DNF精灵之森大冒险详细路线通关攻略 精灵之森大冒险教程

DNF在最近开启了精灵之森大冒险的活动，可以在精灵之森中进行寻宝，很多玩家还不清楚路线是怎么样，下面就来为大家分享一下DNF精灵之森大冒险详细路线通关攻略。

以下是图片版的通关路线攻略：

按照箭头方向走就好了，很简单的。

活动时间 :2022年4月21日维护后~2022年5月26日维护前

进入精灵之森

世界之树是精灵存在的力量之源，但它早已枯竭扭曲。 没有足够的防御建筑来阻止怪物不断入侵。为了建立防御建筑防止怪物入侵，必须要大胆走出村庄。 此时为了替代阻止怪物的精灵，有一位冒险家离开村庄收集可制造武器和装备的材料。 冒险家可以依靠村里精灵的力量稳定地保持形状，但是村外已经被怪物污染，所以持续精灵魔力的时间有限制。 通过精灵的魔法，冒险家可以在村外生存的时间有限，在此时间内，尽量获取多个材料。



活动期间，冒险家需要深入精灵之森进行探险，寻找各种宝物。 冒险家每天进入精灵之森的次数是有限的，一开始会有3次次数， 之后每天凌晨6点会增加1次，最多可以累积3次，超过的次数不会再累积。



正式进入地下城后，探险时间会开始倒计时，而且无法查看小地图，我们的目标是 在限定时间内找到刚进地图时标记的终点房间 地下城中会有各种意外情况阻挡冒险家的探险，比如需要躲避的暴风雪，短时阻止 玩家前进的暴风，只能使用地下城内发现的精灵香料杀死的特殊敌人等，当然也有 随机传送门，混乱等效果，努力进行探索吧! 首次通关地下城后，就会获得奖励!如果通关失败的话不会扣除可进入次数。



阶段 神话变换凭证 世界树之叶 1 0 5 2 0 5 3 0 5 4 0 10 5 0 10 6 0 10 7 0 10 8 0 15 9 0 15 10 0 15 11 0 20 12 0 20 13 0 20 14 0 25 15 0 25 16 0 25 17 0 30 18 1 30 19 1 30 20 1 40

已经获得首次通关地下城奖励的情况下再进入地下城，就只会获得少量世界树之叶奖励了~

阶段 世界树之叶 1 3 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 7 5 8 8 9 8 10 8 11 10 12 10 13 10 14 13 15 13 16 13 17 15 18 15 19 15 20 20

商店奖励

使用世界树之叶，可以在精灵村NPC伽拉德处购买各种奖励

道具 道具详情 购买限制 所需世界树之叶 [期限]无尽之裂缝 注视者通行证礼盒 开启后， 可以获得1个[期限]无尽之裂缝注视者通行证。 物品栏中只能持有一个该道具。 获得的通行证无法交易， 并将于每周四凌晨6点删除。 [期限]无尽之裂缝注视者通行证用于挑战裂缝注视者和终 末的引导。 进入地下城时， 该通行证不会消失。 持有该通行证， 挑战裂缝注视者时， 无需消耗其他入场 材料， 若拥有的凝视之光数量满足终末的引导入场条件，消耗凝视之光即可挑战终末的引导。 账号每周1次 30 成长数据卡礼盒 （5个） 开启后，可以获得5个成长数据卡。 获得的成长数据卡可用于参加[成长加速作战!]活动。 账号每天1次 5 攻坚战入场材料自选礼盒 开启后，可以从超时空漩涡入场材料自选礼盒、伊希斯 攻坚战入场材料自选礼盒、希洛克攻坚战入场材料自选礼盒和奥兹玛攻坚战入场材料自选礼盒中，选择获得1个。 账号每周8次 20 装备品级调整箱礼盒 （2个） 开启后，可以获得2个装备品级调整箱。 账号每周1次 80 神话专属属性调整箱（1属性） 使用后， 可以选择1种神话专属属性进行变更。 其他未选择的神话专属属性依然保留。 只能用于Lv100神话装备。 账号1次 150 黄金品级调整箱 使用后， 可以调整一次装备的品级和属性， 调整后的品 级和属性会选取最高值。 （该道具无法调整魔法封印属性和神话专属属性） 账号1次 600 稀有克隆装扮升级券 使用后， 可将所选的稀有装扮升级为相同部位和属性的稀有克隆装扮。 只能用于无期限的稀有装扮，且无法合成和分解的稀有装扮无法升级为稀有克隆装扮。 账号1次 700 精灵传说·世界树传说 卡片自选礼盒 开启后， 可以从2种[精灵传说·世界树]活动传说卡片中， 选择获得1个。 账号2次 200 精灵传说·世界树神器 卡片自选礼盒 开启后， 可以从2种[精灵传说·世界树]活动神器卡片中， 选择获得1个。 账号2次 100 精灵宝石自选礼盒 开启后， 可以从7种宝石中选择获得1个。 获得的宝石只有精灵才能加工， 将它带给活动城镇的 NPC佩雅诺， 请她帮忙加工镶嵌到精灵宝戒里， 就可以 获得特别的Buff。 账号每周1次 100 牛头统帅变身药水 使用后， 变身为牛头统帅， 效果持续5分钟。 - 10 精灵战歌追加参与券 使用后，可以增加1次精灵战歌小游戏的可参与次数。 账号每天3次 1 闪亮的雷米援助礼盒 （10个） 开启后， 可以获得10个闪亮的雷米援助。 - 10

温馨提示

1.所有精灵宝石及礼袋均为账号绑定，且将于2022年5月26日凌晨6点删除，请注意使用。

2.精灵之森探险次数最多可以累积3次，超过3次将无法再累积。

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