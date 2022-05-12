英雄联盟5月12日更新维护公告 12.9新版本更新内容汇总

文章目录 版本要闻

已知Bug

成就系统开启测试

英雄

装备与物品

季中冠军赛冠军杯赛

BUG修复及品质级改动

即将到来的皮肤与炫彩

英雄联盟在5月12日开启了新版本12.9的更新维护，此次的更新内容不是特别多，下面就来为大家详细的介绍一下。

LOL将在5月12日凌晨1点开始全区停机维护（请注意:5月12日0点将关闭排位赛入口，不会影响正在进行中的排位赛）发布12.9版本，预计停机时间为1:00-12:00。对于在停机期间结束的活动，其实际结束时间也将提前至停机维护开始时，敬请留意。

12.9版本带来了全新的成就系统。前去完成成就，证明你真的很强吧! 准备好迎接更多斧头和岩石，因为【奥拉夫】和【塔莉垭】的中型更新在这个版本上线了!其它改动包括:削弱了丧尸的拆塔能力、炼金男爵的垄断地位、狐狸的飘逸移动;增强了某个持盾壮汉、以及某个新晋牛仔的射击能力。 千万不要错过已经在5月10日开始的季中冠军赛!此外，EDG战队的2021全球总决赛冠军皮肤也已在这个版本内! 【云顶之弈】正值季末狂欢，为了迎接新赛季【巨龙之境】，龙蛋正在改变一切。点击传送门前往【云顶之弈】版本公告吧!

注:国服的公告基于国服更新的实际版本数值，Riot游戏设计团队如在版本内对平衡性进行调整，国服运营团队将根据更新筹备进度发布版本内更新公告。后续可能基于实际运行效果进行优化，且不同机器配置下效果可能不同。

版本要闻

【西部魔影 执行人 卡特琳娜】、【西部魔影 大小姐 蕾欧娜】、【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒】、【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】、【西部魔影 天使 韦鲁斯】和【至臻 西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】已在12.9版本内。

【EDG 厄斐琉斯】、【EDG 格雷福斯】、【EDG 佛耶戈】、【EDG 悠米】、【EDG 佐伊】已在12.9版本内。

已知Bug

1、藏品-装备页签中无法修改配装方案的名称。

2、藏品-图标页签稀有度问题:以下图标稀有度应为【史诗】，将于下个版本修复

EDG全球总冠军-黄金图标

EDG全球总冠军-图标

EDG冠军周边-图标

IG全球总冠军-图标

成就系统开启测试

成就系统会追踪你在《英雄联盟》中的成吨分类的整体进程。通过超过300项独特成就来打造你的传说，专精各个英雄、笑傲各种模式（不包含【云顶之弈】）、打造各种名场面、收集各种道具等等，都会有相应的成就。 用头衔和勋章来彰显你最引以为豪的那些成就。你可以通过大区排行榜来查看你在大区中脱颖而出的程度——现在你终于可以在某个地方达到王者阶了。 无论你如何玩《英雄联盟》，总有一项成就适合你。

测试期间以下内容可能不是最终版本，我们仍将在未来几个版本内持续对它们做出调整:

1.成就分类、单个成就、成就头衔等系统内文本的命名

2.部分成就的统计范围和统计方式

3.部分成就的图标样式

4.成就的数量及其内容也会持续更新，如果召唤师有关于成就的任何好点子，欢迎在社交媒体上讨论并告诉我们!

英雄

【更新】狂战士 奥拉夫

中等更新，所有技能均有调整

尽管奥拉夫在职业赛场中很热门，但他已是《英雄联盟》中最少被当成主练英雄的英雄之一了。【R诸神黄昏】可进可退的灵活性，以及他的快速清野能力，让他成为了在职业赛场里过强但在其它所有水平对局里“平平无奇”的一个终极案例。 通过这次中型更新，《英雄联盟》团队的目标是将他的一些强度从清野速度中抽离并放到其它技能上，从而有助于让低血量状态的奥拉夫在危险边缘反复试探时会让玩家感到更强大并且他的生存能力更可控。这些改动应该不仅有助于更好地定义奥拉夫作为狂战士的身份标识，而且允许他作为一个可行的上单英雄而获得一席之地。

