苹果或被迫推迟新款 iPhone 14 系列的发布

据DIGITIMES消息称，物流方面受阻将导致苹果的零部件制造商和设备组装商的产能受限，这将严重打击苹果，可能会被迫推迟新款iPhone14 系列的发布。
iPhone 14 系列按惯例将于今年 9 月发布，除了此系列型号会升级处理器、采用「感叹号」的前置镜头设计外，最近更传出将有一个全新的紫色推出用于iPhone 14 、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max 以及iPhone 14 Pro Max中。
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在 iPhone 13 推出之后 iPhone 12 Pro 和 iPhone XR 宣布停产，而最新消息称苹果在推出 iPhone 14 系列之后会停产 iPhone 11...苹果曾在 2020 年停产了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款 iPhone 11 机型...
根据AppleTrack分享的一个未经证实的消息来源，iPhone14 系列将有更新的颜色选择，包括一个全新的紫色，并采用新的True Tone闪光灯设计...iPhone14 和iPhone14Max将有黑色、白色、蓝色、红色和紫色，而iPhone14Pro和iPhone14Pro Max将有石墨色、金色、银色和紫色...
鉴于苹果在去年4月中旬的更新中推出了紫色的iPhone12和iPhone12mini，得到了用户的积极响应，而且24英寸的iMac、第六代iPad mini和第五代iPad Air都有紫色的选择，因此iPhone14和iPhone14Pro的紫色选择似乎是合理的...总的来说，iPhone14和iPhone14Pro的颜色选择可能看起来与iPhone12、iPhone12Pro、iPhone13和iPhone13Pro的颜色相当相似，其最重要的是引入了一个全新的紫色......
据phoneArena报道，苹果在去年推出iPhone13后停产了iPhone12Pro和iPhone XR，而一份新报告称，该公司在9月宣布iPhone14系列后可能会停产iPhone11...苹果曾在2020年停产了iPhone11Pro、iPhone11Pro Max、iPhone8和iPhone8Plus，现在，它正在考虑逐步淘汰剩余的两款iPhone11...苹果公司在发布iPhone14后可能会将其价格降至599美元......
卫星连接将使 iPhone 能够通过卫星网络向紧急联系人发送短信息，而无需通过运营商...苹果的卫星功能可「通过联系人发送紧急信息」，让用户在没有手机信号的情况下，通过卫星网络向紧急服务和联系人发送简短的文本信息...
之前有消息称，iPhone 14和iPhone 14 Max将有黑色、白色、蓝色、红色和紫色，而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max据称将有石墨色、金色、银色和紫色...现在就有达人送出了iPhone 14系列紫色的模样，看起来还是很诱人的，不知道是否符合大家的胃口？目前 iPhone 系列的颜色如下：...而最新消息称 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 会有白色、黑色、蓝色、红色和紫色这 5 种颜色......
近日有爆料显示，有行业消息人士透露称该机可能没办法如期与大家见面了...该业内人士表示，目前苹果的多个供应商的工厂都被迫停工，或者是受限减产，这将很可能导致即将投入生产的iPhone 14系列无法按时交货...除此之外，新机必然还将在性能、影像等方面进行全方位升级，不过仅有Pro版才会使用A16，标准版的iPhone 14依然将使用A15芯片...
知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）之前说，苹果可能在2024年推出其第一款真全屏智能手机，也就是彻底去掉刘海，前置镜头合面部识别等装置放在屏幕下方...按照供应链的说法，苹果在2024年采用显示屏下的Face ID的路线图，而当前的硬件和软件限制也可能是苹果致力于完善屏下技术的一个因素...但苹果在发布会前不会透露任何信息，目前这些还都是只是猜测...有供应链消息人士表示，在2024年，高端 iPhone 将采用一个屏下显示前置摄像头和面部识别装置...
iPhone 14 可能无缘潜望式变焦镜头...而传说中的 2022 款入门 iPhone 智能机，据说会被称作 iPhone 14 / 14 Max...iPhone 14 机型将保持后置双摄，而 iPhone 14 Pro / Pro Max 将拥有包括长焦镜头在内的后置三摄，且其变焦能力至少会不逊于 iPhone 13 Pro...此外分析师注意到高端 Pro 机型将迎来 48MP 广角相机升级，且苹果有望于明年的 iPhone 15 Pro 产品线上引入支持 5X 光变的潜望式镜头......
根据分析师 Jeff Pu 的报告，iPhone14已经正式进入工程验证阶段，这意味着 iPhone14的主要功能已经确定，不会增加新功能了...预计 iPhone14Pro 和 iPhone14Pro Max 将搭载 A16芯片，A16芯片的尺寸比 A15更大，而且会使用台积电4nm 工艺...
8GB+256GB 9999元、8GB+512GB 11499元、12GB+512GB典藏版12999元...SE43 1699元、SE55 2199元、SE55 Pro 2599元、SE65 3199元、SE65 Pro 3599元....
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