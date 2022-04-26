2022年抖音618好物节活动招商规则公布 跨店满减、任务赛活动来袭

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:今日，抖音 618 好物节活动招商规则正式公布。本次活动以“红包拆不停，美好无极限”为主题，打造消费者心智，扩大影响力，创造良好的爆发环境。

用户补贴上通过全平台红包，全民参与；内容上通过优质直播间，优质视频内容，抖音商城形成兴趣电商专属特色；商品上精选特色货品进行补贴，为消费者提供实惠。

招商规则对活动节奏、准入条件 、活动玩法等都进行了详细的说明。下面跟站长之家一起来看看吧！

本次活动节奏为：

报名时间： 2022 年 4 月 26 日16:00:00- 2022 年 6 月 18 日23:59:59

活动时间： 2022 年 6 月 1 日00:00:00- 2022 年 6 月 18 日23:59:59

在准入条件方面，规则对商家、创作者全球购商家提报时提出了不同的要求。以创作者提报要求为例，要求：

带货口碑分≥4. 5 分

近 60 天无站外引流违规扣分

近 60 天虚假宣传扣分≤ 4 分

创作者的直播内容及行为须严格遵守《电商创作者管理总则》等平台协议、规则创作者不可分享《【商家—发布违禁商品/信息】实施细则》、《【全球购—发布违禁商品/信息】细则》中所禁止销售的商品

活动玩法方面，包括了好物直播间、巅峰任务赛、全民任务赛、商品种草短视频任务赛、直播间引流短视频任务赛、天天领红包、跨店满减（商家出资）等等。

其中，好物直播间为活动期间平台重点扶持的直播间玩法。平台给各行业符合门槛的头部创作者（包括达人和自播商家）提供运营支持或货品补贴，助力其在大促期间冲刺实现目标跃迁。

活动权益：有机会获得运营扶持或货品补贴；有机会获得 618 好物节活动主会场展示 。

全民任务赛为抖音 618 好物节活动期间每日开播任务玩法，分为商家和达人赛道。报名成功的创作者在活动期间可以通过每日开播带货，完成相应的任务，即有机会获得平台活动权益。

活动权益：有机会获得小店随心推优惠券或千川消返红包奖励。奖励可用于创作者的直播间，奖励的有效期及使用规则以券面信息及相关规则为准。

商品种草短视频任务赛，成功报名的短视频创作者，在任务周期内通过发布带话题#抖音 618 好物节 、并挂购物车的短视频，完成各任务等级目标，即有机会获取获得流量奖励。活动权益：有机会获得不等面额小店随心推优惠券奖励。

跨店满减（商家出资）是平台组织的满减活动玩法，用户在小店平台单个活动店铺或跨店铺交易时符合一定条件即可减免部分交易金额，就用户被减免的部分交易金额，商家并不能因此获得等值的现金收入，即由商家承担让利/补贴。针对参与满减的商品，进行全链路的优惠透传，刺激用户的下单转化。

本次大促满减门槛分为三档，满 99 减15、满 199 减30、满 299 减45，商家提报的商品将绑定三张优惠券，由商家承担让利/补贴，用户凑单达到不同门槛，可使用不同优惠券。

2022 年抖音 618 好物节活动招商规则更多详细内容可点击这里查看。

同时，平台还发布了《2022 年抖音 618 好物节发货及服务调整公告》，对发货时效调整、揽收时效调整、虚假发货判定标准调整、售后时效调整等进行了说明。

618 大促期间，小店平台商家和全球购平台商家可根据自身服务能力选择发货模式：小店平台商家可选择正常发货或延迟发货。全球购平台商家可选择正常发货或预售模式发货。

其中，延迟发货时效（仅限国内商家现货模式）在 2022 年 6 月 1 日0:00:00- 2022 年 6 月 20 日23:59: 59 期间支付的订单，商家可使用平台【延迟发货】工具设置延长发货时间，最长不超过 72 小时。预售模式的预售活动时间和发货时效要求由商家自行设置。

2022 年抖音 618 好物节发货及服务调整公告具体可点击这里查看。

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