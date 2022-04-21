金铲铲之战4月21日更新维护公告 4.21双人作战玩法更新

金铲铲之战在4月21日开启了更新维护，此次的更新内容主要是双人作战的玩法更新，下面就来为大家详细大家介绍一下金铲铲之战4月21日更新维护公告。

各位弈士们:

欢迎来到《金铲铲之战》2.7a版本——全新【双人作战】玩法!

双人作战，携手同行，为您带来双人模式的全新升级。与搭档一同组队，共享血量携手作战，在关键时刻默契配合战力加倍，记得时刻保持交流共赴胜利~

为持续提升用户体验，我们也进行了大量的优化和修复工作，优化了局内的辅助查看内容，新增个人名片系统、新增小小英雄观战与互动等。

一起来看看本次更新内容吧!

【玩法更新】

双人玩法全新升级【双人作战Beta测试】:双人作战匹配、双人作战排位

共享血量，携手作战——双人作战中队友共享血量，在你们首次降到1血以下（不包括1血）时，血量会被强制锁定在1血一回合，当你们再输掉一场战斗后就会被淘汰。

神兵天降，支援作战——当你战胜了你的对手时，如果你的队友仍在战斗中，则短暂的延迟之后，你剩余的英雄会传送到队友的战场帮助他一起战斗!

默契配合，战力加倍——【忠诚符文】道具可以将一名英雄连带身上的装备一起赠送给队友;【援助武器库】可以让你为队友选择一件合适的装备。良好的沟通可以让你们的实力更加强大!

【平衡性调整】

【双城传说:霓虹之夜】

——海克斯强化调整

【卢登的回声】的伤害会随着当前回合成长。

【卢登的回声 I】:100⇒70/90/110/130

【卢登的回声 II】:150⇒100/125/150/175

【卢登的回声 III】:200⇒140/180/220/260

【电火花】的伤害会随着当前回合成长。

【电火花 I】:60⇒60/75/90/105

【电火花 II】:90⇒85/105/125/145

【电火花 III】:120⇒105/135/165/200

【商品更新】

4月21日版本更新后，参与【相守·翎羽共舞】活动，消耗翎羽币进行抽奖赢取全新小小英雄、攻击特效等专属道具。

小小英雄:【甜心之羽 小小霞】、【甜心之翎 小小洛】、【小小霞】、【小小洛】、【纷披绿映红 小美人鱼】、【银河星神 小美人鱼】。

攻击特效:【爱心之潮】1~3星、【魅力四射】1~3星

头像、表情:霞洛主题头像、表情

头像框:甜心翎羽头像框

【甜心之翎 小小洛】、【甜心之羽 小小霞】

【小小洛】、【小小霞】

【纷披绿映红 小美人鱼1-3星】

【银河星神 小美人鱼1-3星】

全新传送门特效【比翼之心】

同时拥有【甜心之羽 小小霞】和【甜心之翎 小小洛】即可解锁全新传送门特效【比翼之心】!

【推荐活动】

【版本更新礼】4月21日-4月25日，累计登录3天领好礼。

【相知·执手天涯】4月21日8:00起，完成任务获取行动点，协助霞洛探索大陆。免费领霞洛专属表情、快捷语“马上就到”、霓虹之夜徽章盒、翎羽折扣券等奖励。

【相守·翎羽共舞】4月21日版本更新后，参与活动，消耗翎羽币进行抽奖赢取全新小小英雄、攻击特效等专属道具。

【优化与修复】

【系统优化】

全面更新排位赛的段位图标。

游戏内增加了一些辅助功能:在战场上拖拽英雄时，可看到英雄的攻击距离了;英雄的详情弹窗中，增加了站位分类信息;选秀时可查看英雄的详情。以上功能可在“设置-战斗”中选择开启或关闭。

小小英雄观战功能上线，现在你的小小英雄可以在观战时出现在他人的棋盘上，并且可以发送魔法道具与他人进行互动。

个人名片功能上线!在游戏内点击玩家列表中的头像，即可查看名片，迅速了解新朋友!

新增提升等级可获得大量的蓝色宝石，同时加强等级提升的展示。

画面质量设置交互优化，可以预览各画质下游戏内的展现效果。

【双城传说:霓虹之夜】

不会再在同一回合提供3个经济类的海克斯强化选项。

略微的提升了赛娜的技能速度。

食神羁绊增加了新的表现效果。

海克斯强化“林地魅惑”召唤的复制体现在不再能够继承羁绊效果。

优化了英雄艾瑞莉娅释放技能后的落点位置，降低其被集火的概率。

修复了海克斯强化“应急护甲II”提供的护甲、魔抗与描述不一致的问题。

修复了升到9级后再获得海克斯强化“升级咯!”时，升级按钮显示为灰的问题。

修复了转场时我方海克斯强化图标会显示为对方的海克斯强化的问题。

修复了英雄德莱文在攻速非常快时使用技能后会有细微卡顿的问题。

修复了英雄卡兹克在装备增加攻击距离后使用技能后跳跃落点错误的问题。

修复了装备石像鬼石板甲在一些情况下不会及时改变双抗加成的问题。

修复了装备日炎斗篷、日光斗篷、莫雷洛秘典、莫雷洛圣典实际效果少一次的问题。

修复了装备斯塔缇克狂热在一些情况下特效表现错误的问题。

修复了海克斯强化“烟幕弹”在触发时，刺客会无敌一段时间而不是减伤的问题。

修复了泽丽只有第一次攻击会触发“粉碎器”的问题。

修复了“登顶福袋”活动偶现无法点击的缺陷。

修复了1星小小英雄“菜大师”缺少披风的问题。

【时空裂痕】

修复了英雄激流之鳞的技能无法触发莫雷洛秘典的问题;

修复了英雄虚空重炮普攻被龙爪反弹多次和锁蓝时间偏短的问题;

修复了英雄影疾忍的技能范围过长的问题。

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