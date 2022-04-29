特斯拉召回部分Model 3

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:据市场监管总局消息，日前，特斯拉向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自 2022 年 4 月 29 日起，召回生产日期在 2019 年 1 月 12 日至 2022 年 3 月 25 日期间的部分进口和国产Model3 高性能版电动汽车，共计 14684 辆（其中进口汽车 1850 辆，国产汽车 12834 辆）。

市场监管总局表示，由于软件原因，本次召回范围内的车辆在赛道模式下，中央触摸显示屏中的车速区域仅显示车速数值，缺少速度单位（KM/H）。车辆在赛道模式下行驶时，上述情况可能影响驾驶员对车速信息的正确理解，极端情况下会增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

据悉，特斯拉将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级至2022. 12 或后续版本软件，升级后的车辆在赛道模式下将显示速度单位（KM/H），用户无需到店即可完成软件升级。对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。

市场监管总局提醒，车辆召回实施前，用户使用赛道模式时应谨慎驾驶车辆；并在收到召回软件更新通知后，尽快升级车辆软件。特斯拉将以有效方式通知相关车主，安排召回事宜。

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