基础属性

成长攻击力:3.5→4.7

18级时攻击力127.5→148

成长生命值:100→105

法力值成长属性:42→50

被动技能 – 狂战之怒

最大攻击速度加成:99%→40-100% （在1-18级时）

【新增】现在，【狂战之怒】提供10-30%生命偷取（在1-18级时），基于奥拉夫的已损失生命值。

【已更新】 达到最大加成的生命值:0%最大生命值→30%最大生命值

Q – 逆流投掷

冷却时间:7秒→9秒

伤害:80/125/170/215/260→60/110/160/210/260

最短距离:300→425单位距离

法力消耗:全等级60→40/45/50/55/60

【新增】【Q – 逆流投掷】现在会在命中一名敌方英雄时击碎其20/22.5/25/27.5/30%护甲，持续4秒。（注意:后续的斧头将刷新这个减益的持续时间。）

【已更新】现在，捡起斧头将返还【Q – 逆流投掷】的部分冷却时间，但每3秒内至多投掷1次（注意:这个3秒时间限制受益于技能急速）

【已更新】奥拉夫对野怪使用【Q – 逆流投掷】后获得【幽灵】状态（无视碰撞体积）的逻辑已更新 – 现在会使奥拉夫对被他Q命中的野怪们或是在他用Q命中时处于他附近的野怪们来说处于更加彻底的【幽灵】状态(无视碰撞体积)

W – 挺过去

【已更新】名称变更:狂暴打击→挺过去

冷却时间:全等级16秒→16/14.5/13/11.5/10秒

攻击速度:50/60/70/80/90%→40/50/60/70/80%

技能持续时间:6秒→4秒

【已更新】现在，W技能将重置普攻计时器

【已更新】在激活时奥拉夫会获得一个护盾，护盾值为10/45/80/115/150（+25%已损失生命值，在当前生命值相当于30%最大生命值时达到最大值），持续2.5秒

不再提供生命偷取

不再基于已损失生命值增幅奥拉夫的治疗效果

R – 诸神黄昏

额外攻击力:15/20/25（+30% 攻击力）→10/20/30(+25% 攻击力)

持续时间:6秒→3秒

被动双抗:20/30/40→10/25/40

【R - 诸神黄昏】的被动双抗加成在技能持续期间不再失去。

【新增】用一次普通攻击或【E – 鲁莽挥击】命中敌方英雄时，会使【R - 诸神黄昏】的持续时间延长至2.5秒。奥拉夫可以无限刷新【R - 诸神黄昏】。

【更新】岩雀 塔莉垭

中等更新，所有技能均有调整

准备好飞沙走石吧，因为岩雀已经准备撼动大地了。塔莉垭曾经一直难以在峡谷中找到立足点，走中也难，打野也难——更别提她技能组的机制复杂度和自带的惩罚机制了。 本次塔莉垭的更新，《英雄联盟》团队真的想要专注于让她变得更有趣（特别是为了那些经常使用她的玩家们），重振她在中路的存在感，并且提升她技能组的宽容程度。《英雄联盟》团队希望这些改动能够改变现状并给她一张白纸来重新开始!

基础属性

基础生命值:531→500

基础生命回复:7→6.5

成长生命回复:0.7→0.65

基础法力值:425→470

基础法力回复:9.34→8

成长法力回复:0.85→0.8

基础护甲值:20→18

移动速度:335→330

被动技能 – 浮石冲

非战斗状态下额外移动速度:20-45% （在1-18级时）→12/20/35/55% (在1/9/12/15级时)

在不靠近地形时的被动衰退时长:1→2.5秒

Q – 石穿

法力消耗:50/60/70/80/90→60/65/70/75/80

冷却时间:7/6/5/4/3秒→6.5/5.5/4.5/3.5/2.5秒

1颗岩石伤害:70/95/120/145/170（+45% 法术强度）→38/61/84/107/130(+50% 法术强度)

后续石弹伤害削减:50%→60%

5颗岩石伤害:210/285/360/435/510（+135% 法术强度）→98.8/158.6/218.4/278.2/338(+130% 法术强度)

