全球速卖通更新订单上网率规则 特殊类目补差价链接不考核

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:4 月 28 日，全球速卖通更新订单上网率规则，该规则将于 5 月 6 日起正式执行生效。在 24 小时/ 48 小时/ 72 小时/ 5 天上网率指标描述上，分子指的是过去 30 天，全部发货且（物流上网时间-支付成功（风控审核成功））时间小于等于 24 小时/ 48 小时/ 72 小时/ 5 天的订单数；

分母指过去 30 天，支付成功（风控审核成功）的订单数-成功取消/超期取消订单数; 统一美西时间计算，考虑物流上网时间反馈延迟情况，统一会预留 7 天。

此外，统计时间均为自然日，考虑以下特殊性，对部分时间在统计时进行剔除。大陆发货订单，计算有效时间为周一到周六，周日、劳动假期、国庆假期、春节假期不统计进 24 小时/ 48 小时/ 72 小时/ 5 天中；

香港仓发货订单，计算有效时间为周一到周五，周六、周日、劳动假期、国庆假期、春节假期不统计进 24 小时/ 48 小时/ 72 小时/ 5 天中；海外仓发货订单，计算有效时间为周一到周五，周六、周日、各国海外假期不统计进 24 小时/ 48 小时/ 72 小时/ 5 天中。

在上网率指标考核订单范围上，平台综合考虑商家经营、物流揽收发货情况，对以下场景订单暂不考核：

1、定制属性订单是指发货期> 7 天的订单暂不考核；预计 5 月份平台将发布速卖通定制属性类目调整公告

2、特殊类目补差价链接不考核

3、特殊商品（如大件，液体粉末等），卖家通过自定义发货的订单暂不考核

4、海外仓线路中，卖家使用非菜鸟官方仓线路、或非平台直连轨迹数据的海外线路，产生的订单暂不考核。

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