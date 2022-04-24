vivo回应造车传闻

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:今年4月，维沃移动通信有限公司“自动驾驶方法、车载装置、移动装置和车载电子设备”专利公布。
摘要显示，本申请属于通信技术领域，在车载电子设备和移动终端之间处于连接状态的情况下，接收移动终端发送的第一信息控制车载电子设备进行自动驾驶；其中第一信息包括第一驾驶环境信息和第一驾驶信息至少一项。
随后，有消息传出称vivo或将造车。
据时代财经报道，对此，vivo方面表示，将把精力尽量地聚焦在能做好的事情上，专注做手机及周边生态链产品。
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vivo公开自动驾驶方法、车载装置、移动装置和车载电子设备专利...专利摘要显示，本申请属于通信技术领域，在车载电子设备和移动终端之间处于连接状态的情况下，接收移动终端发送的第一信息控制车载电子设备进行自动驾驶...截至华为已公布54个自动驾驶相关专利信息，OPPO共公布两项自动驾驶专利，但其中一项已遭驳回...而在手机厂商都挤入造车赛道时，部分车企却开始造手机，车机和手机共通是打造完美生态的重要机会...2021年9月，吉利汽车宣布进军手机领域，成立星纪时代，并由李书福亲自担任董事长...
财联社消息，美国证劵交易委员会（SEC）当地时间4月21日再将理想汽车、百世集团和贝壳等公司加入预摘牌”名单，这是自3月以来第五批被纳入名单的中概股公司...针对中概股被列入预摘牌名单”一事，理想汽车回应表示，被纳入不等同于美国退市，根据相关法规企业如果连续三年未向美国开放审计底稿才会被限制美股交易...理想汽车称，公司已经在去年完成香港主要上市，两地股票可以互换，美股投资人可随时转换为在香港持有，香港主要上市的上市地位不会受美股相关监管影响（和香港二次上市不同）......
#哈啰换logo了#等上热搜，阅读量超3700万...哈啰出行还声明，没有为难设计，也没有花 200 万设计新logo...用“哈啰”文字代替图形“H”旨在让用户的注意力，聚焦于“Hello”/“哈啰”本身，希望能够更加清晰地展示热情、昂扬又亲切的品牌形象...
是的，最近蔚来李斌在接受采访时就表达了自己造手机的看法...我们同样要看到的是，现在绝大多数的造车一族与造手机一族，仅仅只是遵循着互联网式的逻辑，资本的逻辑来运作，他们之所以会造车抑或是造手机，并不是说他们找到了连接虚拟世界与现实世界的方式和方法，而是说他们看到了资本市场对于造车与造手机的关注，并且通过自身的行动来满足了资本市场的投资需求而已...如果说得再直白一些，就是那些真正缺钱的玩家才会真正去做造车，或者造手机，而对于那些并不缺钱的玩家，则会站在更加深度和长远的角度来看待造车和造手机这件事......
就在刚刚，瑞幸官方发布致歉信称，由于饿了么后台价格配置问题，导致瑞幸椰云套餐价格短时内出现错误，门店受到大量异常订单挤压...据瑞幸于今年 3 月公布的财报显示， 2021 年四季度，瑞幸咖啡营收24. 3 亿元，同比增长80.7%； 2021 年瑞幸咖啡净新开门店数为 1221 家，门店数量同比增长25.4%，截至 2021 年末瑞幸咖啡共有 6024 家门店...由于饿了么后台价格配置问题，导致瑞幸椰云套餐价格短时内出现错误，门店受到大量异常订单挤压......
一则“安徽ETC将停止提供微信支付服务”的消息登上热搜，安徽交通一卡通控股有限公司在公告中表示，鉴于微信支付手续费不断上涨，与腾讯公司积极协商无果后，将停止提供微信支付服务，自3月24日10时起，用户将可以使用支付宝、银联渠道支付相关费用...针对上述情况，腾讯方面回应称，微信支付对于 ETC 行业相关场景收取优惠费率，远低于普遍的微信支付行业费率标准...安徽交通一卡通控股有限公司经营的是 ETC 储值卡业务，微信支付费率调整后与该商户进行了充分沟通且签署了相关协议...
针对被指控王者荣耀设计抄袭绘旅人原创设计图一事，王者荣耀供应商 @全速网络 发布公告，称注意到公司为王者荣耀设计的栏目公告图与其他产品公告图可能存在相似的情况，正紧急调查该设计创作的实际情况，会尽快作出完整说明...《时空中的绘旅人》表示，上次《王者荣耀》就被指控抄袭素材，结果回应称是供应商的问题，那这次也是供应商的问题吗？赚这么多钱建议请个会原创的设计师吧！...
