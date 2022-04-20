摩根士丹利：Mac和iPhone 13的强势可能推动苹果公司第二季度财报创新高

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:据Appleinsider报道，摩根士丹利的Katy Huberty认为，苹果第二财季的业绩将远远超过华尔街的预期。

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在AppleInsider看到的一份说明中，摩根士丹利的分析师Katy Huberty对苹果第二季度的业绩进行了分析，并预计苹果会有另一份超出预期的收益报告。在没有确定任何具体数字的情况下，她引用了本季度iPhone13和Mac的全球销售量，据说这抵消了本季度相对疲软的iPad和App Store收入。

Huberty认为，iPhone13的需求在整个3月份比预期的要强，全球范围内有明显的增长，包括中国国内出货量的同比下降。她估计，iPhone的全球出货量同比增长10%，但其中中国供应商的出货量下降28%。

她对美国的渠道调查指出，iPhone13系列是所有三个季度中最畅销的智能手机型号，而iPhone13本身则夺得最畅销型号的桂冠。

Katy Huberty预计，苹果本季度的收入将达到940亿美元，其中利润为405亿美元。然而，华尔街对该季度的估计远远低于900亿美元。在2021年第二财季，苹果当季营收为896亿美元，利润为381亿美元。

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