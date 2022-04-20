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小红书上线“RCC飞驰计划” 扶持汽车内容

2022-04-20 11:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:近日，小红书上线“RCC飞驰计划”，重点扶持汽车内容。据悉，据悉，该计划主要针对汽车行业头部专业媒体、知名KOL及优质pgc内容IP，并从内容创作、账号运营、商业变现等多个场景进行赋能。

此外，“RCC飞驰计划”将累计为站内外创作者带来百亿流量扶持和万元现金奖励。

目前，小红书平台上“汽车”关键词笔记多达 250 万篇，内容覆盖“驾考攻略”“二手车购买指南”“机车改造”“房车生活”等专业知识分享。

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    ...虽然也为弄清搞懂付出过不少努力，例如看小红书的审核规则，看小红书的社区公约等...要是有一些违规的案例看看，是不是就更容易理解了呢？......所以笔记违规毫无疑问，但是小红书并不会对一篇笔记同时展示多个违规点，所以采用内容本身优先违规的原则，判为了有伪科学内容，也算合理............说起违规，那必然少不了引流，图中加了微信，违规中枪...不是规则多，也不是覆盖的类型广泛，而是审核的深度更加细致，说是火眼金睛也不为过，有时候为了审核，甚至会把博主所有的内容看一遍，来判断人设是否匹配.........

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    这带来一种连接品牌与内容的新可能：在种草氛围浓厚的小红书中， 强分享的社交属性让品牌内容在社区内天然发酵，在后端通过用户再次达到品牌曝光与内容传达...十分钟的内容中，张钧甯与小红书博主@刘逗逗不怎么逗 一起做运动、玩飞盘...这种轻体量的社区自制内容一方面可以提升留存，增加粘性，另一方面也对社区内容形成反哺......

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  • 你在小红书，发什么都没流量......

    小红书的流量只有小红书自己才能有精准的数据，但小红书近期没有公布用户活跃情况，因此其他平台也只能是一种猜测，无论是千瓜数据还是新红数据，本质都是对博主活跃的情况，笔记的互动情况来反推大盘用户活跃趋势...“流量总和没变，但根据用户的需求，流量从某些类目转移到了另外一些类目”？...（但这不代表100%的旅行博主流量都不好，只是整体流量变少了，所以大部分博主的流量好不了，流量需要抢...用户需求转移导致消费类型（涉及产品）的内容需求降低，流量变少，小红书也没有流量分给活跃的博主，所以怎么办呢？......

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