圆通速递：自查期间共138名核查对象存在买卖公司股票行为

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:圆通速递近日发布了《圆通速递股份有限公司关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 》。

报告称，根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人和激励对象在《激励计划（草案）》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查。

公告显示，在自查期间，共138名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查并根据上述人员出具的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划相关自然人买卖圆通速递股票自查报告》，自查期间，核查对象在交易行为发生前并未知悉本次激励计划相关情况，交易变动系其根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，与本次激励计划不存在任何关系，不存在任何利用内幕信息交易的情形。因此，以上股份变动不存在任何利用内幕信息交易的情形。

圆通表示，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露制度及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应的保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司及中介机构人员及时进行了登记。经核查，在本次激励计划公开披露前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

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