苹果和谷歌抗议澳大利亚提议的反垄断改革

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:苹果已正式告知澳大利亚当局，它对提出的App Store反垄断结论严重担”，而谷歌则表示它们可能会造成意外伤害。

在审查了应用商店政策，然后考虑立法开放这些商店之后，澳大利亚竞争和消费者委员会发布了一份关于该主题的讨论文件。那篇ACCC论文于2月发表，而苹果和谷歌的回应是在 4 月初提交的，但它们直到现在才被公开披露。

苹果表示，它自己“对提议的监管改革的实施表示严重担忧”，包括它认为 ACCC 正试图改革不存在的问题。

该文件进一步称，这些改革“将迫使苹果重新设计iPhone”，其方式“最终只会使少数强大的开发者受益，他们的主要目标是取消App Store对消费者的保护”。

“苹果感到困惑的是，竞争和消费者保护机构会优先考虑缺乏有力证据的所谓竞争问题，而不是他们每天经历的对用户的明显和严重损害，”它继续说道。

微软也在其自己的完整文件中支持ACCC 。微软表示，根据其经验，苹果和谷歌的政策“要么完全阻止我们向移动用户提供有竞争力的云游戏流媒体应用，要么限制使用替代应用内购买支付处理系统等服务。”

预计澳大利亚竞争和消费者委员会将在 2022 年 9 月末向政府提出建议。

（举报）