俞敏洪说鼓励员工吐槽：会选员工、会员来南极看看

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:今日，新东方创始人俞敏洪通过社交平台就近期南极旅行争议再度发声，详细澄清行程费用并宣布公益计划。

他透露，此次南极科考之旅乘坐的夏古号虽为先进破冰级邮轮，但12天行程实际费用在20万至25万元区间，并非网传的148万元“天价”。针对员工吐槽内部信引发的舆论风波，俞敏洪坦言:“允许员工批评是新东方传统，我和公司有问题会及时纠正，但也提醒大家注意辨别冒充员工的虚假言论。”

这场俞敏洪在南极考察期间向全体员工发送的内部信。信中他分享了科考见闻并鼓励员工保持进取精神，不料部分内容被解读为“炫耀特权”，引发新东方员工及网友热议，“新东方员工吐槽俞敏洪内部信”等话题迅速登上微博热搜。尽管争议持续发酵，俞敏洪仍连续发布10条南极视频，内容涵盖极地动物、冰川地貌与科考船设施，未直接回应负面评价。

在今日的回应中，俞敏洪特别宣布一项公益计划:2026年冬季将选拔10名新东方及东方甄选基层优秀员工，并邀请10名东方甄选活跃会员，由公司承担费用前往南极。“我想让更多奋斗者亲眼看看世界的尽头，感受人类探索未知的勇气。”他表示，此举既是对员工价值的认可，也希望传递“工作与生活平衡”的理念。

