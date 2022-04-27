EDG冠军皮肤多少钱 EDG冠军皮肤价格详情

英雄联盟在最近上线了EDG的冠军战队皮肤，很多玩家还不清楚这个冠军皮肤多少钱，下面就来为大家详细的介绍一下。
亲爱的召唤师:
“银龙重铸之日，骑士归来之时!”，去年11月，这条特殊的弹幕曾经在各大转播2021全球总决赛的直播平台刷屏。感谢EDG战队，在淘汰赛阶段以顽强不屈的战斗，为LPL赛区和广大粉丝赢得全球总决赛冠军的荣誉。
EDG冠军战队皮肤即将于12.9版本上线，其中【EDG不破不立 大礼包】将在2022年4月28日率先开启预售。
EDG冠军战队皮肤
以下皮肤、图标和礼包道具预计于12.9版本期间上线，具体上线时间敬请留意官网公告。
【EDG 格雷福斯】售价:7900点券
【EDG 格雷福斯 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）
（选手签名载入界面）
（选手签名图标）
【EDG 佛耶戈】售价:7900点券
【EDG 佛耶戈 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）
（选手签名载入界面）
（选手签名图标）
【EDG 佐伊】售价:7900点券
【EDG 佐伊 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）
（选手签名载入界面）
（选手签名图标）
【EDG 厄斐琉斯】售价:7900点券
【EDG 厄斐琉斯 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）
（选手签名载入界面）
（选手签名图标）
【EDG 悠米】售价:7900点券
【EDG 悠米 签名版】:11900点券，礼包包含:皮肤+签名图标（含载入界面选手签名）
（选手签名载入界面）
（选手签名图标）
6.6折!EDG不破不立 大礼包
不破不立，是为破军!
【EDG 不破不立 大礼包】
售价:45870点券（6.6折）
礼包包含:
●5款EDG冠军战队签名版皮肤，价格:11900点券/款
●5款EDG冠军战队皮肤【破军】炫彩，价格:2000点券/款
预售阶段:2022年4月28日10:00-2022年5月11日23:59
参与预售将额外获赠【EDG全球总决赛冠军 图标】
注:该图标将于12.9版本皮肤上架后于商城出售，价格:1150点券或1600蓝色精萃
所有预购及预购附赠道具将于12.9版本期间陆续到账，预计2022年5月13日开始发货。
12.9版本皮肤正式上架后，召唤师仍可在商城购买“不破不立”大礼包，不再附赠图标。
冠军荣耀宝箱活动
活动内容:
完成初始任务（一星任务）即可解锁“冠军荣耀宝箱”，完成二星、三星、四星、五星任务可以将宝箱提升到对应星级，最高五星。开启“冠军荣耀宝箱”可在宝箱星级对应的奖池里获得1款奖池内未解锁的皮肤。奖池品质跟随星级逐级提升，五星奖池内将全部为限定皮肤。
活动时间:
预计于12.9版本期间开启，敬请期待官网公告。
任务奖励:
一星任务——解锁【EDG全球总决赛冠军 图标】，并在活动期间登录过一次掌上英雄联盟
完成一星任务即可解锁“冠军荣耀宝箱”，提升宝箱星级可提升宝箱奖池，最高五星宝箱必得1款限定皮肤。
二星任务——完成以下三个条件中的任一个即可完成任务
（1）解锁任意一款EDG冠军战队皮肤
（2）活动期间内赢得5场PVP模式的胜利(召唤师峡谷/大乱斗/轮换模式/云顶之弈)
（3）待活动正式上线后公布
三星任务——解锁任意1款 EDG签名版冠军皮肤，并分享活动。
完成三星任务还可在活动页面领取炫彩皮肤:冠军掠夺者 卡兹克 Edward Gaming 炫彩（若已拥有则可在炫彩奖池内获得一款随机炫彩皮肤，优先获得未解锁的炫彩）
（冠军掠夺者 卡兹克 Edward Gaming）
四星任务——解锁任意3款EDG签名版冠军皮肤
提升宝箱奖池同时，可额外解锁【EDG全球总决赛冠军 黄金版图标】
五星任务——解锁EDG不破不立冠军皮肤大礼包
英雄联盟运营团队
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