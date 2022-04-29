激战2八周年狂欢盛典活动地址 8周年狂欢优惠活动入口

激战2在这次五一节的时候推出了八周年狂欢盛典的活动，很多玩家还不清楚到底活动的地址在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
激战2八周年狂欢盛典活动地址
活动时间：2022.04.29-05.2623:59:59
1、周年迎锦鲤
4月29日至5月26日，每日0点可获得1次当天可用的抽奖机会，有机会抽取游戏顶级传奇装备。
2、周年签到礼
每日游戏在线30分钟可自动累积一天签到天数，每期累积5天可领取对应坐骑皮肤奖励。
3、动态挑战礼
《激战2》世界动态1史诗剧情全新开启，完成第一章【霜炎之战】史诗章节对应成就，领取周年盛典奖励。
2022年5月26日23点59分前完成世界动态1【霜炎之战】章节对应成就可领取页面奖励
4、消费得返利
活动期间，通过网页商城、活动进行消费，可获得额外满额奖励（购买DLC、购买宝石不参与本活动）。
注:每期达成对应消费目标，即可领取当期奖励，部分道具活动期间只能领取一次。
活动规则：
1、活动参与时间:2022年4月29日-5月26日23点59分;
2、【周年迎锦鲤】活动，玩家每日0点将获得一次锦鲤抽奖机会，抽奖次数限当天使用，无法累积。
3、【周年签到礼】期间，每日在线30分钟可自动累积一天签到天数，每期累积5天签到天数可领取当期皮肤奖励
4、活动开启前已完成【动态挑战礼】对应成就的玩家，活动开启后同样可以领取对应奖励。
5、【动态挑战礼】活动数据统计可能存在延迟，游戏内完成成就后，请耐心等待数据统计。
6、购买DLC、购买宝石无法参与【消费得返利】活动;对应期数时间内产生的消费仅参与对应期活动。兑换券可兑换道具图仅供参考，实际以游戏内道具为准。
7、活动奖励领取截止时间2022年6月1日23点59分。
8、此活动仅限战火互娱、WeGame、顺网、飞火、心游、易乐玩账号参与。
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