小红书上线“RCC飞驰计划” 扶持汽车内容

自 2021 年 1 月到现在，小红书上关于露营的笔记已经超过 45 万篇，去年国庆假期期间，露营笔记的发布量较同期就提升了1116%，小红书为露营生活分享创造了蓬勃发展的土壤...在国外，上世纪六七十年代兴起了一种名为LNT（Leave No Trace）的露营方式，它旨在提醒人们在自然中活动时，身体力行地保护当地的生态环境...在品牌层面，张震岳与小红书的「无痕露营倡议」合作，是小红书面向多元生活方式的一次出圈...而在价值层面，小红书提出了「无痕露营倡议」项目，尝试引导用户进行更为环保的露营方式......