首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果和谷歌抗议澳大利亚提议的反垄断改革

2022-05-10 11:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:苹果已正式告知澳大利亚当局，它对提出的App Store反垄断结论严重担”，而谷歌则表示它们可能会造成意外伤害。

WhatsApp

在审查了应用商店政策，然后考虑立法开放这些商店之后，澳大利亚竞争和消费者委员会发布了一份关于该主题的讨论文件。那篇ACCC论文于2月发表，而苹果和谷歌的回应是在 4 月初提交的，但它们直到现在才被公开披露。

苹果表示，它自己“对提议的监管改革的实施表示严重担忧”，包括它认为 ACCC 正试图改革不存在的问题。

该文件进一步称，这些改革“将迫使苹果重新设计iPhone”，其方式“最终只会使少数强大的开发者受益，他们的主要目标是取消App Store对消费者的保护”。

“苹果感到困惑的是，竞争和消费者保护机构会优先考虑缺乏有力证据的所谓竞争问题，而不是他们每天经历的对用户的明显和严重损害，”它继续说道。

微软也在其自己的完整文件中支持ACCC 。微软表示，根据其经验，苹果和谷歌的政策“要么完全阻止我们向移动用户提供有竞争力的云游戏流媒体应用，要么限制使用替代应用内购买支付处理系统等服务。”

预计澳大利亚竞争和消费者委员会将在 2022 年 9 月末向政府提出建议。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元 企业首购最高获赠300元京东卡

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 苹果将在澳大利亚拍摄《大都会》 将创造近4000个就业机会

    据AppleInsider报道，即将上映的Apple TV+ 剧集《大都会》（Metropolis）将在澳大利亚维多利亚州拍摄，预计将为该地区带来近4000个就业机会，并利用该地区新的“曼达洛人”式LED演播室...这部由八部分组成的科幻剧由NBC环球公司为苹果公司制作，与该工作室的许多作品一样，现在将在澳大利亚拍摄...据Deadline报道，该剧预计将在维多利亚州创造近4000个就业机会...《大都会》是继广受好评的 《基地》之后的第二部Apple TV+科幻作品...

    ​大都会 ​基地 ​曼达洛人

  • Facebook被指故意在澳大利亚制造混乱 以影响新闻内容法

    《华尔街日报》周四的一份新报告显示，Facebook的内部信息赞扬了一些团队采取了看似强硬的策略，其关闭了一些澳大利亚政府部门的网页，包括紧急服务和慈善机构。据报道，这一切都发生在该国正在考虑一项新的法律，要求Google和Facebook等公司为其平台上发布的新闻付费。该报告包括一名举报人发送给澳大利亚和美国当局的文件，详细说明了一年前Facebook在澳大利亚开始禁止其平台上的新闻时，如何没有遵循改变其功能的标准流程。Facebook当时说，它的行动是为了避免潜在的诉讼。但举报人指责该公司试图通过施加“最大的谈判筹码”来影响澳大

    ​华尔街日报 ​meta ​脸书

  • 苹果对审议中的日本应用商店反垄断法律发出反对意见

    日本政府表示，它正在考虑制定新的法规，以确保App Store的公平竞争，而苹果否认其做法限制了竞争对手。苹果的应用程序商店已经受到日本监管机构的审查，它和Google都在2021年成为该国反垄断调查的对象。日本政府已经公布了一份临时报告，认为苹果和Google的主导地位会影响到应用程序开发人员和其他相关业务。日本数字市场竞争委员会的报告建议考虑立法，限制苹果和Google实质性改变市场条件的能力。"确保各实体的创新并为消费者提供选择的机会是很重要的，"日本内阁官房长官兼理事会主席松野博一说。苹果对此迅速作出回应：&qu

    ​苹果 ​Google ​苹果日本

  • 美国科技反垄断为何雷声大、雨点小？

    2010- 21 年，美国众议院司法委员会对除了Microsoft之外的“四巨头”进行了反垄断调查，并于 2021 年 6 月推出了六个针对科技巨头的反垄断法案...2021 年 6 月，作为长达两年的针对科技巨头的调查的阶段性成果，美国众议院司法委员会发布了六项反垄断立法草案...从司法的角度看，许多联邦法官可能也并不认为科技巨头构成了对美国市场经济的严重威胁，不相信这样的诉讼有多高的社会意义......