《时空中的绘旅人》指出王者荣耀在 4 月 14 日发布的《英雄调整情报》的海报涉嫌抄袭，并表示：“赚那么多钱请个会原创的设计师，看着都心疼！”...对此，王者荣耀供应商@全速网络发布公告回应称：我司注意到了该页面设计的网络讨论，4月14日我司为王者荣耀设计的栏目公告图与其他产品公告图可能存在相似的情况，本公司正在紧急调查该设计创作的实际情况，会尽快作出完整说明...
4月11日，据国家新闻出版署官网显示，2022年4月首批国产游戏版号下发，共45款国产网络游戏获批...售价方面，12+256GB售价 8999 元、12+512GB售价 9999 元，将于 4 月 22 日上午10: 00 正式开售...昨日晚间，针对骑士收入单日过万的报道，顺丰同城官方回应称，经确认，该顺丰同城骑士共完成 60 笔同城配送订单，系企业用户下单，订单佣金计提总额达10067. 75 元......
事实上，自去年以来，新能源汽车行业掀起了一波抢人热潮，抢夺的重点对象从汽车机械人才变成了软件人才，其中“算法人”成了车企的“香饽饽”，堪称重金难求...例如，蔚来汽车招聘的算法研发工程师，薪水范围就在30K-80K;小鹏汽车的自动驾驶视觉算法资深工程师、自动驾驶软件高级专家的年薪则高达60-80万元;一些公司总监级别的年薪基本都在百万以上...还有更“疯狂”的...热钱也吸引了一批互联网企业，比如百度、小米、360等纷纷下场...早在2015年，新能源汽车行业就曾上演过“抢人大战”，只不过争夺的主角还是传统的汽车人......
4月26日消息，中公教育发布公告称，已收到中国证监会安徽证监局出具的《行政处罚事先告知书》。 因涉嫌未按规定披露关联交易信息披露违法违规，中..
针对伊隆·马斯克（Elon Musk）想要收购更多 Twitter 股份一事，公司 CEO 帕拉格·阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）刚刚向员工做出了一些解释。在周一..
去年快狗打车营收6.61亿元，同比增长24.72%；净亏损8.73亿元，亏损额同比扩大32.67%...按不同业务收入来看，以2021年为例，快狗打车平台服务收入2..
过去几年中，华为不断拓展手机的形态，同时也持续发力智能穿戴、PC、智慧屏、车机等等终端设备，在1+8+N的产品战略下，华为终端云服务HMS同步为不..
2021 年“第二届ISIG中国产业智能大会"在上海隆重举行，竹间智能创始人兼CEO简仁贤和产品及解决方案总监朱从坤作为特约嘉宾出席了这次大会，分别在..
OLAP系统（On-line Analytical Processing ：联机分析处理）面向批量读写数据的操作，不关注事务处理一致性，主要是关注数据的整合以及大数据查询..
国家市场监督管理总局 4 月 25 日表示，已关注到各方面反映的知网涉嫌垄断问题，正在依法开展相关工作...中南财经政法大学九旬退休教授赵德馨状告..
魔兽世界官方在最近公布了最新的蓝贴，即将在4月底和5月初版本对团本等一些内容进行更新，下面就来为大家详细的介绍一下。..
Facebook母公司Meta发布新闻稿宣布，其第一家「元宇宙」实体店将于5月9日在加州Burlingame的园区开业...届时，Meta零售店内会展示其Quest2VR头显、..
对此，年轻人的社交平台Soul携手民警打造别样反诈课堂，以脱口秀、rap的方式为Soul用户进行生动有趣的反诈宣传，在Z世代中引发关注和热议...在Sou..
据不完全统计，字节跳动的对外并购从2014年开始，2017年后进入活跃期，截止到2022年4月，字节跳动在几年时间内，就将54家企业收入囊中，并购数量占..
南海潮起，为天下先。深圳作为广东数字经济发展核心引擎、粤港澳大湾区数字经济发展的第一梯队，以速度著称、以活力闻名，创造着举世瞩目的变革奇..
数据显示， 2021 年，抖音用户观看了5. 1 万亿次娱乐内容，发布了超过6. 5 亿条娱乐内容，点赞了超 1039 亿次娱乐内容...娱乐内容视频数量增速达9..
根据之前的预热，Redmi红米很快又要有一批新机发布了，这次是Note系列，会升级天玑8000处理器，性能小金刚名副不过这次的命名可能有变化，或许不叫..
4月26日，据央视新闻报道，交通运输部表示，五一”假期7座小型客车免费通行全国收费公路...对此，可以在快到免费截至时间前，就近下去一个高速路口..
从美国爱达荷州的一个小小工厂，到产业遍布全球的跨国公司，美乐家用几十年时间走向了世界...美乐家（中国）会不忘初心，始终坚持给中国消费者提供..
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