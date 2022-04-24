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vivo回应造车传闻

2022-04-24 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:今年4月，维沃移动通信有限公司“自动驾驶方法、车载装置、移动装置和车载电子设备”专利公布。

摘要显示，本申请属于通信技术领域，在车载电子设备和移动终端之间处于连接状态的情况下，接收移动终端发送的第一信息控制车载电子设备进行自动驾驶；其中第一信息包括第一驾驶环境信息和第一驾驶信息至少一项。

随后，有消息传出称vivo或将造车。

QQ截图20220424110339.jpg

据时代财经报道，对此，vivo方面表示，将把精力尽量地聚焦在能做好的事情上，专注做手机及周边生态链产品。

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