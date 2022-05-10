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淘宝元宇宙商标被驳回

2022-05-10 11:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:天眼查App显示，4月16日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册的“淘宝元宇宙”“阿里元宇宙”商标，流程状态均变更为“驳回通知发文”。

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据了解，此前腾讯、网易旗下的注册的元宇宙商标也遭到了驳回。

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