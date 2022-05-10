淘宝元宇宙商标被驳回

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:天眼查App显示，4月16日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册的“淘宝元宇宙”“阿里元宇宙”商标，流程状态均变更为“驳回通知发文”。
据了解，此前腾讯、网易旗下的注册的元宇宙商标也遭到了驳回。
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凤凰网科技讯 5月10日，据阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册的“淘宝元宇宙”“阿里元宇宙”商标，流程状态均变更为“驳回通知发文”，被驳回商标国际分类包括广告销售、科学仪器、通讯服务等，均申请注册于2021年9月...
腾讯科技（深圳）有限公司申请注册的多个“QQ元宇宙”商标状态均变更为“驳回通知发文”...该公司申请的“律动元宇宙”“幻核元宇宙”“QQ音乐元宇宙”“光夜元宇宙”等多个元宇宙商标已被驳回...
2 月 8 日，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册的多个“元宇宙”商标状态变更为“等待驳回复审”...3 月份，广东小鹏汽车科技有限公司申请注册的多个“小鹏元宇宙”商标，流程状态变更为“驳回通知发文”，以上商标均申请注册于 2021 年 11 月...
如果说APENFT Marketplace的横空出世是孙哥和波场在元宇宙赛道的重要战略布局，那么“数字十二生肖兽首”NFT则彰显了孙哥向全世界推广中华文化的决心...MetapolyXM-数字十二生肖兽首系列依托NFT技术重新铸造而成，目前仅存一套，是十二兽首在元宇宙空间内的首次齐聚...相信“数字十二生肖兽首”亮相波场元宇宙只是一个开始，未来波场TRON还将在元宇宙空间为大家带来更多惊喜...而在元宇宙中重生的兽首也将见证波场TRON在元宇宙、NFT赛道的又一次腾飞......
今天，元宇宙游戏Meta Farm（元宇宙农场），在开心农场的基础上不断迭代升级，搬到了区块链上，paly to earn中还有socail fi，帮助更多新朋友了解元宇宙，更早入场获得时代红利...作为一款风靡全球的爆款元宇宙农场偷菜游戏，体验者从种菜的农民最终成长为农场大富翁，整个游戏生态设计贯穿从Meta Farm偷菜——Meta Farm农场主——META商业街——Meta Farm文旅影视城——MetaFarm元宇宙五大发展阶段，玩家在Meta Farm里就可以开启元宇宙游戏之旅......
随着各大企业积极布局元宇宙赛道，元宇宙概念将为虚拟人和元宇宙商业场景提供商业化契机...安未希是一位音乐才华横溢的虚拟人，联通沃音乐将音乐元素与虚拟人相结合，旨在打破大众对传统虚拟人沉闷枯燥的形象...除此之外，联通沃音乐的AI数字孪生虚拟人创作平台还具备四大特征...针对元宇宙的商业应用，联通沃音乐开元工作室打造了元宇宙商业平台，满足企业从数字人到商业场景应用的一系列应用落地......
近日，小米的一项防窥AR眼镜专利通过了授权，专利名为光波导和AR眼镜”。从专利图我们可以看出，这款眼镜一共有6层结构，通过增加防窥层的方式，提高AR眼镜的安全性与用户体验。这款眼镜在光栅层中设置了多个凸起的光栅单元，相邻的两个光栅单元之间有可以透光的部分，在防窥的同时不影响使用。这两年以来，元宇宙”概念升温。在脸书更名并all in元宇宙之后，微软公司董事长、CEO萨提亚纳德拉也宣布了微软进军元宇宙的计划，并表示将于2022年发布Mesh For Teams 虚拟平台。他认为，元宇宙跨越了物理和数字世界，将人、物、场在商业和消费?
先是中国第一个进入元宇宙时代的媒体集团Meta Media超媒体控股，打造了个叫Meta ZiWU的项目，还请了建筑圈著名的马岩松，在百度元宇宙希壤里设计了一栋楼...国外布局已经很深入了，如开发虚幻引擎的Epic Games融资十亿美元进军元宇宙、“元宇宙第一股”Roblox已经上市、英伟达开发Omniverse布局元宇宙开放应用……...尽管尚处于探索阶段，百度希壤已为汽车、营销、文化、艺术、科技等诸多领域数十家品牌提供了一站式的元宇宙服务，其开发者生态也在不断扩大......
类似的尝试，游戏厂商们也没有落后...那么，为什么元宇宙和虚拟人的概念受到厂商热捧?《明日之后》将青蛇虚拟人作为打造废土元宇宙的第一步，他们又是如何考量和布局的?...再生者作为《明日之后》的符号性设定，在未来肯定也会在游戏中占有更多的篇幅，因此哪怕在版本结束之后，青蛇这个虚拟人的存在仍然有价值...或许在未来，青蛇还会更新更多有关《明日之后》世界观中的故事，引出更多废土元宇宙的虚拟角色...而如果《明日之后》率先建立起“废土元宇宙”，其用户吸引力和品类拓展能力，也是不言而喻的......
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