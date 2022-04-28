售价2488元起！华为WATCH GT 3 Pro系列发布 支持自由潜水模式

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:在华为今天召开的发布会上，Watch GT家族的新成员Watch GT3Pro正式发布，并有华为WATCH GT3Pro钛金属版、华为WATCH GT3Pro陶瓷版两种款式，售价2488元起。

在设计上，华为WATCH GT3Pro钛金属版配有钛金属表壳，蓝宝石玻璃镜片以及陶瓷后壳，搭载1.43英寸AMOLED高清彩屏，分辨率为466*466，采用自有专利的隐形蝴蝶扣设计。

华为WATCH GT3Pro陶瓷版则采用陶瓷机身设计，配备蓝宝石玻璃镜面，搭载1.32英寸AMOLED高清彩屏，分辨率为466*466。

在功能方面，华为WatchGT3Pro支持ECG心电分析，基于中国医促会发起的血管健康研究，可支持动脉硬化风险筛查，实现居家主动血管健康管理。

值得一提的是，Watch GT3Pro符合EN13319潜水设备工程标准，能够支持最大深度30米的自由潜水运动。这款手表支持自由潜水运动模式，能够实时记录用户的潜水数据，并能够根据用户需求个性化进行提醒告警以及科学闭气训练。

续航上，华为WATCH GT3Pro钛金属版典型场景续航可达14天，华为WATCH GT3Pro陶瓷版典型场景续航可达7天，手表支持无线充电，10分钟即可充电25%。

其他方面，Watch GT3Pro还拥有高尔夫球场运动模式，并在心率、血氧、睡眠、呼吸健康、压力、女性生理周期等健康管理方面也有出色的表现。另外，还支持音乐播放、遥控拍照、信息提醒、天气、闹钟、秒表、计时器、手电筒、找手机、NFC交通卡/电子银行卡/门禁卡等。

售价方面，华为WATCH GT3Pro钛金属版售价2488元起、华为WATCH GT3Pro陶瓷版售价2988元起，将于5月6日正式开售。

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