后续石弹对野怪的伤害削减:25%→60%

【新增】现在，每块石弹对野怪都会造成额外的30（+10% 法术强度）伤害

【新增】现在，石弹伤害的生效范围的半径为175（约1.6个提莫身位）

【新增】现在，即便塔莉垭处在凝滞状态（金身），【Q – 石穿】也会继续施放

【新增】现在，在【掘石场】上施放【Q – 石穿】会消耗掉【掘石场】来发射一颗巨石，造成双倍伤害[76/122/168/214/260（+100%法术强度）]并对目标附近225半径内的所有目标造成持续2秒的30/35/40/45/50%减速

在掘石场中的法力消耗:1→20

在掘石场中的最低冷却时间:1→0.75秒

掘石场持续时间:25→30秒

掘石场半径:300→400

【已更新】在嚎哭深渊中的掘石场的尺寸和召唤师峡谷相匹配

【新增】现在，在掘石场中施放的【Q – 石穿】有了全新的视觉特效、声音特效、动画效果和图标!

W – 岩突

法力消耗:70/80/90/100/110→40/30/20/10/0

冷却时间:16/15/14/13/12→14/12.5/11/9.5/8

震开距离:200→225单位距离

震开延迟:0.8→0.75秒

【W – 岩突】不再造成伤害

E – 撒石阵

冷却时间:16/14/12/10/8秒→16/15/14/13/12秒

初始施放伤害:50/75/100/125/150（+40% 法术强度）→60/105/150/195/240(+60% 法术强度)

减速效果:20% （+4% 法术强度）→20/22/24/26/28%【移除了法术强度收益】

陷阱爆炸伤害:50/60/70/80/90（+30% 法术强度）→25/45/65/85/105(+30% 法术强度)

后续每个岩石命中时的伤害削减:15%→25%

岩石爆炸最大伤害:155/186/217/248/279（+93% 法术强度）→62.5/112.5/162.5/212.5/262.5(+75% 法术强度)

施放和首排陷阱生成之间的延迟:0.1秒→0秒

首排陷阱生成和后续陷阱之间的生成延迟:0.1秒→0.17秒

【已更新】现在，【E – 撒石阵】生成6排岩石陷阱，每排4块岩石陷阱 （之前是4排，每排6块）

【新增】现在，尝试冲刺经过岩石陷阱的敌人会被施加晕眩效果，晕眩时间等于冲刺的持续时间+0.6/0.7/0.8/0.9/1秒 （注意:最长持续时间2秒 ，野怪总会被晕眩最长时间）

【已更新】【E – 撒石阵】在4秒后不再爆炸造成额外伤害

R – 墙幔

距离:3000/4500/6000→2500/4500/6500

跳下石墙后的冲刺距离:400→700单位距离

跳下石墙后的冲刺速度:1000→1200

【已更新】在塔莉垭搭乘石墙期间点击地面会让塔莉垭朝着该位置冲刺，至多达到最大冲刺距离，而非原先的垂直于墙体将她扔下。

【已更新】塔莉垭在跳下石墙如果尝试冲刺穿过地形，判定会更加宽松

【新增】现在，来自敌方英雄或建筑的伤害会使塔莉垭在3秒内无法施放【R – 墙幔】

【已更新】若塔莉垭在搭乘石墙期间受到伤害，不再会被震离她的石墙

BUG修复

修复了一个BUG，该BUG曾导致:如果塔莉垭拥有一个已激活的法术护盾，那么有时她的被动技能会永久失效

修复了一个BUG，该BUG曾导致:塔莉垭有时在掘石场中施放【Q – 石穿】无法缩短冷却时间

九尾妖狐 阿狸

E技能冷却时间提升。R技能冷却时间提升。

自更新之后，阿狸获得了很多登场时间。她在选角和刺杀C位方面非常稳定，同时保持着相对安全的距离并且正好让敌人够不着。《英雄联盟》团队正在削弱她的控制技能和冲刺的冷却时间，来给追逐战添加更多刺激感。

