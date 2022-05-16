全新荣耀MagicBook14发布 搭载OS Turbo技术 售价4999元起

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:在今日的发布会上，赵明正式发布了荣耀笔记本 MagicBook14。MagicBook14全系搭载第12代因特尔酷睿处理器，且独显有RTX2050可选，性能高效率运行，可达到70W（CPU25W+GPU45W）满血性能输出。

而且这是首款搭载荣耀OS Turbo技术的轻薄本，宣称功耗下降39.6%，响应速度提升17.9%。

MagicBook14搭载3:2比例生产力全面屏，业界首款14英寸75wh超大电池轻薄本，厚度仅有15.6mm，重量仅为1.56KG。亮屏待机最长达20.5小时，网页2K视频播放可达7小时，网页浏览13.3小时，即使不插电，使用一天也无压力。

另外，全新荣耀MagicBook14首次搭载 Magic OS for Windows安全引擎，主要包括系统清理、骚扰拦截和病毒查杀功能。同时，在协同服务方面也带来了新的变化，换机克隆、荣耀分享、多屏协同功能全新升级。

全新的换机克隆功能可以进行一键换机，传输速度高达70MB/s，同时，支持笔记本电脑之间文件的传输，以及电脑与手机、平板相互之间数据分享，传输速度最高可以达到88.34MB/s。

此外，多屏协同功能支持与手机、平板、智慧屏的协同，可以实现手机在电脑上的三窗口多开。

价格上，全新荣耀MagicBook14i5/16GB/512GB版本售价5499元，首销优惠价4999元;i7/16GB/512GB版本售价5699元;i5/16GB/512GB/MX550版本售价5999元，首销优惠价5499元;i5/16GB/512GB/RTX2050版本售价6499元，首销优惠价5999元。

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