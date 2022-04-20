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腾讯视频会员正式涨价；特斯拉上海超级工厂复工；冒充老干妈员工诈骗腾讯案二审宣判

2022-04-20 10:19 · 稿源：站长之家

腾讯视频会员正式涨价 今日，腾讯视频VIP和超级影视VIP会员正式涨价，涨价幅度在5元至20元之间。涨价幅度最大的是“腾讯视频VIP连续包年”，从原来的218元涨至238元。“腾讯视频VIP连续包月”、“腾讯视频VIP年卡”、“超级影视VIP连续包月”则分别涨价5元，幅度最小。

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小米12S/12S Pro搭载骁龙8Gen1+芯片 小米12S、小米12S Pro 已经现身 IMEI 数据库和小米代码之中，型号分别为2206123SC、2206122SC。其中小米12S 代号为「diting」（谛听），小米12S Pro 代号为「unicorn」(独角兽)，均属于神话里的动物。

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