特斯拉被移除标普500ESG指数 马斯克怒斥骗局

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:标普500（环境、社会和治理）ESG指数重新平衡，美国电动汽车制造商特斯拉已被移出该指数。标普道琼斯指数周二在一篇博文中正式对外公布这一消息。

标准普尔500ESG 指数是一个基础广泛的市值加权指数，衡量符合特定可持续性标准的公司的业绩。考虑到该指数的性质，像特斯拉这样在其2021年影响报告中强调可持续发展的公司似乎是非常契合这一指数的标准。

标准普尔道琼斯指数在其最近的博客文章中承认了这一点。据该公司称，特斯拉今年最终没有资格被纳入标准普尔500ESG 指数，原因是ESG得分较低，在其全球 GICS 行业集团同行中排名倒数25%。其他值得注意的被排除在该指数之外的公司包括伯克希尔哈撒韦公司、强生公司和Meta。

标准普尔道琼斯指数表示“首先，评估特斯拉的GICS行业组（汽车和零部件）的平均标准普尔道琼斯指数ESG得分总体上有所提高。因此，虽然特斯拉的标普道琼斯指数 ESG 评分同比保持相当稳定，但相对于其全球行业集团同行，它的排名被进一步推低。

对于特斯拉被移出标普500ESG指数，马斯克表示，ESG被伪装成社会正义斗士的家伙当枪使，上月他就炮轰企业ESG评级是“魔鬼的化身”。

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