凭证从纽约证券交易所除名。

财报显示，滴滴2021年第四季度实现营收407.77亿元人民币，较去年同期减少59.22亿元，滴滴第四季度净亏损额为1.71亿元。滴滴全年营收为1738.27亿元人民币，净亏损同比扩大至493.34亿元。

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