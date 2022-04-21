抖音开展房产内容治理行动 相关用户需进行房产资质认证

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:今日，抖音官方发布《关于开展房产内容治理行动的通知》称，将全面升级治理未依法取得市场主体登记和相关资质的企业帐号或个人帐号发布的租售房屋服务内容。从即日起，抖音平台将开展房产资质认证工作，认证时间截止至 5 月 31 日。

房产资质认证入口

一、针对企业帐号，平台将通过站内信的形式陆续开放【资质补充入口】，请有发布租售房屋服务内容需求的用户关注站内信通知，根据站内信要求提交相关资质进行补充认证；

二、非企业帐号可通过以下两种途径进行认证：

1.个人帐号可升级为企业帐号，点击请前往【我】-【≡】-【创作者服务中心】-【去认证】进行帐号认证； 2.个人帐号可成为依法取得市场主体登记和相关资质的企业帐号中的员工号，即企业主帐号添加员工号，员工号根据站内信要求提交相关资质。

违规定义

此次治理行动重点整治个人或企业帐号在未依法取得市场主体登记和相关资质前提下，擅自在抖音平台发布如下内容：

发布出售、出租房屋内容或引导房产交易、租赁的信息。

治理场景包括但不限于：

1.用户资料：个性签名、头像、昵称、背景图等； 2.短视频场景：视频内容（包括口播、字幕）、视频封面/话题/评论等。

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