国产数据库人才培养新模式：243所高校代表队“练兵”数据库大赛

“从0到1，系统地打造一个完整的数据库”，是数据库大赛领域的新高度。5月10日，作为国内首个分布式数据库内核开发大赛，“OceanBase数据库大赛”公布获奖名单，来自中国人民大学的参赛队伍夺冠，赢得20万奖金。

“OceanBase数据库大赛”面向高校青年人才，历时9个月，吸引了国内外包括清华大学、中国人民大学、南洋理工大学、美国哥伦比亚大学等246所知名高校在内的共1179支团队，近2000名数据库爱好者参赛。大赛由国内分布式数据库领导者OceanBase主办，联合华东师范大学、华中科技大学协办，开创了国内分布式数据库领域产教融合的人才培养新模式。大赛聚集了武汉大学计算机学院副院长彭智勇、东北大学计算机学院教授于戈、华东师范大学数据学院院长钱卫宁等国内十位顶尖科学家和专家教授担任评委。

作为中国人民大学参赛队伍的导师，中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室副教授范举表示:“From Zero to Hero，从零开始，数据库作为重要的基础软件，其实正欠缺的是这样一批青年的开发者。把一个东西从零做出来，和借助现有的框架在上面做再开发，我认为是有个非常大的区别的。这是OceanBase大赛最吸引我的地方。”

数据库人才短缺是世界性难题。根据中国信通院的《数据库发展研究报告（2021）》，当前数据库人才培养渠道主要有三个:高校教育、培训机构和企业。传统的数据库类人才培养模式存在“理论课程内容依赖国外开源数据库，缺少国产自研数据库教材;理论与应用脱钩，缺少数据库操作实践方面的学习等”痛点。

产教融合是培养年轻人才的有效路径。对于想要深入学习数据库的在校生而言，能够在掌握理论的同时得到产业一线的锻炼，在实践中掌握最前沿的技术能力，非常必要。

中国计算机学会数据库专业委员会执行委员、华东师范大学数据科学与工程学院副院长周烜教授认为，数据库人才培养除了要学习艰深的科技理论知识外，还需要去动手实践，一行一行地去理解代码，这样才能够编写出像样的数据库系统。“我希望以后会有更多这样的比赛，能够吸引更多的学生，来学习数据库系统的代码，帮我国培养更多的数据库系统人才。”

越来越多的企业开始参与到产教融合中，通过联合高校搭建竞技平台、出版教材等，帮助产业培养人才。本次大赛主办方OceanBase CTO杨传辉表示:“过去我们中国数据库是追随国外主流厂商，但我相信未来中国能够走出属于中国自己的道路。我们希望搭建这样一个数据库系统知识的练兵场，帮助年轻人树立信念、提供实践土壤，从而使他们为数据库技术创新贡献智慧和力量，成为改变国产数据库行业的下一代。”

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