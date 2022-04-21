王者荣耀4月21日更新维护公告 4.21露娜启示之音上架

王者荣耀在4月21日开启了更新维护，此次的更新内容主要是无限连相关，下面就来为大家详细的介绍一下王者荣耀4月21日更新维护公告。

亲爱的召唤师:

我们计划在2022年4月21日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】4月21日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约68MB，iOS约71MB，建议您在wifi环境下进行更新操作!

【更新内容】

活动相关

露娜首个传说级限定皮肤上线!参与活动送无限连徽章!

月光之女全新皮肤来袭，无限连商店奖励上新，海量无限连徽章放送，快来参与活动兑换吧!

无限连商店上新

商店奖励上新!全新限时语音、启示之音荣耀播报上架商店

预计上架时间:4月21日12点

语音可使用至2022.5.30

月光之女-月下无限连

露娜全新皮肤-启示之音上线!参与活动即可领取无限连徽章等好礼!

活动时间:4月21日更新后-4月27日23:59

1）每日任务

通过每日任务总共可收集无限连徽章*28

2）启示之音

通过启示之音任务总共可收集无限连徽章*6

绝悟试炼-送无限连徽章

活动期间，完成貂蝉绝悟关卡挑战，送无限连徽章和亲密度道具等好礼!

活动时间:4月21日更新后-4月27日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

周末挑战-送无限连徽章

周末活动期间累计参与对局额外送无限连徽章!

活动时间:4月22日00:00-4月24日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

露娜-启示之音上架

能被自己掌握的，才叫命运——

露娜全新限定传说皮肤，启示之音，即将上线!

我们以古希腊神话中普罗米修斯的篇章为灵感来源，为露娜设计了决意颠覆命运的使者形象。我们设计了将过去-剑、现在-轮盘、未来-天平化作自身力量的特效，配合打破尘封于命运长河的存在的回城，共同演绎使者心念所致、无畏向前。

上架时间:4月22日0:00-6月22日23:59

品质:限定传说

首周价格:1430点券（首周结束后价格:1788点券）

解锁皮肤赠送皮肤专属头像框

活动期间拥有皮肤还可在“启示之音-送动作送红包”活动中领取专属个性动作、皮肤特权红包*30和无限连徽章*20!

活动时间:4月22日-4月28日

皮肤特权红包:打开后必得铭文碎片*10，有几率额外获得:亲密玫瑰*1、露娜（2022.4.28过期后无法使用）

露娜英雄折扣

活动时间:4月22日0:00-4月28日23:59

折扣价:488点券（原价588点券）

启示之音个性按键上架

露娜 启示之音 皮肤专属个性按键，前往定制-个性按键使用。

上架时间:4月22日0:00

价格:188点券（首周价格:150点券）

命运启示礼包上架

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:命运启示击败、命运征程拖尾、露娜、哥特玫瑰、紫霞仙子、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。累计150次必得全部局内特效。

上架时间:4月22日0:00-4月25日23:59

价格:20点券

概率公示:

皮肤秘宝上架

上架时间:4月22日0:00-4月25日23:59

超值皮肤秘宝:

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:缤纷独角兽、逐浪之夏、白执事、五福同心、秩序猎龙将、灼热之刃、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1、皮肤碎片*2。

价格:20点券

限购200个

概率公示:

优选皮肤秘宝:

购买酷炫机甲（1日），可额外随机获得以下之一:久胜战神、胖达荣荣、德古拉伯爵、功夫厨神、荣耀积分*50、积分夺宝抵用券*1、皮肤碎片*5。

价格:50点券

限购100个

概率公示:

累计充值活动

活动时间:4月22日0:00-4月26日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

虎啸风生自选礼盒:打开后可任意选择以下奖励之一:虎啸风生击败、虎啸风生回城、战令经验*4000

活动时间:4月27日0:00-4月29日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

击败特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得以下击败特效:小case击败特效、玻璃心击败特效其中之一。重复获得的击败特效会转换为90钻石。

（获得两种击败特效的概率各为50%）

英雄秘宝

上架时间:4月22日0:00-4月25日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:马超、高渐离、孙策、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

价格:1200金币

概率公示:

夺宝更新

更新时间:4月21日更新后

积分夺宝奖池更新:宫本武藏、诸葛亮替换为关羽、钟馗

钻石夺宝奖池更新:杨玉环张飞、刘邦、天使之翼（3天）替换为张良、曹操、庄周、芝加哥教父(3天)

许愿屋更新

更新时间:4月21日更新后

奖池更新:

累计兑换商店更新:

版本相关

问题修复及优化

修复了盾山二技能抱回元歌傀儡距离过短的问题;

修复了刘邦在特定时间能重复打出两次被动的问题;

修复了吕布一、三技能在命中元歌傀儡时无法附魔的问题;

修复了苏烈三技能被动特效与实际效果不符的问题;

修复了刘备三技能无法清除软控制的问题;

修复了部分位移技能穿越墙体时偶现无法达到预期落点的问题;

修复了韩信在释放三技能瞬间被击飞偶现技能失效的问题;

修复了沈梦溪技能衔接异常的问题;

修复了桑启三技能异常禁用的问题;

优化了明世隐三技能释放过程中会被打断的问题;

优化了兰陵王一技能影分身在打野怪时的目标选择问题;

我们临时回退了压制无法打断传送阵传送的修复以避免新的压制规则问题，这个修复会在解决该问题后再次上线。

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