    ​反垄断 ​美国科技巨头 ​反垄断调查

  • 苹果未来数周或将面临欧盟反垄断指控：Spotify投诉引发

    据路透社报道，苹果公司将在欧盟面临额外的反垄断指控，该指控与Spotify的投诉引发的音乐流媒体调查有关...这些指控是欧盟委员会对Spotify在音乐流媒体市场上的反竞争行为指控的持续调查的一部分，并表明欧盟正在加强对苹果公司的起诉，因为整个地区对大型科技公司的审查越来越严格...2019年，Spotify向欧盟委员会提出申诉，指控苹果公司执行的应用程序商店规则「故意限制选择，并以牺牲用户体验为代价扼杀创新」，指责该公司「既充当玩家又充当裁判，故意使其他应用程序开发商处于不利地位」...

    ​苹果公司 ​路透社 ​spotify

  • 欧盟称将正式指控苹果Apple Pay违反反垄断法的行为

    据报道，欧盟称将正式指控苹果公司违反欧盟反垄断法，因为Apple Pay是唯一被允许使用该公司支付系统的服务。最早从2019年开始，Apple Pay就一直受到欧盟的审查，但一份新的报告称，下周也就是2022年5月，欧盟反垄断官员们预计将为此事正式指控苹果。据《金融时报》报道，欧盟调查人员将宣布与iPhone的NFC能力有关的指控，以及苹果公司拒绝允许第三方支付系统使用该功能的行为。该出版物称，其消息来源称调查人员打算很快采取行动，但视情况，宣布发起指控的时间可能还会推迟。无论何时宣布，如果指控成立，苹果可能面临高达其全球营业额10

    ​苹果 ​iphone ​欧盟

  • Coinbase CEO指出苹果App Store政策的潜在反垄断问题

    Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 近日指出 ——苹果 App Store 政策阻碍了该公司的产品路线图，抨击这家 iPhone 制造商禁止了其应用程序功能、且对加密货币行业极不友好。“到目前为止，苹果一直没有真正很好地处理加密货币问题，并在实质上阻碍了我们希望在 App 中提供的一系列功能 —— 该公司就是这么拦着你，因而涉及潜在的反垄断问题”。资料图（来自：Coinbase 官网）本月早些时候，Brain Armstrong 在访问印度期间录制了一期 Superteam 播客节目，并于本周正式播出。作为一家上市公司的联合创始人，其讨论了苹果在行业内的影?

    ​iphone ​coinbase ​苹果appstore

  • 莫斯科一家法院驳回了苹果公司的反垄断调查司法审查上诉

    在苹果公司的上诉被驳回后，俄罗斯联邦反垄断局已获准开始对App Store进行反垄断调查。由于苹果公司要求重新审查俄罗斯机构的调查理由的上诉被驳回，反垄断案件将向前推进。如果被认定犯有垄断行为，苹果可能面临基于其在俄罗斯收入总额的按比例罚款。反垄断诉讼的威胁是在苹果阻止开发者将用户链接到外部支付选项，或"转向"的前提下开始的。苹果公司被要求在2021年9月前遵守这一要求，并在10月提起了诉讼。然而，该诉讼是在苹果公司从应用商店规则中删除其反转向条款后仅几天发起的。随后，苹果向法院提出上诉，要求对反垄断监管机构的警

    ​iphone ​苹果公司 ​集体诉讼

  • Meta在德国被纳入指定名单 将面临更严格的多年反垄断监管

    继2021年德国数字竞争规则更新后，Facebook的改名母公司Meta成为下一个被确认受德国特别竞争滥用管制制度约束的科技巨头，正如法律文本所说，该规则专注于大型数字公司，被认为对"整个市场的竞争具有极其重要的意义"。该指定有效期为五年，法律授权监管机构联邦卡特尔办公室（FCO）采取更快的行动，通过施加旨在纠正反垄断滥用的运营条件，应对与Meta公司业务相关的竞争问题。 FCO称，Meta公司没有寻求对该指定进行上诉--Meta公司证实了这一点。但这家社交媒体巨头它不同意一些调查结果，比如它在私人社交网络市场上占主导地位的叙述，Met

    ​Google ​法律 ​meta

  • 客户投诉微软云合同，公司可能面临反垄断“搭售”指控

    微软似乎躲过了主流的反垄断审查，而这种审查一直困扰着Google、亚马逊和Facebook等科技公司，但随着客户对2019年合同变更的投诉量增加，这种情况可能很快就要结束了。根据彭博社的一份报告，目前的微软客户正在对该公司处理其产品许可以跟竞争平台互操作的方式提出担忧。早在2019年，微软做出了一个令人挠头的决定--全面改革其著名的Windows和Office平台的许可进而全面提高了客户的价格。然而现在已经非常明显，此举可以说是一个烟幕，为继续使用Azure平台而不是竞争对手的现有客户注入“折扣”。这家公司没有简单地提高选择使用微软平台

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM