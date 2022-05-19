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小米2022Q1营收人民币734亿元，智能手机ASP同比增长14.1%

2022-05-19 17:38 · 稿源：站长之家

2022年5月19日，小米集团公布2022年第一季度业绩。集团总收入人民币734亿元，经调整净利润人民币29亿元。创新业务费用为人民币4.25亿，研发支出人民币35亿元，同比增长16%。

尽管受到核心零部件短缺、新冠疫情反复、国际局势带来的全球宏观经济环境扰动等各方面影响，小米集团稳步进取，依托其商业模式和技术投入，对未来持续长线投入，展现出较强的商业活力和坚实的业务基础。

据Canalys数据，2022年Q1，按智能手机出货量计，小米全球市场份额保持第三，在全球49个国家和地区排名前三。全球智能手机用户规模持续增长，2022年 3 月，全球MIUI月活用户达5. 29 亿，中国大陆MIUI月活用户达1.36亿，境外互联网收入占互联网总收入比重达21.9%，均创历史新高。

同时，小米高端化战略持续巩固，2022 年Q1，小米全球智能手机平均售价（ASP）同比增长14.1%至人民币1189元。同时，中国大陆地区定价在人民币3000元或以上及境外定价在300欧元或以上的高端智能手机全球出货量达到近400万台。

小米AIoT业务在产品多样性及运营精细化的驱动下，延续健康增长态势。截至2022年 3 月31日，AIoT连接设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）数超4. 78 亿，同比增长36.2%。智能电视再度逆势增长，全球出货量同比增长超15%达300万台。据奥维云网，小米电视出货量连续13个季度中国第一，全球前五。

高端战略成效显著，新用户破圈带来新增量

2022年Q1，由于国际局势、疫情反复等利空事件导致手机行业供给、需求端整体承压，全球智能手机大盘明显下滑。但得益高端化战略、双品牌策略、核心技术持续突破、渠道精细化运营等举措，小米在行业下行期仍保持稳定向好发展。

2022年Q1，小米全球智能手机出货量3850万台。根据Canalys数据，市场份额稳居全球前三。在高端化战略驱动下，中国大陆地区定价在人民币 3000 元或以上及境外定价在 300 欧元或以上的小米高端智能手机，全球出货量近 400 万台，ASP同比增长14.1%。据第三方数据，2022年Q1，小米在中国大陆定价人民币4000元至6000元价格段的智能手机市场份额，位列安卓智能手机厂商第一。

小米本季度持续发力双品牌策略，为消费者持续带来创新的科技体验，目标用户人群拓展效果显著。其中，Xiaomi12系列、Redmi K50、 Redmi K50 Pro的新用户占比均超过50%。

小米手机坚持对技术的极致投入。不久前，小米夜枭算法团队因完美攻克了夜间拍照的诸多难点，在被誉为“影像算法奥林匹克”的CVPR NTIRE 夜景渲染比赛中，获得了大众评审和摄影师评审的两项世界冠军。在快充方面，小米已具备绝对领先优势。首发120W单电芯秒充和200W有线充电技术，将大电量+极致快充的搭配发挥最大功效，获得业内高度赞誉。同时，新零售渠道继续赋能产品策略。期内小米保持线上领先优势。据第三方数据， 2022 年Q1小米在中国大陆智能手机线上渠道出货量市占率为32.3%，排名第一。同时，高端智能手机在中国大陆线下渠道出货量占比超50% 。

智能生态活力增强，全面升级用户体验

手机XAIoT的战略优势，在充满变动的大环境下愈发突出。截至2022年 3 月31日，小米AIoT连接设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）数达4. 78 亿，同比增长36.2%。拥有五件及以上连接至小米AIoT平台设备的（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）用户数达950万，同比增长38.7%。2022年 3 月，小爱同学月活用户数同比增长23.9%至1.15亿，米家App月活用户数同比增长33.8%至6580万。

产品矩阵纵深发展及精细化业务管理，促进小米IoT与生活消费品收入实现稳健增长。2022年Q1，小米IoT与生活消费品收入达人民币195亿元，同比增长6.8%。毛利率显著提升至15.6%，创单季度历史新高。

依靠良好的生态优势及产品体验，小米智能电视再度逆势增长。2022年Q1，小米智能电视全球出货量同比增长超15%达300万台。据奥维云网，小米电视继续保持中国第一，全球前五。

同时，小米坚守品质与创新，持续推动重点品类的协同发展。其中智能大家电品类（空调、冰箱、洗衣机）增长强劲，2022年Q1收入同比增长超过25%。小米平板 5 系列持续热销，出货量和市占率稳步提升。据Canalys，2022年Q1，小米平板在中国大陆出货量排名第三，且自2021年 8 月小米平板 5 系列推出以来，其收入规模已跻身IoT品类收入前列。

互联网业务多元增长

凭借用户规模的持续增长、多元收入来源，小米互联网业务实现稳健增长。 2022 年Q1，互联网服务收入达人民币 71 亿元，同比增长8.2%。

全球以及中国大陆互联网用户创新高。 2022 年3⽉，全球MIUI月活跃用户数达5.29亿，同比增长1.04亿。中国大陆MIUI月活跃用户数1. 36 亿，同比增长 1700 万。中国⼤陆MIUI月活用户数连续 6 个季度实现环比递增，为未来互联网业务的增长奠定坚实基础。

小米精细化的运营策略成效显著，互联网业务活力持续迸发，广告收入、电视互联网用户和境外互联网收入均增长显著。

在搜索、效果及品牌⼴告收入的增长下，2022年Q1小米广告业务收入同比增长16.2%，达人民币 45 亿元。

电视互联网本季度表现亮眼， 2022 年 3 月小米智能电视（含小米盒子、小米电视棒）月活用户数首次超过 5000 万。截至2022年 3 月 31 日，小米电视付费用户数达 550 万。同时在平台战略的推动下，内容资源拓展、高端品牌广告多方协同发力，小米电视增值服务收入和电视广告业务收入均创下历史新高。

得益于在核心体验与内容服务方面的精耕细作，小米境外互联网业务持续展现活力。2022年Q1，小米境外互联网业务收入达人民币16亿元，同比增长71.1%，在整体互联网服务收入的占比持续提升至21.9%，创历史新高。未来随着小米境外市场的持续突破，小米境外互联网业务将会迎来更多增长机遇。

境外市场商业活力持续提升

在全球化战略的扎实推进下，小米境外业务保持稳定健康发展。 2022 年Q1，小米境外市场收入人民币 375 亿元，占总收入的51.1%。据Canalys数据， 2022 年Q1，按智能手机出货量计，小米在全球 49 个国家和地区排名前三，在全球 68 个国家和地区排名前五。其中在欧洲地区智能⼿机市占率为19.7%，排名第三。

基于境外运营商渠道建设持续深化。 2022 年Q1 小米智能手机出货量，在境外市场（不包括印度、斯⾥兰卡、尼泊尔和孟加拉）运营商渠道超 570 万台，同比增长超10%。据Canalys数据，小米在 38 个境外市场运营商渠道中智能手机出货量排名前三。

随着全球用户规模的稳健增长，小米境外市场商业活力不断提升， 2022 年Q1，境外互联网业务收入达人民币 16 亿元，同比增⻓71.1%，在互联网服务收⼊的占比再次提升，达到21.9%，创历史新高。小米境外互联网不仅释放出巨大的增长潜力与生态势能，为互联网收入提供更多增长机遇的同时也为全球化布局增加了确定性。

随着小米商业模式在全球市场逐渐跑通，叠加高端战略的坚定执行、渠道布局的完善以及软硬件协同下用户体验的提升，小米在全球市场份额仍具备较大的增长空间。

科技向善驱动长期发展

小米坚持以技术为本，追求技术创新和品质升级， 2022 年Q1，小米研发支出 35 亿元人民币，同比增长16.0%，创新业务费用投⼊达4.25亿元人民币。截至 2022 年3⽉31⽇，小米的全球专利授权数超过2. 6 万件，全球专利申请数超过5.3万件。

全球专利申请数超2400件；在充电技术方面的全球专利申请数超1550件，有线快充全球专利申请数超390件。全面多元的专利布局，是小米实现品牌及品质突破的有力保障。

小米坚持践行经济可持续发展理念。小米根据自身运营情况，针对能源、温室气体、水等多个领域，制定了明确环境目标。2026年较2020年，自有办公区人均能耗下降5%，人均温室气体下降4.5%。同时自有办公区内，2026年人均用水量不超过2020年。

小米精准洞察社会不同人群需求，在灾害预警等领域展开创新技术探索。 2021 年，小米地震预警系统在中国大陆 25 个省级行政区大部分地区开通服务。

近年来，小米不遗余力助力社会公益事业，大力培养人才和科技教育。2022年 1 月，香港小米基金会有限公司预计未来 5 年共捐赠1000万元人民币，设立“小米体育奖学金”。2022年 4 月，北京小米公益基金与北京大学签约“北京大学小米创新发展基金”，推动北京大学在集成电路、心理与认知等领域的前沿研究和科技创新。

面对行业压力和疫情影响，小米与员工及合作伙伴携手共度时艰，自2021年至今，向线下门店的伙伴发放疫情补贴累计达人民币1.2亿元。

2022 年一季度的稳健表现，再一次有力印证小米商业模式具备的极强增长韧性，也为其从容应对全球经济下行的周期挑战中提供了的充足缓冲空间和有力支撑。伴随着外部利空因素的逐步缓解，公司业务增长势头有望恢复，长期增长动能不改。

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