E – 魅惑妖术

冷却时间:12秒→14秒

R –灵魄突袭

冷却时间:130/105/80秒→140/115/90秒

弗雷尔卓德之心 布隆

被动技能后几级的冷却时间缩短。E技能伤害减免提升。

大家最爱的魄罗守护者最近一直被冷遇。《英雄联盟》团队希望他那大胡子面庞（还有魄罗们的面庞）重新露出灿烂的笑容。

被动技能 – 震荡猛击

被动效果间隔冷却时间:8/7/6秒→8/6/4秒

E – 坚不可摧

伤害减免:30/32.5/35/37/40%→35/40/45/50/55%

战争之影 赫卡里姆

Q技能攻击力加成提升。W技能冷却时间降低。

赫卡里姆在上一套针对他坦克流出装的削弱之后一蹶不振。《英雄联盟》团队正在帮助他在游戏中重振旗鼓（并且也在小心谨慎地避免重新引入他的一E夺命流出装），方法是增强他的装备收益率并提升他关键生存技能的马力，来将他的强度更均匀地分配到他的各个技能中。这些改动应该有助于赫卡里姆在当今战术环境中找到一个更加稳定的立足之地，并且不至于将他变成一个刺客。

Q – 暴走

伤害:60/90/120/150/180（85%额外攻击力）→60/90/120/150/180(90%额外攻击力)

W – 恐惧之灵

冷却时间:18秒→14秒

无极剑圣 易

R技能额外攻击速度降低。

易击杀敌人的速度有点过快了，特别是在后期。《英雄联盟》团队将降低他的输出成长性来给他降速，给他的敌人们一个跟上节奏的机会。

R – 高原血统

额外攻击速度:25/45/65%→25/35/45%

狂野女猎手 奈德丽

基础生命值降低。

奈德丽正在凭借着她近期获得的法术输出提升在野区横行，尤其是在高端对局中。《英雄联盟》团队正在调低她的前期单挑强度，这样她就不会那么容易就获得领先优势了。

基础属性

生命值:570→540

血港鬼影 派克

被动技能灰色生命值转化比提升。Q技能法力消耗提升，法力值返还提升，且命中敌方英雄时提供法力值返还。R技能冷却时间降低，获取“你也有份”的机会降低。

自从第9赛季的改动以来，派克的透骨尖钉有点偏向中路了，因此《英雄联盟》团队正在回退这些改动来将这位血港鬼影带回下路。《英雄联盟》团队还调整了他技能组的一些其它部分，来进一步将他朝着非传统辅助这一定位进行调节。

被动技能 – 溺水之幸

当附近有2名或更多敌方英雄时，承受伤害的40% （+0.5%穿甲）→45% (+0.5%穿甲)转化为灰色生命值

Q – 透骨尖钉

【新增】现在，命中敌方英雄时返还法力消耗

法力消耗:50/55/60/65/70→74/78/82/86/90

法力值返还:50%→75%

R – 涌泉之恨

冷却时间:120/100/80秒→100/85/70秒

在派克用【R – 涌泉之恨】成功处决敌方英雄后，派克不再获得“你也有份”额外赏金（最后助攻的那名队友依然会获得“你也有份”）

炼金男爵 烈娜塔 · 戈拉斯克

基础护甲值降低。被动技能伤害降低。

烈娜塔·戈拉斯克正在垄断所有水平对局的下路生态，并且她的生意在高端对局中风头正兴。她从她的被动技能中得到了过多强度，但她在伤害类辅助装上的投资回报率相对较低。这些对法强装备收益率的小调整应该有助于平衡和多样化她的出装。

基础属性

基础护甲:29→27

被动技能 – 物尽其用

烈娜塔在标记一个目标时的额外魔法伤害:1-3.5% （在1-13级时） (+1% 每100法术强度)→1-2% (在1-9级时) (+2% 每100法术强度)

对已标记敌人的额外魔法伤害:1-3.5% （在1-13级时） (+1% 每100法术强度)→1-2% (在1-9级时) (+2% 每100法术强度) (对未标记敌人的伤害无改动)

荒漠屠夫 雷克顿

成长生命值和成长攻击力提升。W技能基础伤害提升，冷却时间在前几级提升，在后几级降低。R技能基础伤害提升。

自从12.3版本中的战士装备改动后，雷克顿很大程度上已经从职业赛场上消失了。《英雄联盟》团队正在设法将一些成长性添加回去，好让他能随着游戏的进程感觉更好一些。《英雄联盟》团队也降低了他副W和副E加点之间的差距，因为这个选择会在中端对局中导致一些严重的胜率损耗。鳄鱼又要开始流行了。

