小红书上线“RCC飞驰计划” 扶持汽车内容

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:近日，小红书上线“RCC飞驰计划”，重点扶持汽车内容。据悉，据悉，该计划主要针对汽车行业头部专业媒体、知名KOL及优质pgc内容IP，并从内容创作、账号运营、商业变现等多个场景进行赋能。
此外，“RCC飞驰计划”将累计为站内外创作者带来百亿流量扶持和万元现金奖励。
目前，小红书平台上“汽车”关键词笔记多达 250 万篇，内容覆盖“驾考攻略”“二手车购买指南”“机车改造”“房车生活”等专业知识分享。
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近期品牌小伙伴都在探讨小红书品牌扣分机制，探讨关于报备比例、内容软文、投放节奏、付费流量、以及 618 前后的品牌、博主、机构对小红书平台的品牌扣分的理解，这篇文章我们摊开来说说这些问题...答：小红书官方从来没有说过报备比例一定在多少，如果品牌本来在 618 前夕准备投放信息流广告，可以把比例增加到30%，看一下在品牌封禁时我写过《小红书封禁品牌，我们商家该怎么办？》 2021 年 12 月 16 日，但这段时间谨慎一些，报备博主也有价格比较低的，emmm，不知道你是否能get到......
期望在笔记中带货、推荐此类化妆品的博主需要引起注意...根据国家药品监督管理局发布的《化妆品监督管理条例》（下称《条例》），具有特殊化妆品功效的香皂应当申请化妆品注册并取得注册证，用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品...互联网信息服务提供者不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布保健食品广告，保健食品广告应当显著标明“本品不能代替药物”......
根据第三方平台数据和公开报道显示，当晚，付鹏在小红书的直播间人气高达2.32亿，平均在线人数10.62万;整场直播时长4时37分49秒，带货商品38件，预估销售额863万元...考虑到小红书和抖音直播间的流量差异、软件设施差异、变现速率等因素，大部分以直播为主要变现手段的创作者，短期内不能把小红书作为自己的主阵地也可以理解...所以，不论是从物质因素还是心理因素上看，创作者们因为抖音放弃小红书的可能性不大，小红书依然是广大博主不会放弃的重要内容阵地，这与他们在抖音变现这件事并不冲突......
...虽然也为弄清搞懂付出过不少努力，例如看小红书的审核规则，看小红书的社区公约等...要是有一些违规的案例看看，是不是就更容易理解了呢？......所以笔记违规毫无疑问，但是小红书并不会对一篇笔记同时展示多个违规点，所以采用内容本身优先违规的原则，判为了有伪科学内容，也算合理............说起违规，那必然少不了引流，图中加了微信，违规中枪...不是规则多，也不是覆盖的类型广泛，而是审核的深度更加细致，说是火眼金睛也不为过，有时候为了审核，甚至会把博主所有的内容看一遍，来判断人设是否匹配.........
这带来一种连接品牌与内容的新可能：在种草氛围浓厚的小红书中， 强分享的社交属性让品牌内容在社区内天然发酵，在后端通过用户再次达到品牌曝光与内容传达...十分钟的内容中，张钧甯与小红书博主@刘逗逗不怎么逗 一起做运动、玩飞盘...这种轻体量的社区自制内容一方面可以提升留存，增加粘性，另一方面也对社区内容形成反哺......
小红书的流量只有小红书自己才能有精准的数据，但小红书近期没有公布用户活跃情况，因此其他平台也只能是一种猜测，无论是千瓜数据还是新红数据，本质都是对博主活跃的情况，笔记的互动情况来反推大盘用户活跃趋势...“流量总和没变，但根据用户的需求，流量从某些类目转移到了另外一些类目”？...（但这不代表100%的旅行博主流量都不好，只是整体流量变少了，所以大部分博主的流量好不了，流量需要抢...用户需求转移导致消费类型（涉及产品）的内容需求降低，流量变少，小红书也没有流量分给活跃的博主，所以怎么办呢？......
......优效模式就是蒲公英博主合作（报备笔记）的一种流量保障模式...在优效模式下的报备笔记会在合作笔记发布后的 15 天内，用助推曝光量的形式，来帮助合作笔记达到平台预期的量级（保证推送到一定的曝光）...优效模式的本意就是为了对抗不确定性的，也是为了保底的一种策略，所以对报备内容上不够自信，报备笔记的内容偏硬的植入，还是更加建议使用优效模式，虽然付出了10%的费用，但是最起码不至于损失整个订单.........
以此为基础，在渠道合作伙伴大会上，小红书商业化发布了以“培训+营销能力认证”为主的赋能计划，通过提供效果运营、商务和内容三个维度的培训内容和认证机制，提升各渠道代理商的综合能力...其中新榜被授予“ 2021 年度小红书渠道最具影响力合作伙伴”和“ 2022 年小红书商业化蒲公英渠道最佳合作代理商”， 2021 年新榜小红书渠道业务增长超过150%...在他看来，小红书渠道赋能计划的重点在于通过不同维度的培训考核、与代理商共建服务能力，推动代理商扩展更多新业务，成为一个“全能的广告营销公司”......
自 2021 年 1 月到现在，小红书上关于露营的笔记已经超过 45 万篇，去年国庆假期期间，露营笔记的发布量较同期就提升了1116%，小红书为露营生活分享创造了蓬勃发展的土壤...在国外，上世纪六七十年代兴起了一种名为LNT（Leave No Trace）的露营方式，它旨在提醒人们在自然中活动时，身体力行地保护当地的生态环境...在品牌层面，张震岳与小红书的「无痕露营倡议」合作，是小红书面向多元生活方式的一次出圈...而在价值层面，小红书提出了「无痕露营倡议」项目，尝试引导用户进行更为环保的露营方式......
运营：熟悉平台规则，账号定位，发布节奏，话题选择等...那就是一个日更博主一个月内，可能只能产生 4 篇爆文，其他笔记都是日常笔记，假设粉丝转化率恒定，日常涨粉1000，那么有爆文时涨粉就可能实现一天涨粉8000...追热点是我认为最容易出爆文的一种形式，但追热点也需要注意时间和结合问题，因此打造爆文可以阅读我的另外一篇文章《在小红书上怎么蹭“谷爱凌”热点做爆文？》，同时这篇文章也告诉了你另外一个逻辑，爆文也不一定就涨粉快，这里不再赘述.........
官方回应陶虹从张庭公司分红4.2亿称：确有关联，正在调查中...徐峥关联企业有10家，均为存续状态，包括上海徐峥影视文化工作室、上海真乐道影视文..
一女子发朋友圈羡慕工资按时发被开除一事引发网友热议...据报道，因在朋友圈发言，羡慕人家工资按时发放，河南省商丘市睢县的张女士被公司辞退.....
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