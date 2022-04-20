腾讯视频会员正式涨价；特斯拉上海超级工厂复工；冒充老干妈员工诈骗腾讯案二审宣判

腾讯视频会员正式涨价 今日，腾讯视频VIP和超级影视VIP会员正式涨价，涨价幅度在5元至20元之间。涨价幅度最大的是“腾讯视频VIP连续包年”，从原来的218元涨至238元。“腾讯视频VIP连续包月”、“腾讯视频VIP年卡”、“超级影视VIP连续包月”则分别涨价5元，幅度最小。

特斯拉上海超级工厂复工 特斯拉对外事务副总裁陶琳宣布，特斯拉上海超级工厂顺利复工。据报道，当天，已经有8000名特斯拉员工到岗。特斯拉将在未来三四天逐步提升产能，达到单班满产的水平。

iPhone14或将升级前置摄像头郭明錤预测，苹果可能会将iPhone14的前置摄像头升级为支持自动对焦，而光圈达到约f/1.9。这将好于iPhone13的固定焦距和f/2.2光圈。

美团、饿了么推出“团购版”外卖 尝试“集中出餐、集中配送”新模式。其中，饿了么在无锡、绍兴、济南等地上线了"饿了么拼团"，而美团则是在芜湖、厦门等地上线了团购版外卖产品"美团拼好饭"。

冒充老干妈员工诈骗腾讯案二审宣判 冒充老干妈员工诈骗腾讯案二审已由贵阳市中级人民法院作出裁定:驳回上诉，维持原判。此前，3名犯罪嫌疑人伪造老干妈公司印章与腾讯公司签订合作协议。一审中，3名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑12年、7年、6年，退赔腾讯公司431万余元。

QQ堂今日正式停运 腾讯游戏《QQ堂》今天将正式停止在中国大陆地区的运营，游戏服务器将在今天11点关闭 。

阿迪达斯转让锐步业务与消费者信息 阿迪达斯和锐步客服确认此事，称双方后续不再合作，转让不影响消费者的个人信息和所有权益。

马斯克愿意对推特投资提高到150亿美元 特斯拉首席执行官埃隆马斯克愿意将他对社交媒体平台推特的投资提高到150亿美元，同时继续寻找可以帮助执行传统收购的财团。

奈飞将打击账号共享行为 在美国和加拿大估计有超过3000万户家庭使用共享密码进入并观看视频，在全球范围内可能有超过1亿家庭使用共享密码。Netflix一季度付费会员流失20万，这是10多年来第一次流失。

张朝阳物理课直播在线人数首破140万 #张朝阳物理课#话题一度登上热搜，阅读量破1.6亿，相比此前的英语课直播可谓“实火”。

李佳琦刘畊宏是谋财害命组合疫情期间居家健身需求的激增，直播健身的刘畊宏收割了大批女性观众的注意力。数据显示，刘畊宏4月17日的健身直播观看人次突破了1390万，涨粉超过133万。截至4月19日，其抖音粉丝为1552.6万，两个月内涨粉千万。

AITO问界M5宣布涨价 AITO 汽车表示，受汽车上游原材料成本涨价影响，问界M5四驱版本将于2022年5月5日24:00进行价格调整，具体调整方案将于2022年5月5日前公布。后驱标准版起售价调整为25.98万元，将于2022年4月20日16:08正式开售。

小米12S/12S Pro搭载骁龙8Gen1+芯片 小米12S、小米12S Pro 已经现身 IMEI 数据库和小米代码之中，型号分别为2206123SC、2206122SC。其中小米12S 代号为「diting」（谛听），小米12S Pro 代号为「unicorn」(独角兽)，均属于神话里的动物。

realm Q5Pro搭载“神U”骁龙870 几乎是同价位性能天花板的选择，首次采用 GT 系列同款金刚石冰芯散热系统，realme Q5Pro玩和平精英1小时，机身最高温度不超过43℃。

余承东:消费者业务更名华为终端业务 华为消费者业务CEO余承东宣布，华为消费者业务将重新改名为12年前的华为终端业务。

宁德时代总市值跌破万亿4月20日，宁德时代股价一度跌超7%，再创本轮调整新低，市值跌破1万亿元。截至发稿，宁德时代股价下跌6.33%，至412.40元。

恒大鼓励员工投身到全员营销中 在全员营销方面，恒大集团要求各单位向全体员工传达五一黄金周最新销售优惠政策及信息，鼓励员工积极投身到全员营销工作中，发动身边有效资源，积极推广现阶段的新闻及销售推广，陪同客户到访。

vivo自研芯片V1+发布：vivo X80 首发使用 vivo于今日举行“vivo双芯影像技术沟通会”，发布新款自研芯片V1+，在影像以及显示的性能方面带来提升，同时兼容天玑 9000 处理器，并将在vivo X80 系列中搭载。

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