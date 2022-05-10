淘宝元宇宙商标被驳回

近日，小米的一项防窥AR眼镜专利通过了授权，专利名为光波导和AR眼镜”。从专利图我们可以看出，这款眼镜一共有6层结构，通过增加防窥层的方式，提高AR眼镜的安全性与用户体验。这款眼镜在光栅层中设置了多个凸起的光栅单元，相邻的两个光栅单元之间有可以透光的部分，在防窥的同时不影响使用。这两年以来，元宇宙”概念升温。在脸书更名并all in元宇宙之后，微软公司董事长、CEO萨提亚纳德拉也宣布了微软进军元宇宙的计划，并表示将于2022年发布Mesh For Teams 虚拟平台。他认为，元宇宙跨越了物理和数字世界，将人、物、场在商业和消费?