基础属性

成长生命值:92→97

成长攻击力:3.75→4.15

18级时的攻击力:132.75→139.55

W – 冷酷捕猎

冷却时间:13/12/11/10/9秒→16/14/12/10/8秒

总物理伤害:10/30/50/70/90（+150%攻击力）→10/40/70/100/130(+150%攻击力)

强化时的总物理伤害:15/45/75/105/135（+225%攻击力）→15/60/105/150/195(+225%攻击力)

R – 终级统治

每秒魔法伤害:40/80/120（+10%法术强度）→50/100/150(+10%法术强度)

傲之追猎者 雷恩加尔

W技能对野怪伤害降低。

雷恩加尔在12.7版本中的改动让他在野外有点过于如鱼得水，以至于他现在成了野区顶级大猫。《英雄联盟》团队正在回退对他清野能力的增强（也仅回退这个增强）来让他在其它方面保持原样。

W – 战争咆哮

对野怪伤害:85-150（在1-18级时）→65-130(在1-18级时)

BUG修复

修复了一个BUG，该BUG曾导致:雷恩加尔的强化版技能和【W – 战争咆哮】的治疗效果有时会透过战争迷雾播放

龙血武姬 希瓦娜

W技能的每段伤害频率缩短。

《英雄联盟》团队正在引入一些小型生存品质级改动以及一些BUG修复来为希瓦娜的烈焰加点油。

W – 烈火燎原

每段伤害频率:1秒→0.5秒

E – 烈焰吐息

【新增】【E – 烈焰吐息】的灼烧之地区域现在还会对进入该区域的敌人施加标记。

BUG修复

修复了一个BUG，该BUG曾导致:希瓦娜的【Q – 龙牙突刺】不会对由玩家生成的目标（例如提莫的蘑菇或俄洛伊的触手）进行两次攻击

修复了一个BUG，该BUG曾导致:希瓦娜的【Q – 龙牙突刺】的第二段攻击不会对正在逃离她的敌人造成伤害

亡灵战神 赛恩

亡灵状态赛恩的被动技能对建筑物的伤害降低。

赛恩的死亡有点过于荣耀了。尽管“送死流赛恩”的表现不错，但《英雄联盟》团队认为从长远来看，这对他或《英雄联盟》来说不是一个可持续的方向。即使在落后的情况下，通过分推拆塔也应该是可行的，但是当这个策略需要反复死亡时，对所有参与的人来说都不是很有趣。《英雄联盟》团队正在削弱亡灵状态赛恩的分推能力，来让他的生命轮回恢复一些平衡。

被动技能 – 死亡荣耀

【新增】现在，当赛恩处于回光返照阶段时，对建筑物造成的所有伤害（包括符文和物品）降低60%

魂锁典狱长 锤石

被动技能灵魂提供的法术强度和护甲值提升。W技能护盾值来自灵魂数量的收益率提升。

一个灵魂的价值是什么?（目前而言确实不多）锤石已经落后了很多，尤其是在中等水平对局中，因此《英雄联盟》团队将通过让收集灵魂变得更有价值来提升他的成长性。锤石来都捡了。

被动技能 – 地狱诅咒

每个灵魂提供的法术强度和护甲值:0.75→1

W – 魂引之灯

护盾值:60/90/120/150/180（+1*灵魂数量）→60/90/120/150/180(+2*灵魂数量)

惩戒之箭 韦鲁斯

被动技能击杀小兵和英雄后获得的攻击速度提升。W技能命中伤害提升。

自从上个赛季削弱了他的穿甲流之后，韦鲁斯已处在相对较弱的位置。《英雄联盟》团队正在增强他的附伤流出装，好让他能再次登场。

被动技能 – 复仇之欲

击杀非英雄单位的攻击速度加成:10/15/20% （+15% 额外攻击速度）→10/15/20% (+20% 额外攻击速度)

击杀英雄的攻击速度加成:40% （+30% 额外攻击速度）→40% (+40% 额外攻击速度)

W – 枯萎箭袋

附加魔法伤害:7/10.5/14/17.5/21（+30%法术强度）→7/12/17/22/27(+30%法术强度)

