EDG冠军皮肤多少钱 EDG冠军皮肤价格详情

英雄联盟在最近上线了EDG的冠军战队皮肤，很多玩家还不清楚这个冠军皮肤多少钱，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

“银龙重铸之日，骑士归来之时!”，去年11月，这条特殊的弹幕曾经在各大转播2021全球总决赛的直播平台刷屏。感谢EDG战队，在淘汰赛阶段以顽强不屈的战斗，为LPL赛区和广大粉丝赢得全球总决赛冠军的荣誉。

EDG冠军战队皮肤即将于12.9版本上线，其中【EDG不破不立 大礼包】将在2022年4月28日率先开启预售。

EDG冠军战队皮肤

以下皮肤、图标和礼包道具预计于12.9版本期间上线，具体上线时间敬请留意官网公告。

【EDG 格雷福斯】售价:7900点券

【EDG 格雷福斯 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）

（选手签名载入界面）

（选手签名图标）

【EDG 佛耶戈】售价:7900点券

【EDG 佛耶戈 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）

（选手签名载入界面）

（选手签名图标）

【EDG 佐伊】售价:7900点券

【EDG 佐伊 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）

（选手签名载入界面）

（选手签名图标）

【EDG 厄斐琉斯】售价:7900点券

【EDG 厄斐琉斯 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）

（选手签名载入界面）

（选手签名图标）

【EDG 悠米】售价:7900点券

【EDG 悠米 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）

（选手签名载入界面）

（选手签名图标）

6.6折!EDG不破不立 大礼包

不破不立，是为破军!

【EDG 不破不立 大礼包】

售价:45870点券（6.6折）

礼包包含:

●5款EDG冠军战队签名版皮肤，价格:11900点券/款

●5款EDG冠军战队皮肤【破军】炫彩，价格:2000点券/款

预售阶段:2022年4月28日10:00-2022年5月11日23:59

参与预售将额外获赠【EDG全球总决赛冠军 图标】

注:该图标将于12.9版本皮肤上架后于商城出售，价格:1150点券或1600蓝色精萃

所有预购及预购附赠道具将于12.9版本期间陆续到账，预计2022年5月13日开始发货。

12.9版本皮肤正式上架后，召唤师仍可在商城购买“不破不立”大礼包，不再附赠图标。

冠军荣耀宝箱活动

活动内容:

完成初始任务（一星任务）即可解锁“冠军荣耀宝箱”，完成二星、三星、四星、五星任务可以将宝箱提升到对应星级，最高五星。开启“冠军荣耀宝箱”可在宝箱星级对应的奖池里获得1款奖池内未解锁的皮肤。奖池品质跟随星级逐级提升，五星奖池内将全部为限定皮肤。

活动时间:

预计于12.9版本期间开启，敬请期待官网公告。

任务奖励:

一星任务——解锁【EDG全球总决赛冠军 图标】，并在活动期间登录过一次掌上英雄联盟

完成一星任务即可解锁“冠军荣耀宝箱”，提升宝箱星级可提升宝箱奖池，最高五星宝箱必得1款限定皮肤。

二星任务——完成以下三个条件中的任一个即可完成任务

（1）解锁任意一款EDG冠军战队皮肤

（2）活动期间内赢得5场PVP模式的胜利(召唤师峡谷/大乱斗/轮换模式/云顶之弈)

（3）待活动正式上线后公布

三星任务——解锁任意1款 EDG签名版冠军皮肤，并分享活动。

完成三星任务还可在活动页面领取炫彩皮肤:冠军掠夺者 卡兹克 Edward Gaming 炫彩（若已拥有则可在炫彩奖池内获得一款随机炫彩皮肤，优先获得未解锁的炫彩）

（冠军掠夺者 卡兹克 Edward Gaming）

四星任务——解锁任意3款EDG签名版冠军皮肤

提升宝箱奖池同时，可额外解锁【EDG全球总决赛冠军 黄金版图标】

五星任务——解锁EDG不破不立冠军皮肤大礼包

英雄联盟运营团队

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