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苹果或被迫推迟新款 iPhone 14 系列的发布

2022-04-26 17:20 · 稿源：站长之家

据DIGITIMES消息称，物流方面受阻将导致苹果的零部件制造商和设备组装商的产能受限，这将严重打击苹果，可能会被迫推迟新款iPhone14 系列的发布。

iPhone 14 系列按惯例将于今年 9 月发布，除了此系列型号会升级处理器、采用「感叹号」的前置镜头设计外，最近更传出将有一个全新的紫色推出用于iPhone 14 、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max 以及iPhone 14 Pro Max中。

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