装备与物品

破舰者

破舰者在强化分推方面是一件重要的工具，但在作为首发大件时，它可观的双抗加成会使对线变得无效并导致令人不快的体验。《英雄联盟》团队依然认为它对游戏而言是一件有价值的扩充装备，不像之前诸如【兹若特传送门】等分推装备，【破舰者】需要英雄待在正在分推的那条线上才能发挥作用。因此《英雄联盟》团队削弱了它在对局前期的效力。

英雄在独自狩猎时获得的额外护甲和魔法抗性（近战）:20~60(在1~18级时)→10(在1~11级时)，然后20/35/43/51/59/67/75(在12~18级时)

英雄在独自狩猎时获得的额外护甲和魔法抗性（远程）:10~30(在1~18级时)→5(在1~11级时)，然后10/17.5/21.5/25.5/29.5/33.5/37.5(在12~18级时)

【已更新】对建筑物造成20%额外伤害→攻击对建筑物造成20%额外伤害

季中冠军赛冠军杯赛

2022年季中冠军赛已经开赛，以季中冠军赛为主题的冠军杯赛也拉开序幕!第一周比赛的战队组建将在5月9日开放，比赛将于5月14日及5月15日进行。第二周比赛的战队组建将在5月16日开放，比赛将于5月21日及5月22日进行。

BUG修复及品质级改动

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:斯维因的旧版技能描述依然会显示在英雄详情页面

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:即使被斯维因的【E – 永不复行】命中的敌人净化掉了禁锢效果，依然会被第二段【E – 永不复行】给拉向斯维因（注:但依然能拉那些通过【水银】解除禁锢效果的敌人）

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:雷恩加尔在被提莫的【Q – 致盲吹箭】给致盲时，依然能用他的【Q – 残忍无情】造成伤害

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:红色方（右上方）基地的边路召唤水晶有时会在被选择时显示蓝色方的图标

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:凯尔的移动和攻击台词有时在登神后不会正确播放

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:伊莉丝的【W – 自爆蜘蛛】会无视男爵并且不会爆炸

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:如果玩家们能够看到一个以上被近视效果影响的英雄，那么魔腾的【R – 鬼影重重】台词会比预期更响亮

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:莉莉娅不会从她的【被动 – 梦满枝】中获得正确数额的治疗效果

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:艾希的【W – 万箭齐发】如果在施放时被升到2级，那么这个技能的音效会停止播放

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:普朗克的【R – 加农炮幕】如果升级了【鼓舞士气】，会取消友军的普通攻击

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:艾克的【Q – 时间卷曲器】的说明文本显示了不正确的法强收益率

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:迦娜的【Q – 飓风呼啸】没有正确地把这个技能的基础法强收益率计算在内

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:孙悟空的【E – 腾云突击】接【Q – 粉碎打击】的连招不能叠【征服者】

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:防御塔会优先以受到克格莫【被动 – 来自艾卡西亚的惊喜】伤害的敌人们作为目标

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:易的【Q – 阿尔法突袭】的音效有时在战争迷雾中也会被敌方队伍听见

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:萨科的【被动 – 背刺】的音效有时在战争迷雾中也会被敌方队伍听见

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:厄斐琉斯的切枪和技能音效有时在战争迷雾中也会被敌方队伍听见

●修复了一个BUG，该BUG曾导致:峡谷迅捷蟹的护盾被打破的音效有时会透过战争迷雾播放

即将到来的皮肤与炫彩

以下皮肤已在12.9版本内:

西部魔影 执行人 卡特琳娜

西部魔影 大小姐 蕾欧娜

西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒

西部魔影 天使 韦鲁斯/西部魔影 猎天使恶魔 泰隆

至臻 西部魔影 猎天使魔影 泰隆

EDG 佐伊/EDG 格雷福斯/EDG 悠米/EDG 佛耶戈/EDG 厄斐琉斯

以下炫彩已在12.9版本内:

西部魔影 执行人 卡特琳娜

西部魔影 大小姐 蕾欧娜

西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒

西部魔影 天使 韦鲁斯

西部魔影 猎天使恶魔 泰隆

EDG 厄斐琉斯

EDG 格雷福斯

EDG 佛耶戈

EDG 悠米

EDG 佐伊

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