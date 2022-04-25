站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:4月24日晚，微信发布《关于开展“清朗·网络暴力专项治理行动”的公告》，微信称平台将积极落实中央网信办关于加强网络暴力治理的工作部署，开展“清朗·网络暴力专项治理行动”，专项主要工作方向如下：

一、建立健全网络暴力识别机制。平台将深入梳理网暴信息治理标准，建立网暴信息样本库，及时识别和过滤不当言论和不良信息，针对网络暴力构建长效治理机制，强化对视频号、公众号环节的巡查力度，通过用户举报、技术审核、人工巡查等方式，及时清理涉网暴信息内容。

二、持续优化用户预警和保护机制。微信高度重视用户的权益保护，根据《微信公众平台运营规范》《微信视频号运营规范》等相关协议规范，从严处置违法违规内容和帐号，针对较易发生网暴的评论及私信场景，强化涉网暴等不当内容过滤，对发布不当言论的用户进行提醒，降低网友受到网络暴力行为侵害的风险。

三、加强警示曝光和引导治理。平台将持续履行主体责任，通过曝光违规案例、警示提醒和正向引导等手段，提升用户网络文明素质，切实推动用户友善评论、理性发声。

微信始终致力于为用户提供安全、绿色的使用环境，在此也呼吁广大网友在网络空间客观理性地表达观点，不发表泄露他人隐私的不当内容，不对他人进行恶意攻击，共同抵制网络暴力行为。同时，也欢迎广大网友积极提供平台内网络暴力违规行为线索，和我们一起维护健康有序的网络生态。

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