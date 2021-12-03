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滴滴在纽交所退市

2021-12-03 09:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:就在刚刚，滴滴官方宣布，经认真研究，决定即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。

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6月30日晚间，滴滴出行在纽交所挂牌上市。

按照网信办最新发布的《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

7月2日晚间，网络安全审查办公室表示，对“滴滴出行”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。

7月4日，国家网信办称，依据相关规定，已通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

7月16日，网络安全审查办公室表示，按照网络安全审查工作安排，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

对此，滴滴方面回应称，将积极配合网络安全审查。全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。将认真整改，不断提升风险防范意识和技术能力，持续保护用户隐私和数据安全，防范网络安全风险，持续为用户提供安全便捷的服务。滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。

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