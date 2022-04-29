英雄联盟欢度五一假期活动汇总 2022欢度假期活动一览

马上就要五一劳动节了，英雄联盟官方在最近发布了最新的欢度五一假期的活动，很多玩家还不清楚有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。
亲爱的召唤师:
以下是英雄联盟即将上线的活动，让我们一起在峡谷中激战，欢度假期。
活动一:159个英雄免费体验
活动时间:4月29日17:00—5月4日23:59
包含模式:召唤师峡谷匹配，人机
活动二:全区开启2倍经验加成
活动时间:4月29日17:00—5月4日23:59
活动三:日月之蚀（2022）挑战任务开启
日月之蚀（2022）系列新皮肤将于4月29日上线，同时上线的还有魔法引擎里程碑。召唤师们也迎来新的挑战任务，一起完成任务，赢取丰富奖励。
具体请参考:点击查看详情
活动时间:4月29日12:00—5月13日23:59
活动入口:游戏客户端——右下角任务中心
游戏任务和奖励一览:
任务名称
完成条件
任务奖励
日月之蚀
获得150分:通过对局的游戏时长来赢取积分
日月之蚀（2022）魔法引擎:1
日月之蚀（2022）福袋:1
寻找我们黯淡无光的英雄
完成一场匹配对局
橙色精粹:920
干掉一个吞日者?那会让你付出代价的
在多局游戏内累计获取30000金币
蓝色精粹:250
一个失落年代的武器
单局视野得分达到35或以上
海克斯钥匙:1
野兽驾驭者的试炼
在一场对局中，团队击杀4只史诗级野怪
海克斯宝箱:1
空月之骑士
在一场对局中参与12次击杀
或
赢得1场对局且对面有【亚托克斯】
海克斯宝箱:1
海克斯钥匙:1
她必须被阻止
赢得一场对局且这场对局中己方有【希维尔】、【赛娜】或【瑟庄妮】
或
获得500分:通过对局的游戏时长来赢取积分
杰作宝箱:1
海克斯钥匙:1
附:部分奖励图:
日月之蚀（2022）魔法引擎
日月之蚀（2022）福袋
杰作宝箱
特殊任务:10个神话精萃
在杰作宝箱里程碑上线时，开启25个杰作宝箱里程碑奖励5个神话精萃，这个数量比设计预期稍低。在上线1天后将25个杰作宝箱里程碑奖励紧急修正为10个神话精萃，并为之前开启的召唤师补发了对应的神话精萃
为表达歉意，所有召唤师在12.8版本期间将收到1个mission任务，完成后奖励10个神话精萃。
活动时间:4月29日12:00—5月13日23:59
活动入口:游戏客户端——右下角任务中心
任务条件:完成1场游戏对局（仅限系统匹配到的PVP对局）
任务奖励:神话精粹:10
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