英特尔发布第 12 代酷睿 HX 处理器家族：开箱即用未锁频

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:在日前举行的2022英特尔 ON 产业创新峰会上，英特尔宣布推出全新第12代英特尔酷睿 HX 处理器家族，HX 处理器覆盖酷睿 i5、酷睿 i7和酷睿 i9不同型号，均带来开箱即用的未锁频性能。

12代酷睿HX系列处理器一共有7款，其中Core i7-12800HX以上的均是8P+8E，Core i7-12650HX是6P+8E，Core i5-12600HX是4P+8E，Core i5-12450HX则是4P+4E，所有处理器的基础功耗都是55W，最高睿频功耗是157W，Core i9-12950HX、Core i7-12850HX和Core i5-12600HX这三款是面向商用和工作站的，支持Intel vPro和ECC内存，它们的超频有一定的频率限制。

英特尔公司副总裁兼移动客户端平台总经理 Chris Walker 表示:「第12代英特尔酷睿 HX 处理器具有全新的内核架构和更高一级的功率设定，使内容创建者能够以更迅猛的性能处理更为苛刻的工作负载，例如在后台执行3D 渲染工作的同时，继续在设计场景中遍历其他三维模型素材。用户可以在才思泉涌中保持流畅工作，无需在等待处理器密集型工作负载完成后才着手下一步工作。游戏玩家和内容创建者还可以使用高带宽的平台技术，例如支持 RAID 的 PCIe Gen5，以及对 ECC 内存的支持，从而带来高级的系统数据完整性和可靠性。」

据了解，戴尔、惠普、联想等众多OEM厂商预计将在今年推出10余款搭载第12代酷睿HX处理器的工作站和游戏设备。

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