苹果公司AR/VR头显接近完成 已向董事会内部演示样机

站长之家（ChinaZ.com）5月20日消息:据彭博社报道，苹果上周向苹果董事会成员演示了其即将推出的AR/VR头显，这表明该设备已处于开发的高级阶段，并可能在不远的将来首次亮相。苹果还加快了在头电显上运行的软件的开发，预计该软件将被称为「RealityOS」，或简称为rOS。

头戴式AR/VR设备的工作已经进行了多年，苹果的第一个产品被认为是一个混合头显，它有一个弯曲的面罩和一个适合面部的软网。预计它将有一个类似苹果手表的表带来固定它，苹果的目标是使它比市场上的其他AR/VR头显更轻、更舒适。

苹果公司AR/VR头显将配备两个4K微型OLED显示屏，15个摄像头模块，相当于M系列芯片的强大处理器，眼球追踪功能，手势支持，空间音频以及其他功能。该头显的价格预计在3000美元左右。

据报道，苹果公司自2019年以来一直致力于发布该头显，但在2020年、2021年以及现在的2022年出现了多次延迟。苹果一直在处理诸如过热以及摄像头和软件的问题，这导致首发日期被多次推后。彭博社认为，我们最早可以在今年年底看到AR/VR头显，尽管消费者版本发布的计划要到2023年。

AR/VR头显将是苹果公司自七年前2015年推出的Apple Watch以来的第一个主要新产品类别。预计苹果将在AR/VR头显之后推出第二代版本和一套增强现实智能眼镜，这些产品将在2024年左右的某个时候推出。

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