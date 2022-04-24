vivo回应造车传闻

是的，最近蔚来李斌在接受采访时就表达了自己造手机的看法...我们同样要看到的是，现在绝大多数的造车一族与造手机一族，仅仅只是遵循着互联网式的逻辑，资本的逻辑来运作，他们之所以会造车抑或是造手机，并不是说他们找到了连接虚拟世界与现实世界的方式和方法，而是说他们看到了资本市场对于造车与造手机的关注，并且通过自身的行动来满足了资本市场的投资需求而已...如果说得再直白一些，就是那些真正缺钱的玩家才会真正去做造车，或者造手机，而对于那些并不缺钱的玩家，则会站在更加深度和长远的角度来看待造车和造手机这件事......